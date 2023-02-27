Sede do Museu Vale não receberá mais visitantes. Empresa busca novos espaços

Fechado desde maio de 2022, o Museu Vale não deve mais receber visitantes em sua sede, localizada no bairro Argolas, em Vila Velha. Segundo a assessoria da Vale, o motivo seria a segurança dos visitantes.
"A decisão é parte da política de segurança e prevenção da Vale e levou em consideração a crescente expansão e incremento de atividades industriais e portuárias na região, não compatíveis com a operação de um equipamento educativo e cultural", explica a empresa.
Vale lembrar que o Museu Vale fechou as portas por conta da pandemia da Covid-19, ficando sem atividades em 2020 e 2021. Entretanto, na época, o museu manteve uma programação virtual, oferecendo oficinas, contação de histórias, continuidade de projetos e sarau virtual.
No ano passado, ele chegou a receber visitantes entre fevereiro e maio, mediante agendamento, mas logo anunciou que estaria “temporariamente fechado para avaliação de questões operacionais''. Desde então, o espaço cultural segue sem atividades presenciais ao público.
Agora, a Vale anuncia que a sede do museu permanecerá fechada, sem dar detalhes sobre o uso do espaço.
MOSTRAS E ATIVIDADES FORA DA SEDE
A empresa informa que "está em busca de novos espaços para continuar oferecendo uma programação diversa, inclusiva e gratuita no Espírito Santo". Assim, ela realiza uma série de ações extramuros com mostras e atividades itinerantes.
A primeira é a exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci”, que será aberta ao público no dia 8 de março, na Cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória. Ela ficará no espaço até 30 de abril. (veja mais detalhes aqui)
Além dessa primeira mostra, o Museu Vale realizará ainda no primeiro semestre a exposição “Memórias do Futuro – Um Olhar Sobre a Coleção do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro” no Espaço Expositivo do Palácio Anchieta, em Vitória, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.
O museu também realizará projetos educativos e culturais em parques e praças. "Em Vila Velha, será oferecido o programa Arte na Cidade, com agenda mensal de atividades artísticas gratuitas em escolas, parques e praças e a participação de artistas plásticos e músicos. Também estão abertas ao público atividades com a equipe de educadores do Museu Vale no Parque Botânico Vale, em Vitória", diz o comunicado.