Aniversário de Vitória terá shows e até transmissão do jogo do Flamengo na Praça do Papa

A ilha mais charmosa do Brasil - que me perdoe as "coirmãs" - está completando 471 "primaveras" nesta quinta (8), ou seja: uma quatrocentona que esbanja beleza e jovialidade espalhada por 33 ínsulas e uma porção continental que totaliza mais de 93 km².
Claro que estamos falando de Vitória, Vix, Ilha do Mel ou como você queira chamar. Para comemorar a data, a cidade está com atrações em vários pontos do município, com uma ampla programação cultural que incluirá exposições, oficinas, visitações, shows, apresentações de dança e festivais. É tudo grátis, 0800. Portanto, basta se agendar e curtir bastante.
Um dos points que promete ferver será a Praça do Papa (Enseada do Suá). Por lá, a partir de quarta (7), rolam apresentações musicais, marcadas para começar às 17h. No "cardápio do dia", Banda Big Beatles, Forró Comichão e Glauco e Banda. Vai rolar até transmissão (em um telão) do jogaço Flamengo vs. Velez Sarsfield, pela semifinal da Taça Libertadores da América 2022, a partir das 21h20.
Edu Hening, integrante da Big Beatles, falou com "HZ" sobre a expectativa de participar da festa de aniversário da capital capixaba. "A banda (Clube Big Beatles) já teve oportunidade de fazer apresentações em momentos de comemoração de aniversário de várias cidades. Mas, por incrível que pareça, na nossa 'Vitorinha', talvez essa seja a primeira vez", empolga-se.
"Aumenta a nossa expectativa e obriga a realização de um show impecável. No repertório, vamos dar destaque para as músicas que fazem parte do álbum 'Clube Big Beatles & Seus Sócios', lançado recentemente e que está disponível em todas as plataformas de streaming. Então, Clube Big Beatles está ansioso e agradecido em poder tocar na Praça do Papa, em comemoração à essa data tão importante", enfatiza.
Na Praça do Papa, a comemoração também rola na quinta (8), a partir das 17 horas. Haverá apresentação de coral e outras atrações, como o show de Gabriel Guedes e banda, marcado para as 21 horas.
FESTA EM VÁRIOS LUGARES
Não dá para conferir os eventos da Enseada do Suá? Relaxe, pois o "niver de Vix" será comemorado em várias datas e points. Na sexta (2), a programação tem início às 17 horas, com a abertura do 1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim da Penha, que segue também no sábado (3), na Praça Conjunto dos Estados (Praça da Feira Livre de quarta-feira).
São Pedro comemora 45 anos de existência e o festejo, que também acontece nesta sexta (2), rola na praça Dom João Batista. A festa, uma parceria da Prefeitura de Vitória com o Movimento Comunitário de São Pedro, inclui apresentação de atrações musicais, filme, barracas com comidas e bebidas variadas.
Às 17h, será exibido o documentário "Lugar de toda Pobreza", de Henrique Gobbi. Às 18h, haverá apresentação de Capoeira com o grupo "Nova Geração", e a música começa às 19h, com a banda Tubarão Complex, seguida de Hermesson Leite, May Santos e Dalzi Sales.
Também na sexta (2), A Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro Histórico da Capital, recebe a exposição "Naturezas Mortas", do artista Dalmo Amorim. A abertura da exibição acontece às 18 horas.
No sábado (3), às 17h, na praça da Catedral de Vitória, será realizada a Festa de Nossa Senhora da Vitória, com apresentação do Trio Jatobá e a Orquestra Sonata, regida pelo Maestro Hariton. A partir das 19h15, haverá show de luz temático ao aniversário (vídeo map). Serão três apresentações diárias até o dia 11, com duração de seis minutos e projeções de luz e som.
Na segunda (05), às 11h30, haverá a apresentação musical da Banda da Guarda Municipal. Às 16h, o Parque Moscoso (Centro) será o palco para os artistas da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (FAFI), com apresentações de duos e solos de dança, coral de adultos e crianças, orquestras e teatros musicais.
