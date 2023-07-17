Com entrada franca, edição do Formemus 2023 acontecerá em Vila Velha

André Prando foi um dos artistas capixabas que já se apresentaram no showcase do Formemus Crédito: Henrique Cesar

Formemus 2023 tem data e local para chamar de seu. O principal evento de formação da indústria fonográfica capixaba acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, no Titanic, Praça Duque de Caxias, em Vila Velha. A entrada é franca e as credenciais já podem ser retiradas pela Vencedor do Prêmio Profissionais da Música em 2021, otem data e local para chamar de seu. O principal evento de formação da indústria fonográfica capixaba acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, no Titanic, Praça Duque de Caxias, em Vila Velha. A entrada é franca e as credenciais já podem ser retiradas pela internet

Os chamamentos para o showcase, Mostra Fotográfica e Mostra de Videoclipes está encerrado, mas os escopos de Conexão Periferia & Interior, Pitching Musical e Rodada de Negócios estão em fase de aberturas e inscrições. Mais atrações culturais e de formação devem ser anunciadas em breve.

Já estão abertas as inscrições para o Pitching Musical, que consiste na apresentação para curadores e players do mercado vindo de várias regiões do país. Em 2022, por exemplo, Afronta MC, Beth MC e Fabriccio estiveram entre os selecionados para o Pitching.

Vale destacar também a ação Conexão Periferia & Interior, com inscrições abertas a partir desta quinta (20). Essa iniciativa seleciona até 20 jovens, entre 15 e 25 anos, protagonistas em seus territórios, da periferia da Grande Vitória e no interior do ES, para participar integralmente do encontro, incluindo passagem, hospedagem e alimentação, contribuindo para a democratização do acesso à cultura e oportunidades dentro da indústria musical, dando espaço para vozes e talentos de diferentes contextos socioeconômicos e geográficos.

FORMEMUS 2023

QUANDO: 30 de agosto a 2 de setembro. Entrada franca, as credenciais podem ser conseguidos pela internet. Programação completa a ser divulgada em breve

30 de agosto a 2 de setembro. Entrada franca, as credenciais podem ser conseguidos pela internet. Programação completa a ser divulgada em breve INFORMAÇÕES: pelo site oficial do evento, Instagram e e-mail: [email protected]. Telefones: (27) 3376-1674 e WhatsApp: 27 99930-1103

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