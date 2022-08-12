Elon Musk compartilha desenho de ilustrador do ES que virou meme mundial

O cartunista Genildo Ronchi criou a ilustração "O Lado Bom da Vida" em 2013 Crédito: Reprodução | Redes sociais

Elon Musk compartilhou, nesta quinta (11) a ilustração de Genildo no Twitter Crédito: HANNIBAL HANSCHKE

O herdeiro multibilionário e ás da tecnologia, que recentemente tentou comprar o Twitter, compartilhou a ilustração de Genildo na rede social nesta quinta-feira (11).

A maioria dos memes que são feitos com base na charge do capixaba representam um dos passageiros do ônibus, que está com uma feição mais triste, com um pensamento melancólico e o outro, mais contente por poder ver a vista da estrada, feliz. Musk, porém, teve uma ideia um pouco diferente.

Musk usou a mesma frase para as duas personagens da charge. "Está fora do meu controle", em tradução para o português. O bilionário, que nasceu na África do Sul, dono da Tesla e da Space X, ainda escreveu uma mensagem enigmática ao compartilhar a charge: “pensamento profundo”, disse o empresário.

A charge de Genildo foi feita em 2013 e ganhou o mundo oito anos depois, em 2021, ao ser compartilhada por várias pessoas de diferentes países e nas mais diversas línguas no Twitter.

Ao programa “Mais Você”, da TV Globo, em dezembro do ano passado, Genildo contou que o desenho surgiu a partir de uma percepção que ele teve quando tinha que ir ao trabalho de ônibus. A conclusão a que ele chegou foi de que precisaria ressignificar o momento em que passava pelo local diariamente.