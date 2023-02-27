SAG Awards: 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo' leva principais prêmios

Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' Crédito: Divulgação

O filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo foi o grande destaque do Screen Actors Guild (SAG Awards), prêmio do Sindicato dos Atores americanos, que aconteceu na noite deste domingo, 26.

O longa foi premiado em todas as categorias que concorreu, incluindo a principal, de melhor elenco. Também venceu prêmios de melhor atriz em papel principal (Michelle Yeoh), melhor atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis) e melhor ator coadjuvante (Ke Huy Quan). Vale lembrar que o Sindicato dos Atores não distribui prêmios para categorias como melhor diretor ou melhor filme.

Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo concorre em 11 categorias do Oscar e já recebeu prêmios relevantes em cerimônias como Globo de Ouro, Critics Choice e Directors Guild of America (DGA).

No meio de discurso ao receber sua estatueta, Michelle Yeoh deu risada e soltou um palavrão em euforia. Também aproveitou para falar sobre a representatividade de um elenco repleto de atores de origem asiática: "Isso não é só para mim, é para toda garotinha que se parece comigo. Obrigado por me darem um lugar à mesa, porque muitos de nós precisamos disso: ser vistos e ser ouvidos".

O vietnamita Ke Huy Quan, melhor ator coadjuvante, havia adotado um discurso parecido momentos antes: "Fiquei sabendo que se ganhasse hoje, me tornaria o primeiro ator asiático a vencer. Esse prêmio não pertence apenas a mim, pertence a todos que pediram por mudança." James Hong também abordou o tema durante a entrega do último prêmio da noite: "Veja onde estamos agora!"

A exceção ficou na categoria de melhor ator em papel principal, sem concorrentes do longa, vencida por Brendan Fraser. Mais de duas décadas depois de participar de filmes como George, o Rei da Floresta (1997) e A Múmia (1999), vem sendo bastante elogiado por seu papel em A Baleia, no qual passou por uma transformação radical para parecer muito mais pesado do que é.

Nas categorias de TV e streaming, Abbott Elementary levou como melhor elenco em série de comédia, e The White Lotus entre as séries de drama. Jason Bateman (Ozark), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Jeremy Allen White (The Bear), Jean Smart (Hacks) e Sam Elliott (1833) também receberam prêmios de atuação.

Outros momentos do Sag Awards 2023

A cerimônia teve início por volta das 22h (horário de Brasília), com um vídeo brincando com o fato de Steve Martin e Martin Short, ambos do elenco de Only Murders In The Building, disputarem a mesma categoria ("mas nenhum dos dois vai ganhar, mesmo", dizia). A transmissão foi feita pelo YouTube oficial da Netflix.

A primeira premiada da noite foi Jessica Chastain (George & Tammy), como melhor atriz de TV ou série limitada. Na sequência, Sam Elliott (1883) recebeu a estatueta de ator na mesma categoria e fez um longo discurso.

Por sinal, quem está acostumado aos cortes abruptos de cerimônias como o Oscar e o Grammy pode até estranhar o quanto alguns dos artistas foram permitidos a falar. Entre eles, Sally Field, homenageada da noite por sua carreira. O prêmio veio das mãos de Andrew Garfield, com quem contracenou em um dos recentes filmes do Homem-Aranha.

Houve ainda algumas falas de posicionamento, como quando os atores de White Lotus receberam o prêmio por melhor elenco série de drama e citaram o terremoto na Síria e Turquia e a guerra na Ucrânia.

Jean Smart (Hacks), a melhor atriz em série de comédia, não compareceu para receber o prêmio. Seu amigo, Christopher McDonald, leu um discurso enviado por ela em seu celular.

Lista de vencedores do SAG Awards 2023