Museu de Ciências da Vida reabre para visitação na Ufes

Museu de Ciências da Vida: corpo de homem preservado sem pele Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O Museu de Ciências da Vida (MCV) reabre ao público nesta terça-feira (20). Localizado no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória, o museu estava fechado por conta da pandemia da covid-19 e de uma reforma em seu espaço expositivo. Nesta segunda (19), aconteceu uma solenidade no Cine Metrópolis marcando o retorno das atividades.

Com funcionamento de terça a sábado, os visitantes poderão conferir a exposição "A Métrica do Corpo Humano", que apresenta atrações como o Músculo Fascinante e o Corpo Fatiado. A mostra promove um espaço de interação científica que interliga diversas áreas de conhecimento, tais como a matemática, o raciocínio lógico e a anatomia humana, além de utilizar uma abordagem que conversa com aspectos da história, das artes, da biologia, da saúde e outros assuntos.

O museu não cobrará ingressos para visitas espontâneas até o dia 23 de outubro. Após essa data, serão cobrados os valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Museu de Ciências da Vida: corpo humano fatiado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

REGRAS DE VISITAÇÃO

NÃO PODE

Tocar as peças do acervo. O toque pode danificá-las.;



Desrespeito ético e moral com as peças do acervo;



Entrar no museu com líquidos ou comidas, bem como chicletes e balas;



Ingresso de visitantes ao MCV portando bolsas, mochilas, malas ou similares. Bolsas de pequenas dimensões deverão ser transportada em frente ao corpo;



Ultrapassar os limites estabelecidos pelas fitas no chão e desrespeito à sinalização;



Apoiar ou tocar nas bancadas e paredes;



Falar alto, gritar ou correr;



O uso de celular durante a visita.



O coordenador do MCV, professor Athelson Bittencourt, garante que novidades estão por vir: “Estamos trabalhando em uma grande exposição, que é a Moradores da Floresta”. A nova mostra contará com mais de 150 animais silvestres da Mata Atlântica que foram vítimas de atropelamento. Ainda não há data prevista para a estreia.

Museu de Ciências da Vida reabre na Ufes Crédito: Reprodução/TV Gazeta

PIONEIRISMO

Planejado para difundir e popularizar a ciência da vida da maneira mais ampla possível, o MCV é o pioneiro nacional na técnica de plastinação, que consiste na substituição da água do tecido por um plástico, conservando o material sem alterações. Seu acervo é único em todo o Brasil, o que posiciona a Ufes como referência nacional em museus de anatomia e correlatos. Além disso, os materiais expostos na área da Evolução Humana são importados de museus famosos mundialmente, como o Museu de História Natural de Washington (EUA).

*Com informações da Ufes

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