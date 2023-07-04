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Aventureiros

Você já ouviu falar nos desbravadores do Espírito Santo?

Conheça um grupo de crianças de 10 a 15 anos, na Serra, que se dedica a explorar a natureza e trabalhar em equipe
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 17:23

Você já ouviu falar nos desbravadores capixabas? De Norte a Sul do Espírito Santo, crianças de 10 a 15 anos fazem parte desse clube que se dedica à explorar a natureza e desenvolver habilidades como o trabalho em equipe. Em mais de 10 municípios do Estado, é possível encontrar cerca de seis mil desbravadores e aventureiros, divididos em 300 grupos.
Entre as atividades trabalhadas pelos capixabinhas que curtem uma boa aventura, estão acampar, cozinhar ao ar livre e aprender a realizar primeiros socorro, tudo para promover a autonomia, liderança e consciência dos pequenos. Além disso, o movimento também busca despertar nos desbravadores valores como honestidade, cooperativismo e amizade.
Para saber um pouco mais desse universo cheio de aventura, diversão e responsabilidade, assista ao vídeo a seguir e conheça um  grupo de desbravadores que se reúne na cidade da Serra.
*Com informações do programa Em Movimento  (TV Gazeta)

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