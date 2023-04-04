Série de Chitãozinho e Xororó ganha primeiro teaser, assista

O primeiro teaser de As Aventuras de José e Durval, a série de Chitãozinho e Xororó, foi lançado nesta terça-feira, 4. Estrelada pelos irmãos Simas, Rodrigo e Felipe Simas, a prévia começa ao som de Evidências.
Com um total de oito episódios, a história foi produzida pelo Globoplay e contará desde a infância dos irmãos, até o caminho se cruzar com a música e se tornarem os fenômenos que conhecemos hoje.
Além da trama, a série mostrará a evolução musical, os shows, momentos difíceis e os cortes de cabelo diferentes de cada um. Com outros atores consagrados no elenco, a história traz Andréia Horta e Marco Ricca também.