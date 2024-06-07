De André Prando a Marcos Almeida, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

André Prando lança a faixa "Iririu", nesta sexta-feira (7) Crédito: Melina Furlan

O mês de junho chegou com muitas novidades musicais. E o “Tocou, Pocou” apresenta os novos trabalhos de André Prando, com “Iririu”, Marcos Almeida, em “Porão”, Luiza Dutra, no single “Noite”, e Igor Colombo, na faixa “Saudade Solar”. Confira!

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“IRIRIU” - ANDRÉ PRANDO

Tem novidade na área de André Prando. "Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem” - é como o artista define a letra da música que também dá título ao álbum. O primeiro single é também a primeira faixa do disco e já anuncia que o novo trabalho apresenta uma estética diferente do Prando de antes, uma pluralidade e riqueza que será destrinchada no decorrer do álbum.

Nesse reggae, Prando se mostra mais íntimo e inspirado por elementos da MPB, mais tropicalista, contextualizando de forma instigante sua origem capixaba através da apresentação dessa palavra misteriosa que se espalha desde antes de seu primeiro contato com a expressão.

“PORÃO” - MARCOS ALMEIDA

O próximo lançamento é “Porão”, do artista Marcos Almeida. Entre aquilo que precisa ser revelado e a profundidade intacta deste mistério, repousa a força criativa do novo trabalho do mineiro, que reside no Espírito Santo. A composição vai integrar as doze faixas do álbum 'Calado'’– nova produção do cantor projetada para ser lançada no fim deste ano.

"Porão é fruto desse trabalho de mergulho e olhar para as coisas profundas não reveladas, mas significativamente valorosas. Aquela estrutura de uma casa que nem sempre é a primeira parte que você olha, mas tem suas histórias e guarda segredos", sintetiza o artista, de 41 anos.

Em seu último trabalho, Marcos Almeida esteve na estrada com a turnê Tour 2024, com regravações de clássicos de Lenine, Dominguinhos, da cantora Anastácia, da banda Los Hermanos e de Nelson Cavaquinho, além das suas próprias composições autorais, entre elas os sucessos ‘Sê Valente’ e ‘Vem me socorrer’, parte da trilha sonora da novela Vai na Fé, da TV Globo.

“SAUDADE SOLAR” - IGOR COLOMBO

No álbum “Saudade Solar”, o cantor e compositor Igor Colombo traz novos ares à MPB produzida no Espírito Santo. O trabalho reúne 12 composições de sua autoria, com referências diversas que perpassam o Clube da Esquina, a Tropicália e The Beatles.

O artista conta que a inspiração para o trabalho partiu do luto pela morte do pai em 2019. Do sentimento de saudade nasceram as 12 canções do álbum, que expressam a resiliência do compositor diante da ausência de um familiar e a necessidade de seguir a vida em frente.

“‘Saudade Solar’ é uma viagem entre emoções complexas que buscam expurgar tudo aquilo sentido nos últimos quatro anos”, afirma Igor. Ele cita ainda como exemplo a música “Deixa fluir”, canção com influência de Lô Borges que mescla o sentimento do luto com as vivências provocadas pela pandemia da Covid-19.

“NOITE” - LUIZA DUTRA

E finalizando o quadro musical de HZ, trago o single "Noite", da cantora Luiza Dutra. A artista, que foi destaque no The Voice Brasil 2021, uniu suas referências da MPB e do R&B para construir uma estética sonora envolvente e noturna em seu novo trabalho. A canção foi elaborada a partir de palavras enviadas por seus seguidores através do Instagram.