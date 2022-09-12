Teatro da Ufes deve reabrir em novembro com nova climatização

Teatro da Ufes está finalizando a instalação do sistema de climatização Crédito: Rogério Borges

Fechado no início da pandemia da Covid-19, o Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) deve voltar a receber o público a partir de novembro. O espaço, que sediou 22 apresentações on-line ainda em 2020, vai reabrir com melhor estrutura após as reformas iniciadas no mesmo ano. Finalizando a última etapa do projeto, que é a instalação do sistema de climatização, o local passará a ter novos camarins, piso e iluminação.

Segundo o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, os trabalhos seguem dentro do cronograma, com previsão de entrega para o próximo mês. “Já estamos na reta final do projeto. O que está sendo feito agora é a instalação dos equipamentos que foram encomendados. Perdemos alguns dias em virtude do tempo, mas a nossa previsão é encerrar os serviços em outubro”, contou para HZ.

O serviço inclui a limpeza de alguns dutos que serão reaproveitados e ainda a instalação de novos dutos para a montagem dos equipamentos. A substituição dos equipamentos de climatização é a principal intervenção realizada no teatro atualmente. Após a conclusão das instalações, o local passará por testes gerais na parte de iluminação e acústica.

“Depois que finalizar a última etapa, vamos fazer uma série de testes para conferir tudo. Temos que regular todo o sistema de som, iluminação e climatização do espaço. Isso deve demorar cerca de um mês, é um processo muito cuidadoso”, pontuou Rogério Borges.

Obras para a instalação do novo projeto de climatização do Teatro da Ufes devem acabar em outubro Crédito: Camila Fregona/Divulgação Ufes

A REFORMA

Em reforma desde 2020, os custos do Teatro da Ufes foram de R$ 1,2 milhões, captados pela própria instituição. As etapas anteriores incluíram a reestruturação do terraço - onde ficam os novos equipamentos -, a troca do piso da plateia, que atende às novas normas contra incêndio com um carpete antichamas e a reforma dos camarins. Esses trabalhos foram feitos ainda no primeiro ano de pandemia.

Segundo o gestor, em março de 2021, foi aberta uma licitação para a contratação de um novo projeto de climatização. Em setembro do mesmo ano, o projeto foi entregue e o novo pregão, desta vez para a compra e instalação dos equipamentos de refrigeração, foi concluído apenas em fevereiro deste ano.

“Nós fizemos a reforma completa dos sete camarins, que agora contam com um sistema de ar condicionado individual, pintura e melhorias nos banheiros. Inclusive, os camarins vão receber nomes de artistas capixabas que marcaram a história da arte no Espírito Santo, como José Luiz Gobbi e Milson Henriques”, ressaltou Rogério, animado com a entrega de tudo em outubro e a reabertura em novembro deste ano.

EDITAL DE OCUPAÇÃO A PARTIR DE OUTUBRO

Uma novidade ainda para este ano é o lançamento do edital para ocupação artística do Teatro da Ufes para 2023. De acordo com o secretário, os artistas interessados em participar do processo poderão enviar suas propostas a partir da segunda quinzena de outubro.