Meme Awards: ilustração capixaba ganha prêmio de "Meme do Ano"

O cartoon de Genildo Ronchi viralizou em vários países do mundo Crédito: Genildo Ronchi | Instagram

Após ganhar as redes sociais e rodar o mundo com a ilustração "O lado bom da vida", o capixaba Genildo Ronchi foi o grande vencedor da categoria “Meme do Ano”, pelo júri popular do Meme Awards 2022, nesta terça-feira (30).

A charge, também conhecida como “meme do ônibus”, fez sucesso com o desenho de dois homens sentados em diferentes lados de um ônibus com reações opostas. Além de Genildo, o influencer Luva de Pedreiro também ganhou na categoria “Meme do ano”, porém pelo júri técnico.

O MemeAwards é a maior premiação de memes do mundo, reunindo comunidades, memeiros e creators a fim de estimular a criatividade e celebrar o mundo dos memes, premiando quem mais se destacou na última temporada. Realizado pela Flocks e com patrocínio da Chocolates Garoto, o prêmio teve votação aberta de 1 a 26 de agosto.

Feliz com a repercussão na web e também com o prêmio, o artista gráfico e professor de artes disse que está realizado com o trabalho. Ele contou que, após ser indicado, fez uma grande mobilização nas redes sociais para conseguir votos na disputa.

“Foi muito legal a vitória. Eu já tinha percebido a quantidade de pessoas que passaram a me seguir nos últimos tempos e estão me acompanhando. Fizemos uma campanha intensa nas redes sociais que acabou dando certo. Muita gente votou espontaneamente, o público realmente simpatizou com a mensagem que eu levei. Fique realizado com esse prêmio”, disse Genildo.

MEME DE SUCESSO

Com mais de 30 anos de profissão, o artista capixaba trabalhou em A Gazeta no início dos anos 1990. Diante de inúmeras ilustrações, o “meme do ônibus” foi um dos grandes destaques da carreira de Genildo e ganhou milhares de reproduções em 2021 e 2022. Inclusive do homem mais rico do mundo, Elon Musk, também repostou.

“Se o cara mais rico do mundo postou na pagina dele, o que mais está me faltando para continuar desenhando? Foi impressionante ver essa repercussão. Eu sei que o dinheiro é importante, mas o fato de não ter monetizado este cartoon no início possibilitou uma viralização maior”, ressaltou o capixaba.

“Eu passava por um terreno baldio e abandonado e não gostava da cena. Era muita sujeira, muito desagradável. Pensei: preciso passar aqui sem que eu me sinta mal com essas interferências ruins. Percebi que, quando eu atravessava a rua, do outro lado tinha o nascer do sol”, afirmou Genildo.

"Meme do ônibus": criação de Genildo Ronchi está envolvida em projetos de aptação para o cinema e rotas turísticas Crédito: Reprodução/ Genildo Ronchi

PROJETOS E 'ROTA DO MEME' EM PEDRA AZUL

O artista já está colhendo os frutos do sucesso do meme. Com a projeção, as demandas cresceram e trabalhos de diferentes estilos também começaram a aparecer, como por exemplo, ilustrar livros e revistas de mangás.

“As demandas aumentaram bastante. Me envolvi em ilustrações de livros, revistas de mangás e outros projetos bem bacanas. Além disso, também fiz outras versões do ‘meme do ônibus’ (risos). Para o futuro, tenho vontade de entrar no mundo do metaverso”, frisou.

O cartunista Genildo Ronchi Crédito: Reprodução | Instagram

Sobre a realidade virtual aumentada, o capixaba que possui família em Pedra Azul, em Domingos Martins, revelou que pretende criar uma rota turística na região no mundo do metaverso. Através de QR codes, os turistas poderão se conectar com personagens e lugares fictícios em locais característicos da região das montanhas capixabas.

“Tenho planos de fazer uma rota do meme em Pedra Azul através de um meta espaço. Com um QR code nos lugares famosos da região, será possível entrar em uma rota virtual com personagens e lugares específicos. Também tenho um projeto de implantar cabines que fazem com que as pessoas tirem fotos dentro do meme”, garantiu o artista gráfico.

Por fim, Genildo define o meme como um desenho capaz de conversar com qualquer pessoa, sem rotular nacionalidade. Segundo ele,a linguagem universal do cartoon é baseada na reprodução de sentimentos capazes de passar uma mensagem.