ARTE
Pensa que acabou? Claro que não, bebê. Na terça (6), às 17 horas, o Arquivo Público Municipal vai abrir a exposição "Urbanismo de Vitória", no Museu Capixaba do Negro (Mucane), em homenagem aos 471 anos da Capital.
Ah, sim: na quarta (7), começa o Festival Mariscada na Ilha das Caieiras, que também integra os festejos do aniversário de Vitória. Todas as atrações você pode conferir nesta matéria esperta de "HZ". O encontro gastronômico e cultural segue até dia 11 de setembro.
O Planetário de Vitória também está com programação especial para o mês de aniversário da capital. A programação pode ser conferida nesta matéria.
E na quinta-feira (8), quando a capital completa 471 anos, o dia está repleto de programações. A partir das 8h, haverá atividades especiais na Praça da Ciência (Enseada do Suá) e exposição de trabalhos da Educação Ambiental no Parque Moscoso. O parque também receberá, a partir das 11h, as apresentações da Banda da Guarda Municipal e da banda dos estudantes da Emef Alvimar Silva.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Vitória
PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE VITÓRIA
- SEXTA (2)
- 1º FESTIVAL DO CHORINHO, JAZZ E BLUES
- A partir das 17h, com a Banda da Guarda Municipal de Vitória, Banda Sensatez, Pedro Ferna, Banda Rota 66 e Suzy Martins. No sábado (3), se apresentam, a partir das 17h, Terra Convexa, Fãfarra Band Choro, Eugênio Goulart e shows de samba. Av. Luiz Emanuel Vellozo, na Praça Conjunto dos Estados (a da feira livre de quarta-feira), em Jardim da Penha
- 45 ANOS DE SÃO PEDRO
- Apresentação de atrações musicais, filme, barracas com comidas e bebidas variadas. Às 17h, será exibido o documentário "Lugar de toda Pobreza", de Henrique Gobbi. Às 18h, haverá apresentação de capoeira, com o grupo "Nova Geração", e a música começa às 19h, com a banda Tubarão Complex, seguida de Hermesson Leite, May Santos e Dalzi Sales. Na praça Dom João Batista
- CASA PORTO DAS ARTES PLÁSTICAS
- Abertura da exposição "Naturezas Mortas", do artista Dalmo Amorim, a partir das 18 horas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória
- SÁBADO (3)
- CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA
- A partir das 17h, na praça da Catedral de Vitória, será realizada a Festa de Nossa Senhora da Vitória, com apresentação do Trio Jatobá e a Orquestra Sonata, regida pelo Maestro Hariton. A partir das 19h15, haverá show de luz temático ao aniversário (vídeo map). Serão três apresentações diárias até o dia 11, com duração de seis minutos e projeções de luz e som. O show de luz acontece dias 3 e 4 (sábado e domingo), às 19h20, 20h e 20h30; 5 e 6 (segunda e terça-feira), às 19h30, 20h30 e 21h; e de 7 a 11 (quarta-feira a domingo), às 19h30, 20h, 20h30 e 21h
- SEGUNDA (5)
- PARQUE MOSCOSO
- Às 11h30, apresentação musical da Banda da Guarda Municipal. Às 16h, apresentação dos artistas da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (FAFI), duos e solos de dança, coral de adultos e crianças, orquestras e teatros musicais
- TERÇA (6)
- MUCANE
- Às 17 horas, abertura da exposição "Urbanismo de Vitória", no Museu Capixaba do Negro (Mucane), em homenagem aos 471 anos da Capital. Av. República, 121, Centro, Vitória
- QUARTA (7)
- PRAÇA DO PAPA
- A partir das 17h, shows com a Banda Big Beatles, Forró Comichão, Glauco e Banda. Vai rolar até transmissão em um telão do "jogaço" Flamengo vs. Velez Sarsfield, pela semifinal da Taça Libertadores 2022.
- QUINTA (8)
- PARQUE MOSCOSO
- ÀS 11h, apresentação da Banda da Guarda Municipal e da banda dos estudantes da Emef Alvimar Silva
- PRAÇA DO PAPA
- Na quinta (8), os shows continuam, a partir das 17h, com apresentação de coral e performance de Gabriel Guedes e banda