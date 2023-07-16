Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Copa Feminina incentiva escola do ES a criar álbum de figurinhas para educar e divertir
Lazer

Copa Feminina incentiva escola do ES a criar álbum de figurinhas para educar e divertir

Iniciativa integra e engaja alunos do 1° ao 7° anos da Escola Monteiro, que passam a conhecer os mascotes dos países participantes do torneio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 09:00

Escola Monteiro cria álbum de mascotes para a Copa do Mundo Feminina 2023
Escola Monteiro cria álbum de mascotes para a Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Deivid de Paula
A Copa do Mundo Feminina se aproxima. E sabemos que em período de Copa do Mundo o que não pode faltar é o famoso álbum de figurinhas. O original já está à venda desde o mês passado. Mas, aproveitando a oportunidade, escolas começam a criar seus próprios álbuns levando conhecimento com diversão para os alunos. 
Na época da Copa masculina, a iniciativa foi um sucesso em instituições de Vila Velha e Cariacica. Desta vez, uma escola de Vitória tomou a frente e lançou o "Álbum de Mascotes 2023 Monteiro" para os estudantes do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental na escola. Nele, trabalha-se com mascotes para os 32 países participantes do evento, todos com informações de história, cultura, geografia e idiomas, que tem como objetivo aproveitar a época para motivar a aprendizagem de forma lúdica.
Idealizado pela dupla Gabriel Vogas e Thiago Egg, que realizaram a iniciativa no ano passado durante a Copa masculina numa escola de Vila Velha, o projeto de agora conta com a designer Nane (Mariane Rocha). Ela assume o lugar do Thiago para dar vida às ilustrações do material. Vale ressaltar que todos os mascotes dos países são criações próprias dos autores.
“Tratando-se da Copa do Mundo de Futebol Feminino, ser “convocada” para este projeto como uma designer/ilustradora, mulher, é significativo. Eu me sinto representando colegas de profissão que merecem respeito e reconhecimento por seus trabalhos”, conta Nane.
Maria Liz e Clara Lecco colando suas figurinhas no álbum da escola Monteiro
Maria Liz e Clara Lecco colando suas figurinhas no álbum da escola Monteiro Crédito: Marcela Gasparini
O resultado final da produção é um álbum de 28 páginas, onde o aluno encontra textos explicativos sobre a origem de cada mascote e páginas com conteúdos extras, como a história do esporte em geral e do futebol feminino. Para completar, há sete figurinhas extras, com os mascotes de cada série envolvida no projeto.
“São ilustrações feitas pelos próprios alunos. Eles participaram de um concurso e uma figurinha foi escolhida por profissionais da escola para representar cada série. As figurinhas extras foram apelidadas de “legends” pelos alunos”, explica a coordenadora do ensino fundamental da Escola Monteiro, Juliana Poltronieri.
Ela conta que os alunos recebem os pacotes com figurinhas toda semana e a proposta é que tenham o álbum completo antes da Copa Feminina começar. E, além de toda a informação contida no álbum, faz parte do objetivo do projeto fomentar a interação entre as diferentes salas, com a tradicional troca de figurinhas no recreio. Há ainda momentos de troca com a própria turma. “Tem sido muito interessante porque é um projeto próprio da escola, unindo turmas do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. Os alunos aprendem, se divertem e interagem. Tudo isso numa mesma iniciativa. Eles estão bem envolvidos, curtindo a ideia”, ressalta Juliana.
A aluna Helena Dadalto Targa, 6 anos, está no 1º ano do ensino fundamental e teve seu mascote escolhido como uma das sete figurinhas extras, as “legends”. “Eu me inspirei no canarinho do Brasil para desenhar o meu mascote. E me sinto feliz, alegre e representando toda a turma por meu desenho ter sido escolhido. Eu também sou representante da minha turma nas assembleias da escola. Está sendo muito legal trocar figurinha. A gente ganha dois pacotinhos toda a semana e se diverte”, conta, animada.
A aluna Helena Dadalto Targa, 6 anos, teve seu mascote escolhido como uma das figurinhas “legends” no álbum da Monteiro
A aluna Helena Dadalto Targa, 6 anos, teve seu mascote escolhido como uma das figurinhas “legends” no álbum da Monteiro Crédito: Marcela Gasparini
Para Gabriel Vogas um dos autores do álbum, é gratificante ver o resultado do trabalho. “Além da alegria de ver nosso trabalho promovendo interação, aprendizado e diversão, é muito bom ver uma escola como a Monteiro investindo em projetos que dão visibilidade ao futebol feminino”, afirma.
*Com informações da assessoria da Monteiro

Veja Também

Derrota do Brasil na Copa do Catar garante memes na internet; confira

Copa do Mundo: alunos e escolas do ES produzem o próprio álbum de figurinhas

Escolas de samba do ES desfilarão enredos de 2024 nos minidesfiles de agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Educação Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados