Sede do Museu Vale não receberá mais visitantes. Empresa busca novos espaços

Museu Vale, em Vila Velha: fachada do prédio principal Crédito: A Gazeta/Arquivo

Fechado desde maio de 2022, o Museu Vale não deve mais receber visitantes em sua sede, localizada no bairro Argolas, em Vila Velha. Segundo a assessoria da Vale, o motivo seria a segurança dos visitantes.

"A decisão é parte da política de segurança e prevenção da Vale e levou em consideração a crescente expansão e incremento de atividades industriais e portuárias na região, não compatíveis com a operação de um equipamento educativo e cultural", explica a empresa.

Vale lembrar que o Museu Vale fechou as portas por conta da pandemia da Covid-19, ficando sem atividades em 2020 e 2021. Entretanto, na época, o museu manteve uma programação virtual, oferecendo oficinas, contação de histórias, continuidade de projetos e sarau virtual.

No ano passado, ele chegou a receber visitantes entre fevereiro e maio, mediante agendamento, mas logo anunciou que estaria “temporariamente fechado para avaliação de questões operacionais''. Desde então, o espaço cultural segue sem atividades presenciais ao público.

Agora, a Vale anuncia que a sede do museu permanecerá fechada, sem dar detalhes sobre o uso do espaço.

MOSTRAS E ATIVIDADES FORA DA SEDE

A empresa informa que "está em busca de novos espaços para continuar oferecendo uma programação diversa, inclusiva e gratuita no Espírito Santo". Assim, ela realiza uma série de ações extramuros com mostras e atividades itinerantes.

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

Além dessa primeira mostra, o Museu Vale realizará ainda no primeiro semestre a exposição “Memórias do Futuro – Um Olhar Sobre a Coleção do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro” no Espaço Expositivo do Palácio Anchieta, em Vitória, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.