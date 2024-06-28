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Dia do Orgulho

“Se hoje temos mais liberdade, foi porque lutamos”, diz Chica Chiclete sobre ser LGBT+

De vereador a dono de boate gay: conheça a história de Francisco Spala, mais conhecido como Chica Chiclete
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 11:21

Nascido Francisco Spala, a drag queen mais conhecida do Espírito Santo contou a HZ como foi sua trajetória até se tornar o ícone que é hoje. Chica Chiclete é militante dos direitos LGBTQIAP+, carnavalesca, já foi dona de diversas boates no estado, animadora de festas e, como Francisco, já foi vereador. Apesar do glamour, a história não foi nada fácil, principalmente no período da ditadura militar.
“Hoje nós temos uma certa liberdade de ser quem somos, mas antigamente foi tudo muito sofrido. Na época da ditadura, éramos perseguidos pelo simples fato de sermos gays. Quando chegou a AIDS no Brasil, todo dia eu via amigos morrendo. Tenho muitos momentos felizes na minha vida, mas também momentos de muita tristeza por ser gay”, contou.
Em entrevista a HZ, Chica detalhou sua vida e militância, como quando atuou no apoio a pessoas com HIV na década de 1980, dos momentos de glória com as boates gays mais famosas do ES, além de contar o que faz atualmente.

Relembre a trajetória de Chica Chiclete

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