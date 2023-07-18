Azzy e Lourena se apresentam no 2° Festival Crias.Lab; veja programação completa

2ª edição do Festival Crias.Lab receberá Azzy e Lourena como atrações musicais Crédito: Divulgação

Um batuque diferente promete agitar a quadra de ensaios da Mocidade Unida na Glória (MUG), em Vila Velha, no primeiro final de semana de agosto. Nos dias 4 (sexta) e 5 (sábado), as rappers Azzy e Lourena desembarcam em terras canela-verde para agitar a segunda edição do festival Crias.Lab.

Focado em discutir a comunicação digital e a produção audiovisual em diferentes manifestações artísticas da juventude, o evento conta com uma programação recheada de bate-papos, exibições de filme e videoclipe e muita música. Entre os destaques, estão os bate-papos com o diretor de "Marte Um", Gabriel Martins, e com o jornalista Valmir Salaro.

Para participar de toda a agenda, é necessário acessar o site crias.lab.com nesta quarta (19) e retirar, de forma gratuita, os ingressos para o dia desejado. O ticket permite acesso a todos os painéis e deve ser apresentado na entrada, junto de 1kg de alimento não perecível.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 2º FESTIVAL CRIAS.LAB

Na sexta (4), o dia começa às 9h com a Mostra Crias da Quebrada, uma sessão de curtas-metragens para escolas públicas, e um bate-papo com Karol Mendes e Lavínia Sefarim Nascimento. Às 14h, rola a exibição do filme "Marte Um" e continua, às 16h, com um bate-papo sobre o longa com o diretor Gabriel Martins, a mediação será feita pelo jornalista Rafael Braz.

Às 17h10, Jefferson Leal, PTK, Tibery e A.F.A.R.I comandam a conversa sobre criação, vivência e representatividade no trap. Em seguida, às 18h20, a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, media o bate-papo sobre o processo criativo da produção do videoclipe "Todas Elas", com participação de Thamires Amon, Felipe Dall'Orto, Beth MC, Zanete Dadalto e Tati Rabelo.

Às 19h30, o painel "Sons da Periferia" debate as estratégias para descentralização das narrativas, com Jairo Malta e Natália Dornelas. Finalizando a programação cultural, às 20h40, o dia se encerra com a exibição da Mostra CO.LIGA, que exibirá curtas-metragens feitos por jovens da escola e economia criativa (Co.Liga).

Para abrir os trabalhos musicais, às 22h, quem chega é a DJ Negana. Às 23h, a rapper Azzy sobe ao palco na quadra do festival pela segunda vez. Por último, a partir da meia-noite, os DJs Gegeo, Tibery, Jone BL e Barol agitam a festa Trap 360º.

No sábado (5), o dia começa às 14h com a exibição do documentário "Escola Base - Um repórter enfrenta o passado". Em seguida, às 16h, um bate-papo com o repórter Valmir Salaro será mediado pela jornalista Rafaele Gasparini. Às 17h10, Flora Fiorio, Rômulo Côrrea e João Schiavo conversarão sobre a importância de direção de arte na produção de videoclipes, com mediação de Elis Carvalho.

Em seguida, às 18h20, Thais Gobbo mediará o bate-papo com Ana Luzes, Ratão Diniz e Márvila Araújo sobre conexões e narrativas na criação de imagens. Às 19h30, o bate-papo sobre arte e design ficará por conta de Kika Carvalho, Juliana Lisboa e Rayan Casagrande, com mediação de Amanda Lobos. Às 20h40, a Mostra Crias da Quebrada exibirá videoclipes capixabas para o encerramento do segundo dia.

Para as atrações musicais, a noite começa às 22h com DJ Negana. Em sua estreia no festival, Lourena trará seus sucessos para o público, a partir das 23h. Para finalizar a segunda edição do Crias.Lab, a festa fica por conta dos DJs Scooby, Madeusa e Rare Boy, a partir de 00h.

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