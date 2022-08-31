Festival de chorinho anima o feriadão em Vila Velha

Grupo Arquivo do Samba Crédito: Divulgação/Coletivo Prainha

O chorinho vai ditar o ritmo do feriadão da Independência em Vila Velha. Na próxima terça (6) e quarta (7), a partir das 18h, atrás da Igreja do Rosário, será realizada a segunda edição do Chorinho Canela-verde, comemorado anualmente em 6 de setembro.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, “no evento, o público vai participar, conferir shows de grupos e artistas desse gênero consagrado da música brasileira, entre eles Raimundo Machado, Henrique Cazes, Arquivo do Samba, Hepta Sopro, Alexandre Gonçalves e Inara Macedo”.

Serão três shows por dia no palco montado para o evento, que terá entrada franca. Vale lembrar que barraquinhas e food trucks complementam a estrutura da festa, garantindo a parte gastronômica dos amantes do samba. O II Chorinho Canela-Verde é um evento realizado pelo Coletivo Criativo Prainha, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

DIA DO CHORINHO CANELA-VERDE

O Dia Nacional do Chorinho é comemorado em 23 de abril, mas Vila Velha tem uma data alusiva ao estilo musical para chamar de sua: 6 de setembro. A data foi escolhida por indicar o nascimento de Maria José Pinto da Vitória, a Dona Maria do Bandolim, musicista e ex-moradora da região, referência na cultura de Vila Velha desde a década de 1920.

O que mais marcou a sua trajetória foi uma participação nas apresentações do cinema mudo. Certa vez, acompanhou Altemar Dutra em uma apresentação.

A artista faleceu no dia 13 de junho de 1988, aos 80 anos. “Ela era uma grande instrumentista do bandolim, incomum à época. Podemos chamá-la de Chiquinha Gonzaga canela-verde, pois representa a resistência das mulheres em busca do seu espaço na sociedade”, relata o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.

*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

SERVIÇO

II CHORINHO CANELA-VERDE



Quando: Terça (6) e quarta (7), a partir das 18h

Terça (6) e quarta (7), a partir das 18h Onde: Prainha (atrás da Igreja do Rosário), Vila Velha

Prainha (atrás da Igreja do Rosário), Vila Velha Entrada franca

PROGRAMAÇÃO