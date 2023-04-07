Em novo horário, Churrasqueadas estreia 4ª temporada na TV Gazeta

José Almiro continua à frente do "Churrasqueadas", cuja quarta temporada estreia na TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Divulgação

Sucesso na TV Gazeta - a última temporada atingiu 55% de audiência domiciliar, com 30,3% de share - o Churrasqueadas retorna à grade da emissora neste sábado (8), em novo horário, a partir das 15h20.

Se você é fã das peripécias culinárias de José Almiro, fique tranquilo. A quarta temporada da atração continua mantendo seu apetitoso, se assim podemos dizer, foco: trazer - em oito episódios - curiosidades sobre uma das paixões nacionais, com dicas práticas para não errar no preparo, na quantidade e até na hora de servir um bom churrasco.

"Vamos trazer receitas simples que podem ser feitas tanto na churrasqueira quanto no forno, além de procedimentos com vários tipos de proteína, como carne suína, bovina, frango e até peixes. Tudo isso para mostrar que o churrasco é democrático e pode agradar a todos", aponta, em "um dedo de prosa" com "HZ", o sempre simpático José Almiro.

E o programa tem novidades, sim. "Teremos receitas de acompanhamentos que são um show à parte, como a que trago da minha infância, que minha avó Samerinda fazia para a família na roça, no fogão à lenha. Também teremos participação de duplas sertanejas, como Fernando e Sorocaba, e convidados especiais preparando receitas famosas na internet".

Fomos logo perguntando quando começou a paixão de José pela arte de "churrasquear". "Sempre gostei de carne, mas conheci mais sobre churrasco quando comecei a trabalhar como representante comercial em frigoríficos. Tinha que conhecer o produto que estava vendendo, então aprendi toda cadeia produtiva da carne e me apaixonei. Como comecei a conhecer mais, meus churrascos começaram a ficar melhores (risos). Meus amigos sempre me chamavam para fazer o churrasco. E, quanto mais faço, mais me apaixono", descreve.