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Cultura nerd

Dublador do Batman vem ao ES para evento geek neste fim de semana

Geek Universe acontece na Serra neste sábado (22) e domingo (23), com entrada franca, contando com desfile de cosplay, games eletrônicos, exposição artísticas e palestras voltadas para o mundo da cultura pop
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:47

Dublador do personagem Batman, Duda Ribeiro é presença garantida no Geek Universe
Dublador do personagem Batman, Duda Ribeiro é presença garantida no Geek Universe Crédito: Divulgação
O fim de semana promete ser agitado e cheio de entretenimento para os nerds, geeks e fãs de cultura pop. Neste sábado (22) e domingo (23), acontece o Geek Universe no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, um evento gratuito com desfile de cosplay, games eletrônicos, exposição artísticas e palestras voltadas para o mundo da cultura pop na programação. Duda Ribeiro, dublador do Batman, será um dos palestrantes.
O evento será montado no piso L1 do estabelecimento comercial. A expectativa é de que cerca de 2 mil pessoas participem nos dois dias de programação. Entre as atividades, um dos momentos mais aguardados é a palestra do renomado dublador Duda Ribeiro, que será no sábado, às 14h30. Conhecido por suas icônicas vozes em personagens amados, como o Batman, ele vem ao Espírito Santo para o evento e participará de painéis de discussão, sessões de autógrafos e irá interagir com os fãs.
Marcos Guimarães, organizador do evento, explica que a ideia é fortalecer a cultura e o mercado geek no Espírito Santo. "Sabemos que temos um grande público consumidor e profissionais envolvidos com a cultura geek no Estado. A proposta é oferecer entretenimento e também a possibilidade de criar relacionamento entre profissionais da área e fortalecer, cada vez mais, esse mercado", destaca.
Por este motivo, uma das principais áreas do evento será dedicada aos artistas, onde criadores locais e independentes exibirão e venderão suas obras de arte relacionadas ao universo geek. Dos desenhos aos quadrinhos, dos prints às esculturas, os fãs poderão encontrar diversos objetos que expressam sua paixão pelos personagens favoritos. E para os fãs de Harry Potter e Naruto, haverá uma área especialmente dedicada a essas sagas mágicas. Será possível explorar exibições temáticas, adquirir produtos exclusivos e mergulhar na atmosfera única desses universos.
Os cosplayers também terão seu momento de destaque no Geek Universe, com desfile às 15h30, nos dois dias de evento. Os participantes terão a chance de brilhar no palco e receber reconhecimento por sua criatividade e habilidades. Já para aqueles que gostam mesmo é de jogos eletrônicos, o evento terá uma área dedicada aos games mais populares e desafiadores. Serão disponibilizados consoles e computadores para que todos possam mergulhar em experiências únicas e compartilhar sua paixão pelo mundo dos jogos.
Amanda Duque, gerente de marketing do Shopping Moxuara, destaca que a ideia é trazer entretenimento para toda a família. "Estamos criando uma programação de eventos cada vez mais diversa para atender a todos os públicos e fortalecer a cultura capixaba. O Geek Universe tem atrações capazes de proporcionar entretenimento para pais e filhos se divertirem juntos".

GEEK UNIVERSE NA SERRA

  • QUANDO: Sábado (22) e domingo (23), das 13h às 20h, com entrada franca
  • ONDE: No piso L1, Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra

  • PROGRAMAÇÃO
  • Sábado (22)
  • 13h – Abertura do evento
  • 13h30 – Inscrições
  • 14h30 – Palestra com o dublador Duda Ribeiro
  • 15h30 – Desfile cosplay
  • 16h30 – Jogos no telão
  • 18h30 – Quizz e brincadeiras

  • Domingo (23)
  • 13h – Abertura do evento
  • 13h30 – Inscrições
  • 14h30 – Just Dance
  • 15h30 – Desfile cosplay
  • 16h30 – Jogos no telão
  • 18h30 – Quizz e brincadeiras
  • 20h – Encerramento

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