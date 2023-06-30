Luiz Carlos sobre a Festa de São Pedro: "um prazer levar o melhor do Raça Negra para vocês"

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra Crédito: Instagram/@racanegra

Começa nesta sexta-feira (30), uma das festividades mais tradicionais de Vitória. A 95ª edição da Festa de São Pedro promete agitar a Praça do Papa, na Enseada do Suá, até domingo (2) com muita fé e diversão. O grande encontro, que promete reunir um público de 25 mil pessoas, terá nomes como Emerson Xumbrega, Evandro e Raniery, Alisson e Herlon do Banjo, Carol e Priscila, além dos destaques Falamansa e Raça Negra, animando o público.

Por sinal, o grupo de pagode é o destaque da abertura do evento. Com apresentação marcada para 22h, Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, revela a ansiedade de se reencontrar com os capixabas. "Sempre fui muito bem recebido pelos capixabas. É um prazer voltar para o Espírito Santo e reencontrar o público em um festival e local importantes para a cidade. Vai ser um prazer levar o melhor do Raça Negra para vocês".

A empolgação também vai na relação com o santo homenageado. Luiz revela que sempre tem um pedido para ajudar em dias chuvosos, mas ainda não é tão devoto a fazer uma promessa.

"Quem nunca pediu uma trégua na chuva pra São Pedro, né? Muitas vezes, já pedi pra ele um tempo na chuva para que o público conseguisse curtir o show em segurança. Acho que São Pedro está na raiz no brasileiro, do Nordeste ao Sul. Já ouvi muita aclamação por chuva também, são sempre muitos pedidos, mas que eu me lembro não teve promessas", revela.

Sobre o repertório da noite, a expectativa é mostrar os hits da carreira - se isso for possível numa apresentação de duas horas. "Olha nesse ano completo 40 anos de Raça Negra, é muita história e música, né! Estamos comemorando todos esses anos nas apresentações, tento levar tudo o que eu publico mais gosta e pede sempre, vai ser bonito!", garante.

Então, se prepare para ouvir sucessos como "Doce Paixão", "Cigana", "Cheia de Manias", "É Tarde Demais" e muitas outras. Inclusive, já tem fã empolgado com o show. Numa publicação do Instagram da banda, uma seguidora deixou o recado: "Ansiosa pra chegar amanhã e te ver aqui em Vitória/ES. Já vou pedir minhas músicas, só sei que vou: "Doce Paixão", "Preciso Desse amor"... todas", escreveu nos comentários.

Vale lembrar que toda a festa tem entrada gratuita. Confira abaixo a programação para não perder um minuto de diversão:

30/06 - Sexta

22h: Raça Negra





01/07 - Sábado



17h30: Dj Fillipe Leal



18h: Emerson Xumbrega



20: Evandro e Raniery



21h30: DJ Lukão



22h: Falamansa





02/07 - Domingo



15: DJ Lukão



16h: Banda da Guarda

18h: Alison e Herlon - Desafio do Banjo



20h: Carol e Priscila

