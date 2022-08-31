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Música

Festival de chorinho anima o feriadão em Vila Velha

Chorinho Canela-Verde acontece nas próximas terça (6) e quarta (7), na Prainha. A entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 17:42

Grupo Arquivo do Samba
Grupo Arquivo do Samba Crédito: Divulgação/Coletivo Prainha
O chorinho vai ditar o ritmo do feriadão da Independência em Vila Velha. Na próxima terça (6) e quarta (7), a partir das 18h, atrás da Igreja do Rosário, será realizada a segunda edição do Chorinho Canela-verde, comemorado anualmente em 6 de setembro.
De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, “no evento, o público vai participar, conferir shows de grupos e artistas desse gênero consagrado da música brasileira, entre eles Raimundo Machado, Henrique Cazes, Arquivo do Samba, Hepta Sopro, Alexandre Gonçalves e Inara Macedo”.
Serão três shows por dia no palco montado para o evento, que terá entrada franca. Vale lembrar que barraquinhas e food trucks complementam a estrutura da festa, garantindo a parte gastronômica dos amantes do samba. O II Chorinho Canela-Verde é um evento realizado pelo Coletivo Criativo Prainha, com apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha.

DIA DO CHORINHO CANELA-VERDE

O Dia Nacional do Chorinho é comemorado em 23 de abril, mas Vila Velha tem uma data alusiva ao estilo musical para chamar de sua: 6 de setembro.  A data foi escolhida por indicar o nascimento de Maria José Pinto da Vitória, a Dona Maria do Bandolim, musicista e ex-moradora da região, referência na cultura de Vila Velha desde a década de 1920.
O que mais marcou a sua trajetória foi uma participação nas apresentações do cinema mudo. Certa vez, acompanhou Altemar Dutra em uma apresentação.
A artista faleceu no dia 13 de junho de 1988, aos 80 anos. “Ela era uma grande instrumentista do bandolim, incomum à época. Podemos chamá-la de Chiquinha Gonzaga canela-verde, pois representa a resistência das mulheres em busca do seu espaço na sociedade”, relata o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

SERVIÇO

  • II CHORINHO CANELA-VERDE
  • Quando: Terça (6) e quarta (7), a partir das 18h
  • Onde: Prainha (atrás da Igreja do Rosário), Vila Velha
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • TERÇA-FEIRA (6)
  • 18h - Três Elementos
  • 20h - Raimundo Machado e convidados
  • 21h - Henrique Cazes, acompanhado por Raimundo Machado

  • QUARTA-FEIRA (7)
  • 18h - Hepta Sopro
  • 20h - Grupo Arquivo do Samba
  • 21h30 - Alexandre Gonçalves e Inara Macedo, acompanhados pelo Grupo Arquivo do Samba

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