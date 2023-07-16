Copa Feminina incentiva escola do ES a criar álbum de figurinhas para educar e divertir

Escola Monteiro cria álbum de mascotes para a Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Deivid de Paula

A Copa do Mundo Feminina se aproxima. E sabemos que em período de Copa do Mundo o que não pode faltar é o famoso álbum de figurinhas. O original já está à venda desde o mês passado. Mas, aproveitando a oportunidade, escolas começam a criar seus próprios álbuns levando conhecimento com diversão para os alunos.

Na época da Copa masculina, a iniciativa foi um sucesso em instituições de Vila Velha e Cariacica. Desta vez, uma escola de Vitória tomou a frente e lançou o "Álbum de Mascotes 2023 Monteiro" para os estudantes do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental na escola. Nele, trabalha-se com mascotes para os 32 países participantes do evento, todos com informações de história, cultura, geografia e idiomas, que tem como objetivo aproveitar a época para motivar a aprendizagem de forma lúdica.

Idealizado pela dupla Gabriel Vogas e Thiago Egg, que realizaram a iniciativa no ano passado durante a Copa masculina numa escola de Vila Velha , o projeto de agora conta com a designer Nane (Mariane Rocha). Ela assume o lugar do Thiago para dar vida às ilustrações do material. Vale ressaltar que todos os mascotes dos países são criações próprias dos autores.

“Tratando-se da Copa do Mundo de Futebol Feminino, ser “convocada” para este projeto como uma designer/ilustradora, mulher, é significativo. Eu me sinto representando colegas de profissão que merecem respeito e reconhecimento por seus trabalhos”, conta Nane.

Maria Liz e Clara Lecco colando suas figurinhas no álbum da escola Monteiro Crédito: Marcela Gasparini

O resultado final da produção é um álbum de 28 páginas, onde o aluno encontra textos explicativos sobre a origem de cada mascote e páginas com conteúdos extras, como a história do esporte em geral e do futebol feminino. Para completar, há sete figurinhas extras, com os mascotes de cada série envolvida no projeto.

“São ilustrações feitas pelos próprios alunos. Eles participaram de um concurso e uma figurinha foi escolhida por profissionais da escola para representar cada série. As figurinhas extras foram apelidadas de “legends” pelos alunos”, explica a coordenadora do ensino fundamental da Escola Monteiro, Juliana Poltronieri.

Ela conta que os alunos recebem os pacotes com figurinhas toda semana e a proposta é que tenham o álbum completo antes da Copa Feminina começar. E, além de toda a informação contida no álbum, faz parte do objetivo do projeto fomentar a interação entre as diferentes salas, com a tradicional troca de figurinhas no recreio. Há ainda momentos de troca com a própria turma. “Tem sido muito interessante porque é um projeto próprio da escola, unindo turmas do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. Os alunos aprendem, se divertem e interagem. Tudo isso numa mesma iniciativa. Eles estão bem envolvidos, curtindo a ideia”, ressalta Juliana.

A aluna Helena Dadalto Targa, 6 anos, está no 1º ano do ensino fundamental e teve seu mascote escolhido como uma das sete figurinhas extras, as “legends”. “Eu me inspirei no canarinho do Brasil para desenhar o meu mascote. E me sinto feliz, alegre e representando toda a turma por meu desenho ter sido escolhido. Eu também sou representante da minha turma nas assembleias da escola. Está sendo muito legal trocar figurinha. A gente ganha dois pacotinhos toda a semana e se diverte”, conta, animada.

A aluna Helena Dadalto Targa, 6 anos, teve seu mascote escolhido como uma das figurinhas “legends” no álbum da Monteiro Crédito: Marcela Gasparini

Para Gabriel Vogas um dos autores do álbum, é gratificante ver o resultado do trabalho. “Além da alegria de ver nosso trabalho promovendo interação, aprendizado e diversão, é muito bom ver uma escola como a Monteiro investindo em projetos que dão visibilidade ao futebol feminino”, afirma.