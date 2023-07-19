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Arrasta-pé

Com Munhoz & Mariano, Forró do Pontal acontece neste fim de semana em Linhares

Com entrada franca, evento começa sexta (21) e segue até domingo (23) reunindo 15 atrações musicais; Veja programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:19

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano
A dupla sertaneja Munhoz e Mariano é uma das atrações de festival em Linhares Crédito: Instagram/@munhozemariano
O tradicional Forró do Pontal, um dos eventos de arrasta-pé mais conhecidos da região Norte do Estado, está de volta nesta sexta-feira (21). Até domingo (23), 15 atrações musicais, entre artistas regionais e nacionais, sobem ao palco da área de eventos do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Um dos destaques da programação, que conta com entrada franca, é o show dos sertanejos Munhoz & Mariano.
Conforme está sendo divulgado pela prefeitura do município, a estrutura do evento está sendo montada entre a primeira e a segunda avenida do balneário e contará com dois espaços: o palco principal, que receberá as bandas de forró tradicional e um espaço exclusivo para valorizar o forró pé-de-serra e outras manifestações culturais. A expectativa, segundo a PML, é de que 30 mil pessoas participem dos três dias de festa.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Na sexta (21), a programação começa às 19h, com o show do Forró Fogumano. Às 20h30, quem assume o palco é a dupla João Victor & Vinícius, seguidos do Trio Rocha o Nó, às 22h. Carlinhos Rocha é o responsável por fechar o primeiro dia, às 23h30.
No sábado (22), a festa começa às 15h, com a apresentação da Banda Cambada de Preto. Entre 16h30 e 19h30, Leco do Acordeon, Forró Siminino e Rony Camargo se apresentam. A partir das 20h, os donos do "camaro amarelo" mais famoso do Brasil, Munhoz & Mariano chegam para cantarem os maiores sucessos de suas carreiras. 
A festa não para por aí! Depois dos sertanejos, às 23h, o cantor Wallace Guimarães se apresenta, com o Trio Forrozão fechando a noite.
No domingo (23), a programação começa às 15h, com Devanir e Cirla. Às 16h30, quem sobe ao palco é Lucas Chaves, seguido de Carol Gava, às 18h. Para finalizar o evento, Filipe Fantin se apresenta às 20h. 

SERVIÇO

  • FORRÓ PONTAL 2023
  • QUANDO: Sexta (21), a partir das 19h. Sábado (22) e domingo (23), a partir das 15h.
  • ONDE: Balneário do Pontal do Ipiranga
  • ENTRADA: Gratuita
  • PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
  • SEXTA (21/07):
    - 19h:     Forró Fogumano
    - 20h30: João Victor e Vinícius
    - 22h: Trio Rocha o Nó
    - 23h30: Carlinhos Rocha

  • SÁBADO (22/07):
    - 15h:     Banda Cambada de Preto
    - 16h30: Leco do Acordeon
    - 18h: Forró Siminino
    - 19h30: Rony Camargo
    - 21h: Munhoz & Mariano
    - 23h: Wallace Guimarães
    - 0h30: Trio Forrozão

  • DOMINGO (23/07):
    - 15h: Devanir e Cirla
    - 16h30: Lucas Chaves
    - 18h: Carol Gava
    - 20h: Filipe Fantin

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