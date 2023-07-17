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Música

Com entrada franca, edição do Formemus 2023 acontecerá em Vila Velha

Maior evento da indústria fonográfica do Espírito Santo rola de 30 de agosto a 2 de setembro, no Titanic, Praça Duque de Caxias. Credenciais para participar do festival podem ser conseguidas na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 12:31

O cantor André Prando interpretou a música “Vivian”, do eterno Raul Seixas
André Prando foi um dos artistas capixabas que já se apresentaram no showcase do Formemus Crédito: Henrique Cesar
Vencedor do Prêmio Profissionais da Música em 2021, o Formemus 2023 tem data e local para chamar de seu. O principal evento de formação da indústria fonográfica capixaba acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, no Titanic, Praça Duque de Caxias, em Vila Velha. A entrada é franca e as credenciais já podem ser retiradas pela internet.
Os chamamentos para o showcase, Mostra Fotográfica e Mostra de Videoclipes está encerrado, mas os escopos de Conexão Periferia & Interior, Pitching Musical e Rodada de Negócios estão em fase de aberturas e inscrições. Mais atrações culturais e de formação devem ser anunciadas em breve. 
Já estão abertas as inscrições para o Pitching Musical, que consiste na apresentação para curadores e players do mercado vindo de várias regiões do país. Em 2022, por exemplo, Afronta MC, Beth MC e Fabriccio estiveram entre os selecionados para o Pitching.
Vale destacar também a ação Conexão Periferia & Interior, com inscrições abertas a partir desta quinta (20). Essa iniciativa seleciona até 20 jovens, entre 15 e 25 anos, protagonistas em seus territórios, da periferia da Grande Vitória e no interior do ES, para participar integralmente do encontro, incluindo passagem, hospedagem e alimentação, contribuindo para a democratização do acesso à cultura e oportunidades dentro da indústria musical, dando espaço para vozes e talentos de diferentes contextos socioeconômicos e geográficos. 

FORMEMUS 2023

  • QUANDO: 30 de agosto a 2 de setembro. Entrada franca, as credenciais podem ser conseguidos pela internet. Programação completa a ser divulgada em breve
  • INFORMAÇÕES: pelo site oficial do evento, Instagram e e-mail: [email protected]. Telefones: (27) 3376-1674 e WhatsApp: 27 99930-1103

PRÓXIMAS INSCRIÇÕES

  • Pitching Musical
  • Inscrições: Até 5 de agosto
  • O que é: Oportunidade única para artistas/bandas sediados no Espírito Santo apresentarem suas ideias e música para profissionais da indústria musical. Os selecionados podem obter feedback valioso que poderão ajudá-los a moldar e aprimorar ainda mais sua música e carreira. O Pitching é uma apresentação ao vivo, de 10 minutos e acontece dia 30 de agosto, dentro da Programação do Formemus 2022. Inscrições e regulamento no site do evento 

  • Conexão Periferia & Interior
  • Inscrições: 20 de julho a 05 de agosto
  • O que é: O Conexão é uma ação onde 20 jovens entre 15 e 25 anos, protagonistas em seus territórios, da Periferia da Grande Vitória e do Interior do ES, são selecionados para participação no evento, recebendo passagem, hospedagem e alimentação, garantindo assim uma participação integral no evento. Inscrição em breve no site do festival

  • Rodada de Negócios
  • Inscrições: 25 de julho a 10 de agosto
  • O que é: As Rodadas de Negócios são encontros de até 10 minutos, speed-networking, no qual os artistas podem estar em contato direto com representantes da indústria musical, como curadores de festivais, players e diretores musicais, para realizar negociações, ampliar sua base de contatos e fazer alianças estratégicas de diversos tipos. Tanto o Pitching como a Rodada de Negócios são oportunidades para músicos, bandas, produtores, agentes e outros profissionais da música apresentarem seus projetos e potenciais investidores. No Formemus a diferença é que o Pitching é exclusivo para artistas do ES. Inscrição em breve no site do festival

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