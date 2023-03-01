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Cinema

Saiu o trailer de "Peter Pan & Wendy", novo live-action da Disney; assista

A produção estreia em 28 de abril, exclusivamente no Disney+; saiba mais detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Março de 2023 às 16:13

Cena do filme
Cena do filme "Peter Pan e Wendy" Crédito: Disney+
Na leva de produções live-action, a Disney já tem data para apresentar ao público sua nova adapção. "Peter Pan & Wendy", uma nova versão do romance de J.M. Barrie e do clássico da animação de 1953, será lançada exclusivamente no Disney+ em 28 de abril de 2023. O trailer dublado foi lançado nesta terça-feira (1).
Dirigido por David Lowery e roteirizado por David Lowery e Toby Halbrooks (A Lenda do Cavaleiro Verde), o longa apresenta Wendy Darling, uma menina com medo de deixar a sua infância para trás e que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer.
Ao lado de seus irmãos e da fada, Tinker Bell, Wendy viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra o Capitão Gancho, um pirata malvado, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre.
O filme é estrelado por Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil 6: O Capítulo Final), Yara Shahidi (Grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Descoberta das Bruxas), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards), Alan Tudyk (Rogue One: Uma História Star Wars) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show).

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