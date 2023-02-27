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Mudanças

Livros de James Bond terão termos preconceituosos removidos em nova edição

Editora Ian Fleming Publications removeu e alterou trechos polêmicos e publicações terão aviso sobre o tema
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 17:10

James Bond
James Bond Crédito: Reprodução
Novas edições de livros do agente secreto James Bond, lançados originalmente entre 1951 e 1966, em especial Live and Let Die (1954) deverão ser publicadas com restrição a alguns termos e trechos, informou reportagem do The Telegraph.
Segundo o jornal britânico, os livros terão o seguinte aviso: "Esse livro foi escrito em uma época em que termos e atitudes que podem ser consideradas ofensivas por leitores modernos eram comuns. Algumas atualizações foram feitas nesta edição, tentando se manter o mais próximo possível ao texto original e ao período em que se passa".
Boa parte das alterações se trata de palavras pejorativas para se referir a negros, tendo sido alteradas para "homem negro" ou "pessoa negra". Outros trechos foram reduzidos ou removidos.
Por exemplo, num momento em que James está em uma boate do Harlem, constava: "Bond podia ouvir o público grunhindo e ofegando como porcos no chiqueiro. Ele sentiu as próprias mãos segurando a toalha de mesa. Sua boca estava seca". O trecho seria alterado para: "Bond podia sentir a tensão elétrica na sala"
A editora dos livros de 007, Ian Fleming Publications, afirmou: "Nós revisamos o texto e os livros originais de Bond e decidimos que seria a melhor ação a ser tomada guiando-se pela vontade de Ian. Nós fizemos mudanças em Live and Let Die que ele mesmo autorizou". O autor morreu em 1964, mas teria deixado a permissão para alterações às versões vendidas nos Estados Unidos

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