De Renan a Pedro Costa, confira os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

O cantor Renan lançou sua nova faixa de trabalho, intitulada "Ticket" Crédito: Felipe Debortoli

O mês de julho já chegou e com ele muitos lançamentos musicais. Tem novidade capixaba no “Tocou, Pocou” que vai do pop reggae ao trap. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos de Pedro Costa, no single “A Banda”, Renan, na faixa “Ticket”, Rízia Moreira feat. Northon Oliveira, em “Existe Um Lugar” e Ronni Lima, com “Odalisca”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“A BANDA” - PEDRO COSTA

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com o novo trabalho do cantor Pedro Costa. O capixaba lançou o pop reggae “A Banda”, com um videoclipe exclusivo. Segundo o cantor, o single foi criado na pandemia e retrata o inconformismo com a circunstância em que o mundo e - principalmente - a classe musical se encontrava na época.

“É principalmente uma mensagem de esperança de que aquele momento ruim iria passar. Pois bem, passou”

“TICKET” - RENAN

Na sequência, o quadro musical de HZ apresenta a faixa “Ticket”, lançada pelo artista Renan, em colaboração com KK2K e Kid Lovi. A canção foi gravada por artistas de três cidades diferentes, na produção do beatmaker venezuelano Attacho, conhecido pelas batidas únicas e contagiantes. Já a mixagem e masterização ficou sob responsabilidade de Erick Di, do Pará.

De acordo com os artistas, a composição aborda a temática do amor no mundo da fama, além das dificuldades e dilemas que envolvem o sucesso. “Não tem nada mais chamativo que isso, não é? Mas ‘Ticket’ vai além. Tem uma energia pulsante e um refrão sedutor. A faixa promete causar impacto por onde passar”, destaca Renan.

“EXISTE UM LUGAR” - RÍZIA MOREIRA FEAT. NORTHON OLIVEIRA

Outra faixa que ganhou destaque foi “Existe um Lugar”, dos artistas Rízia Moreira feat. Northon Oliveira. No melhor do gospel capixaba, os dois amigos fizeram uma letra repleta de esperança por dias melhores: “Ainda bem que tudo passa. Nada é para sempre, tudo tem seu fim”. O videoclipe da canção já possui quase 4 mil visualizações no Youtube. Assista.

“ODALISCA” - RONNI LIMA