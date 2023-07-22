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Arrasta-pé

Festival de Itaúnas também é sucesso entre turistas estrangeiros; veja vídeo

Tradicional evento realizado anualmente em Conceição da Barra atrai gente de vários cantos do Brasil e do mundo. Festança termina neste sábado (22), com show de Lucy Alves
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 10:00

Festival de Itaúnas aumenta o fluxo de estrangeiros em Conceição da Barra
Festival de Itaúnas aumenta o fluxo de estrangeiros em Conceição da Barra Crédito: Raphael Verly
Forró é uma palavra única do português. Na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, nessa época do ano, é possível ouvi-la em diferentes sotaques. O Festival de Forró de Itaúnas (que se encerra neste sábado, 22) é atração para gente de vários cantos do país e também de quem é de outras partes desse mundão.
O ritmo musical é uma expressão da brasilidade que transcende culturas. HZ, por exemplo, encontrou um grupo de uruguaios na região. Eles afirmam que vieram "apenas para se divertir". A turista Rosalio Aguilera está aqui pela primeira vez e se diz encantada. "Estou fascinada. O lugar superou as expectativas. A natureza, é tudo lindo. A gente, a energia, o ambiente, é fantástico", derrete-se.
Beto Jacques veio com o mesmo grupo de turistas, mas é considerado veterano. Ele esteve em Itaúnas no ano passado sozinho, diz que ficou com saudades e revolveu voltar... agora com amigos. "Já tinham me falado no Uruguai que era ótimo aqui. Eu não pensava que era tanto", contou o estrangeiro. 
A Vila de Itaúnas tem 6 mil leitos para atender quem vem curtir o festival e cerca de mil deles são ocupados por estrangeiros. Naiara Baptista Cesar, dona de uma pousada da região, aprendeu a falar inglês para acolher melhor os visitantes. "Por mais que não seja tão fluente, a gente se comunica e nunca tivemos problema", relatou a comerciante. 
Em um clima tão forrozeiro no ar, surge um questionamento: quem não gosta de dançar um bom pé-de-serra? Essa é uma boa oportunidade para conhecer pessoas novas e legais, em um dos locais mais bonitos do Espírito Santo.

FESTIVAL DE FORRÓ DE ITAÚNAS

  • FENFIT 2023
  • QUANDO: Até sábado (22), das 21h às 6h
  • ONDE: Bar Forró (Rua Ítalo Vasconcelos nº 86) e Café Brasil, (Av. José Basílio dos Santos, s/n), na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra - ES
  • INGRESSOS: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência. Para este sábado (22), na apresentação de Lucy Alves, o bilhete custa R$ 100
  • PROGRAMAÇÃO:
  • Bloco Caramuela (RJ)
  • Campeões FENFIT DJ
  • Campeões FENFIT MÚSICA
  • Campeões FENFIT DANÇA
  • Campeão Festival Forró da Lua Cheia
  • Lucy Alves (PB)
  • Trio Dona Zefa (SP)

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