Banda Planta & Raiz comemora 25 anos de carreira em Itaúnas, neste sábado (22)

Banda Planta & Raiz Crédito: Rodrigo Pisy

Planta & Raiz para uma apresentação em comemoração aos 25 anos do grupo. O final de semana promete ser agitado na Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Além do Festival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) e do Festival Matrizes , o sábado (22) contará com uma agenda especial para os fãs de reggae. A partir das 22h, a casa Vila Shows recebe a banda paulistapara uma apresentação em comemoração aos 25 anos do grupo.

Os ingressos para a festa estão disponíveis no site da SuperTicket e variam entre R$ 90 e R$ 280 reais. Além da banda formada pelos amigos Zeider (vocalista), Fernandinho (guitarra), Franja (guitarra), Samambaia (baixo) e Juliano (bateria), o line-up do evento conta com Casaca, Alcalyno, Xá da Índia e os DJs Maholic e Lorelai.

"É um prazer estarmos no Espírito Santo mais uma vez, principalmente em Itaúnas que é uma terra que a gente ama. Sempre com a energia maravilhosa do público e a energia daquele lugar, de todas as dunas, das praias, dos rios e pessoas. A expectativa é máxima, estamos indo com tudo que a gente tem de melhor", contou Zeider, à HZ.

Quem estiver presente poderá conferir um setlist escolhido a dedo, que inclui clássicos de quase três décadas de história da banda, como "Com certeza", "Dois passos do paraíso", "Oh, chuva" e "Aquele lugar". As faixas "Filme de Romance", "De conchinha", "Ponta de Uma Estrela" e "Não Deixe Passar" também estão confirmadas para a apresentação.

Para deixar a comemoração ainda mais bonita, além de acrescentar um toque capixaba, a banda leva para a vila mágica Fred, do Macucos. Juntos, farão uma homenagem a um dos maiores nomes do reggae mundial, Bob Marley. "A gente escreveu essa história do reggae juntos no Espírito Santo e no Brasil. Vai ser muito especial ter o 'Fredinho' com a gente no palco", contou.

VÁRIOS RITMOS EM UMA VILA

Ainda que a Vila de Itaúnas seja reconhecida como capital nacional do forró pé-de-serra, destino certo para os apaixonados por um bom arrasta-pé, Zeider acredita que o local é perfeito para quem curte uma vibe mais "roots". Não à toa, o local tem um espaço especial no coração dos integrantes da banda.

A Vila de Itaúnas, realmente, é mágica. Esse forrozão, a zabumba que bate no nosso peito. E o reggae e o forró tem muitas características parecidas. Surgiram em tempos diferente, lugares diferentes, mas têm a mesma batida e têm essa mensagem de resistência do terceiro mundo. Com certeza, o reggae o forró se misturam e já nasceram parentes. E como disse Dominguinhos quando ouviu Bob Marley pela primeira vez: 'Eita, xotezinho sem vergonha'. É isso, são ritmos que tem o mesmo sangue na veia

APRENDIZADOS NA ESTRADA

Em comemoração aos 25 anos de história, o grupo segue com apresentações acústicas pelo Brasil, incluindo paradas em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná. A celebração, oficialmente, começou ano passado, quando o quinteto lançou o álbum "Planta & Raiz Acústico". Neste ano, eles seguem soprando velinhas e comemorando os aprendizados juntos.

"O aprendizado é que quem faz o que ama persevera com amor. E capricha em cada detalhe, pensa em cada detalhe de cada projeto, consegue alcançar lugares maravilhosos e realizações. Acho que é um dos melhores momentos da minha voz e também da banda, em relação à sintonia e sincronicidade. Com certeza esses 25 anos são só alegria", compartilhou o vocalista.

A meta dos próximos 25 anos, segundo Zeider, é continuar fazendo o que já fazem com a música: seguir celebrando a natureza e os bons momentos.

"É muita história, muita coisa que a gente já escreveu, mas o sonho não para. A história continua a ser escrita e a gente está com um projeto lindo de celebração à natureza, à música, às boas mensagens, à amizade e tudo que há de melhor. A gente quer continuar trazendo uma consciência para as pessoas. Continuar mostrando que a gente é forte, que se a gente luta com fé, a gente conquista. Depois de cada batalha tem uma conquista", finalizou.

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