Saiu o trailer de "Peter Pan & Wendy", novo live-action da Disney; assista

Cena do filme "Peter Pan e Wendy" Crédito: Disney+

Na leva de produções live-action, a Disney já tem data para apresentar ao público sua nova adapção. "Peter Pan & Wendy", uma nova versão do romance de J.M. Barrie e do clássico da animação de 1953, será lançada exclusivamente no Disney+ em 28 de abril de 2023. O trailer dublado foi lançado nesta terça-feira (1).

Dirigido por David Lowery e roteirizado por David Lowery e Toby Halbrooks (A Lenda do Cavaleiro Verde), o longa apresenta Wendy Darling, uma menina com medo de deixar a sua infância para trás e que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer.

Ao lado de seus irmãos e da fada, Tinker Bell, Wendy viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra o Capitão Gancho, um pirata malvado, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre.