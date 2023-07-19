Com Munhoz & Mariano, Forró do Pontal acontece neste fim de semana em Linhares

O tradicional Forró do Pontal, um dos eventos de arrasta-pé mais conhecidos da região Norte do Estado, está de volta nesta sexta-feira (21). Até domingo (23), 15 atrações musicais, entre artistas regionais e nacionais, sobem ao palco da área de eventos do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Um dos destaques da programação, que conta com entrada franca, é o show dos sertanejos Munhoz & Mariano.
Conforme está sendo divulgado pela prefeitura do município, a estrutura do evento está sendo montada entre a primeira e a segunda avenida do balneário e contará com dois espaços: o palco principal, que receberá as bandas de forró tradicional e um espaço exclusivo para valorizar o forró pé-de-serra e outras manifestações culturais. A expectativa, segundo a PML, é de que 30 mil pessoas participem dos três dias de festa.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Na sexta (21), a programação começa às 19h, com o show do Forró Fogumano. Às 20h30, quem assume o palco é a dupla João Victor & Vinícius, seguidos do Trio Rocha o Nó, às 22h. Carlinhos Rocha é o responsável por fechar o primeiro dia, às 23h30.
No sábado (22), a festa começa às 15h, com a apresentação da Banda Cambada de Preto. Entre 16h30 e 19h30, Leco do Acordeon, Forró Siminino e Rony Camargo se apresentam. A partir das 20h, os donos do "camaro amarelo" mais famoso do Brasil, Munhoz & Mariano chegam para cantarem os maiores sucessos de suas carreiras.
A festa não para por aí! Depois dos sertanejos, às 23h, o cantor Wallace Guimarães se apresenta, com o Trio Forrozão fechando a noite.
No domingo (23), a programação começa às 15h, com Devanir e Cirla. Às 16h30, quem sobe ao palco é Lucas Chaves, seguido de Carol Gava, às 18h. Para finalizar o evento, Filipe Fantin se apresenta às 20h.
SERVIÇO
- FORRÓ PONTAL 2023
- QUANDO: Sexta (21), a partir das 19h. Sábado (22) e domingo (23), a partir das 15h.
- ONDE: Balneário do Pontal do Ipiranga
- ENTRADA: Gratuita
- PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
- SEXTA (21/07):
- 19h: Forró Fogumano
- 20h30: João Victor e Vinícius
- 22h: Trio Rocha o Nó
- 23h30: Carlinhos Rocha
- SÁBADO (22/07):
- 15h: Banda Cambada de Preto
- 16h30: Leco do Acordeon
- 18h: Forró Siminino
- 19h30: Rony Camargo
- 21h: Munhoz & Mariano
- 23h: Wallace Guimarães
- 0h30: Trio Forrozão
- DOMINGO (23/07):
- 15h: Devanir e Cirla
- 16h30: Lucas Chaves
- 18h: Carol Gava
- 20h: Filipe Fantin