Festival de Itaúnas também é sucesso entre turistas estrangeiros; veja vídeo

Festival de Itaúnas aumenta o fluxo de estrangeiros em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly

Forró é uma palavra única do português. Na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, nessa época do ano, é possível ouvi-la em diferentes sotaques. O Festival de Forró de Itaúnas (que se encerra neste sábado, 22) é atração para gente de vários cantos do país e também de quem é de outras partes desse mundão.

O ritmo musical é uma expressão da brasilidade que transcende culturas. HZ, por exemplo, encontrou um grupo de uruguaios na região. Eles afirmam que vieram "apenas para se divertir". A turista Rosalio Aguilera está aqui pela primeira vez e se diz encantada. "Estou fascinada. O lugar superou as expectativas. A natureza, é tudo lindo. A gente, a energia, o ambiente, é fantástico", derrete-se.

Beto Jacques veio com o mesmo grupo de turistas, mas é considerado veterano. Ele esteve em Itaúnas no ano passado sozinho, diz que ficou com saudades e revolveu voltar... agora com amigos. "Já tinham me falado no Uruguai que era ótimo aqui. Eu não pensava que era tanto", contou o estrangeiro.

A Vila de Itaúnas tem 6 mil leitos para atender quem vem curtir o festival e cerca de mil deles são ocupados por estrangeiros. Naiara Baptista Cesar, dona de uma pousada da região, aprendeu a falar inglês para acolher melhor os visitantes. "Por mais que não seja tão fluente, a gente se comunica e nunca tivemos problema", relatou a comerciante.

Em um clima tão forrozeiro no ar, surge um questionamento: quem não gosta de dançar um bom pé-de-serra? Essa é uma boa oportunidade para conhecer pessoas novas e legais, em um dos locais mais bonitos do Espírito Santo.

FESTIVAL DE FORRÓ DE ITAÚNAS