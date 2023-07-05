Formemus abre inscrições para artistas divulgarem seu som no showcase

André Prando durante apresentação no showcase do Formemus Crédito: Divulgação

O Formemus, evento que reúne conferência, festival e encontro musical, está com inscrições abertas para artistas que desejam divulgar seus trabalhos e estabelecer conexões com compradoras, programadoras, curadoras e diretoras de festivais e outros espaços de shows. Se você é cantora, cantor, cantore, tem uma banda, é instrumentista, DJ ou qualquer outro tipo de artista, essa é a sua chance!

As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho. Para participar, basta consultar o regulamento e se inscrever no site oficial do evento, disponível em Formemus

Serão selecionados 10 artistas para participarem do Showcase, que ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. Cada artista selecionado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 1000,00. Além disso, aqueles que não residem na Grande Vitória terão direito a hospedagem e alimentação durante o evento, que acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, em Vila Velha.

Formemus não se limita apenas ao Showcase. O evento também oferece painéis de debates, palestras, rodas de conversas, pitching musical, rodada de negócios e uma variedade de shows. É uma oportunidade única para artistas ampliarem seu conhecimento, trocarem experiências e estabelecerem conexões valiosas na indústria da música.

Além do Showcase, o Formemus também está recebendo inscrições para a Mostra de Videoclipe e a Mostra Fotográfica, que oferecem premiação em dinheiro aos vencedores. As inscrições para a mostra audiovisual também vão até o dia 10, já a exposição de fotos tem cadastro até o dia 15 deste mês. Para participar, basta consultar o regulamento e se inscrever no site oficial do evento, disponível em Formemus