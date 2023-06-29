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Meio ambiente

Biguá: TV Gazeta exibe especial sobre a Mata Atlântica

Programa será exibido nesta sexta (30), mesma data em que a "Exposição Biguá: Mata Atlântica" será aberta no Boulevard Shopping Vila Velha; veja detalhes das atrações
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 17:41

Espécies raras, como a Saíra Apunhalada, ameaçada de extinção, serão mostradas em
Espécies raras, como a Saíra Apunhalada, ameaçada de extinção, serão mostradas em "Especial Biguá", na TV Gazeta Crédito: Gustavo Magnago
Contando com uma das maiores biodiversidades do mundo, a Mata Atlântica, e sua constante luta pela preservação sob a ótica de uma economia sustentável, ganha destaque em duas ações promovidas pela Rede Gazeta: a exibição do programa "Especial Biguá", nesta sexta (30), às 23h15, na TV Gazeta, como também em uma exposição contando com fotos e animais da fauna da região em cartaz de sexta (30) a domingo (2), no Boulevard Shopping Vila Velha, com entrada franca.
Na atração audiovisual, o repórter da TV Gazeta Sul, Gustavo Ribeiro, e o cinegrafista Matheus Martins percorreram o Espírito Santo para analisar a área de mata nativa, que ocupa cerca de 22% do território capixaba. Em pauta, exemplos de preservação da fauna e da flora da Mata Atlântica, como também o avanço nas ações de recuperação de terras desmatadas.
O "Especial Biguá" mostra que é possível, por exemplo, produzir café e banana em uma floresta contendo árvores nativas. Esse trabalho é desenvolvido numa propriedade no interior do município de Atílio Vivácqua. A ação ajuda a melhorar o clima do local, como também explora a produção de produtos naturais, sem agrotóxicos, além de promover o retorno de nascentes que estavam secas.
Durante as gravações, a equipe encontrou espécies raras da Mata Atlântica, como a ave saíra-apunhalada, que só existe no Espírito Santo e está ameaçada de extinção. Em todo o mundo, encontra-se apenas 22 espécies do animal. Outros tipos, como o minúsculo sapo pingo-de-ouro e a gigante onça-pintada, também foram avistados pela reportagem durante o trajeto.
Um ponto sensível em relação à Mata Atlântica, seu grande desmatamento, também entra em debate no "Especial Biguá". O programa mostra o trabalho de proteção das áreas florestais realizado pela Polícia Militar Ambiental e pelas equipes do Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo). 
Segundo a editora regional de jornalismo da TV Gazeta, Raquel Marques, o programa começou a ser pensado com a equipe a partir do aparecimento de espécies raras da fauna, como a onça-pintada, que não era vista há 27 anos no Sul do ES. Dessa forma, utilizaram o jornalismo para contribuir no desenvolvimento e na consciência ambiental.
"Desde o início, nossa missão era mostrar realidade, agressões ambientais e impactos dessas ações em nossa vida, como também colocar luz sobre os capixabas que, aos poucos, transformam o cenário e colocam boas ideias em prática. Diante de um trabalho de pesquisa, descobrimos outras espécies raras que habitam a região e que estão diretamente conectadas com o trabalho de preservação. Ainda temos um caminho longo e muitos desafios, como o desmatamento, mas é gratificante ver que tem muita gente que dedica tempo nessa transformação", afirma Raquel.
O repórter Gustavo Ribeiro está à frente do projeto
O repórter Gustavo Ribeiro está à frente do projeto "Especial Biguá" Crédito: TV Gazeta/Matheus Martins
Por mais de um ano, o repórter Gustavo Ribeiro está à frente do projeto como produtor e jornalista. Ele considera um desafio falar de sustentabilidade, prevenção e dos danos ao meio ambiente.
Ribeiro acredita que "Especial Biguá" agrega ao cotidiano do capixaba, especialmente no que tange à importância da preservação do meio ambiente. "Sempre busco trazer um equilíbrio dos problemas, mas também dos bons exemplos, que são muitos. Os telespectadores podem esperar um programa pensado para fazer um retrato da nossa floresta de Mata Atlântica. Temos animais incríveis e espécies que só existem aqui. Acho que o telespectador vai refletir sobre a importância de cuidar ainda mais do meio ambiente e das nossas florestas”, espera.

EXPOSIÇÃO

Foto
Foto "Onça-Pintada" integrante da mostra "Exposição Biguá: Mata Atlântica", em cartaz em Vila Velha Crédito: Leonardo Merçon
No embalo da atração da TV Gazeta, rola a "Exposição Biguá: Mata Atlântica", que acontece de sexta (30) a domingo (2), das 14h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha, com entrada franca.
A mostra contará com fotos da região florestal, clicadas por Gustavo Magnago, Gabriel Bonfá e Leonardo Merçon. Entre as espécies registradas pelas lentes dos profissionais, estão o jacaré-do-papo-amarelo, sapo-pingo-de-ouro, saíra-apunhalada e onça-pintada.
"Exposição Biguá: Mata Atlântica" fica em cartaz no Boulevard Shopping Vila Velha de sexta (30) a domingo (2) Crédito: Divulgação/Rede Gazeta
Além disso, a iniciativa contará com "personagens" da fauna local, como a presença do mascote Casé e Jaque, a graciosa filhote de jacaré, como também o esqueleto de um jacaré e o crânio de uma onça. A iniciativa, que tem parceria com o Instituto Marcos Daniel, ainda promoverá ações sócio-educativas de conscientização ambiental.
* Com informações de TV Gazeta e g1ES

FIQUE LIGADO!

  • NA TV: "Especial Biguá", nesta sexta (30), às 23h15, na TV Gazeta, logo após o "Globo Repórter"

  • EXPOSIÇÃO: "Exposição Biguá: Mata Atlântica". De sexta (30) a domingo (2), das 14h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha, com entrada franca. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

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