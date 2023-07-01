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Diversão

Paixão e engenharia: conheça os amantes do aeromodelismo no ES; confira vídeo

Descubra exemplos como o de Hélio Carvalho, morador de Vila Velha, que se encantou pela arte de construir mini aviões e fazê-los voar
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 09:21

Um hobby que mistura engenharia, arte e paixão pelo voo tem dominado os céus de Vila Velha. Por lá, em Ponta da Fruta, dezenas de capixabas se reúnem regularmente para praticarem o aeromodelismo, um esporte que envolve a construção e pilotagem de aviões e helicópteros em miniatura.
Hélio Carvalho, morador de Vila Velha, que se decida ao aeromodelismo
Hélio Carvalho, morador de Vila Velha, que se dedica ao aeromodelismo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na busca pelos apaixonados por essa atividade, a equipe de "HZ" te apresenta a história de Hélio Carvalho, o Helinho. Morador da cidade canela-verde, ele montou uma oficina na própria casa para poder construir seus aeromodelos. Confira, no vídeo a seguir, um pouco mais da dedicação do capixaba pelo esporte.

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