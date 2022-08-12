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"O Lado Bom da Vida"

Elon Musk compartilha desenho de ilustrador do ES que virou meme mundial

O bilionário da tecnologia usou a ilustração do professor de artes capixaba Genildo Roncchi, que viralizou em 2021, para compartilhar uma mensagem enigmática no Twitter
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 ago 2022 às 08:05

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 08:05

O cartunista Genildo Ronchi
O cartunista Genildo Ronchi criou a ilustração "O Lado Bom da Vida" em 2013 Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma charge de Genildo Ronchi, um artista gráfico e professor de artes do Espírito Santoganhou o mundo depois de viralizar nas redes sociais. A ilustração, intitulada "O Lado Bom da Vida", foi compartilhada por várias celebridades e transformada por anônimos em memes muitas vezes replicados. Agora, um novo nome entrou para o hall de famosos que a utilizaram: Elon Musk.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk compartilhou, nesta quinta (11) a ilustração de Genildo no Twitter Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
O herdeiro multibilionário e ás da tecnologia, que recentemente tentou comprar o Twitter, compartilhou a ilustração de Genildo na rede social nesta quinta-feira (11).
A maioria dos memes que são feitos com base na charge do capixaba representam um dos passageiros do ônibus, que está com uma feição mais triste, com um pensamento melancólico e o outro, mais contente por poder ver a vista da estrada, feliz. Musk, porém, teve uma ideia um pouco diferente.
Musk usou a mesma frase para as duas personagens da charge. "Está fora do meu controle", em tradução para o português. O bilionário, que nasceu na África do Sul, dono da Tesla e da Space X,  ainda escreveu uma mensagem enigmática ao compartilhar a charge: “pensamento profundo”, disse o empresário.
A charge de Genildo foi feita em 2013 e ganhou o mundo oito anos depois, em 2021, ao ser compartilhada por várias pessoas de diferentes países e nas mais diversas línguas no Twitter.
Ao programa “Mais Você”, da TV Globo, em dezembro do ano passado, Genildo contou que o desenho surgiu a partir de uma percepção que ele teve quando tinha que ir ao trabalho de ônibus. A conclusão a que ele chegou foi de que precisaria ressignificar o momento em que passava pelo local diariamente.
“"Eu passava por um terreno baldio e abandonado e não gostava da cena. Era muita sujeira, muito desagradável. Pensei: preciso passar aqui sem que eu me sinta mal com essas interferências ruins. Percebi que, quando eu atravessava a rua, do outro lado tinha o nascer do sol”, disse o artista.

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