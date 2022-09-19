Museu de Ciências da Vida reabre para visitação na Ufes

O Museu de Ciências da Vida (MCV) reabre ao público nesta terça-feira (20). Localizado no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória, o museu estava fechado por conta da pandemia da covid-19 e de uma reforma em seu espaço expositivo. Nesta segunda (19), aconteceu uma solenidade no Cine Metrópolis marcando o retorno das atividades.
Com funcionamento de terça a sábado, os visitantes poderão conferir a exposição "A Métrica do Corpo Humano", que apresenta atrações como o Músculo Fascinante e o Corpo Fatiado. A mostra promove um espaço de interação científica que interliga diversas áreas de conhecimento, tais como a matemática, o raciocínio lógico e a anatomia humana, além de utilizar uma abordagem que conversa com aspectos da história, das artes, da biologia, da saúde e outros assuntos.
O museu não cobrará ingressos para visitas espontâneas até o dia 23 de outubro. Após essa data, serão cobrados os valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
REGRAS DE VISITAÇÃO
- NÃO PODE
- Tocar as peças do acervo. O toque pode danificá-las.;
- Desrespeito ético e moral com as peças do acervo;
- Entrar no museu com líquidos ou comidas, bem como chicletes e balas;
- Ingresso de visitantes ao MCV portando bolsas, mochilas, malas ou similares. Bolsas de pequenas dimensões deverão ser transportada em frente ao corpo;
- Ultrapassar os limites estabelecidos pelas fitas no chão e desrespeito à sinalização;
- Apoiar ou tocar nas bancadas e paredes;
- Falar alto, gritar ou correr;
- O uso de celular durante a visita.
O coordenador do MCV, professor Athelson Bittencourt, garante que novidades estão por vir: “Estamos trabalhando em uma grande exposição, que é a Moradores da Floresta”. A nova mostra contará com mais de 150 animais silvestres da Mata Atlântica que foram vítimas de atropelamento. Ainda não há data prevista para a estreia.
PIONEIRISMO
Planejado para difundir e popularizar a ciência da vida da maneira mais ampla possível, o MCV é o pioneiro nacional na técnica de plastinação, que consiste na substituição da água do tecido por um plástico, conservando o material sem alterações. Seu acervo é único em todo o Brasil, o que posiciona a Ufes como referência nacional em museus de anatomia e correlatos. Além disso, os materiais expostos na área da Evolução Humana são importados de museus famosos mundialmente, como o Museu de História Natural de Washington (EUA).
*Com informações da Ufes
SERVIÇO
- MUSEU DE CIÊNCIAS DA VIDA
- Onde: campus da Ufes, em Goiabeiras, Vitória
- Funcionamento: de terça a sexta, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30; sábados, das 9h às 13h
- Entrada gratuita até 23 de outubro. Após esta data, serão cobrados os valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)