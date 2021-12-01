"O lado bom da vida": charge de professor do ES vira meme mundial

O cartoon de Genildo Ronchi viralizou em vários países do mundo inteiro nesta semana Crédito: Genildo Ronchi | Instagram

Nesta semana, um cartoon do artista gráfico e professor de artes do Espírito Santo, Genildo Ronchi, viralizou nas redes sociais e virou meme não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Você já deve ter visto por aí: ficou conhecido como o "meme do ônibus", em que dois homens aparecem sentados em diferentes lados do veículo. Um deles, olha para uma paisagem bonita, cheia de vida, ensolarada. O outro lado, as pedras da montanha em que o veículo circula. Veja abaixo:

A imagem rodou o mundo em versões de memes reproduzidos até pela Netflix americana. Claro, com Genildo recebendo os créditos.

O professor e cartunista já foi ilustrador de A Gazeta e, na manhã desta quarta-feira (1), virou pauta do programa "Mais Você", da Ana Maria Braga, na Globo. Com as famigeradas e famosas reflexões desta hora do dia, a apresentadora aproveitou para fazer o questionamento aos telespectadores. "É uma pergunta boa: de que lado você está hoje?", indagou.

A charge de Genildo foi feita em 2013 e, esta semana, ganhou várias outras legendas e sentidos. Em espanhol, francês, inglês e outras variadas línguas, o cartoon foi adaptado aos mais diversos contextos. Jornais do mundo inteiro também comentaram sobre o meme. Uma das versões mais chegou a ter mais de 450 mil curtidas.

Ao "Mais Você", Genildo concedeu uma rápida entrevista, onde conta que o desenho surgiu a partir de uma percepção que ele teve quando tinha que ir ao trabalho de ônibus. "Eu passava por um terreno baldio e abandonado e não gostava da cena. Era muita sujeira, muito desagradável", conta.

Pensativo, o artista chegou à conclusão de que precisaria ressignificar o momento em que passava pelo local diariamente. "Pensei: preciso passar aqui sem que eu me sinta mal com essas interferências ruins. Perdcebi que, quando eu atravessava a rua, do outro lado tinha o nascer do sol", acrescentou Ronchi.

Em um sábado, à época, Genildo conta que resolveu desenvolver o cartoon, em que o significado, segundo ele, é: o ônibus conduz a vida, e cada um escolhe ser feliz ou continuar no sofrimento interno, psicológico ou de alguma maneira ficar aprisionado a esse sentimento.

Por fim, o professor reitera que achou completamente fascinante a viralização e o fato de que as pessoas estão adaptando o cartoon nas mais variadas frases. "Estou me surpreendendo. É um trabalho,uma obra que faz uma mudança no mundo. Isso me tocou muito", finalizou.

VEJA A ENTREVISTA

Você sabia que a arte que se tornou meme no mundo inteiro é de um cartunista brasileiro? ? #MaisVocê pic.twitter.com/xm4gsGwg21 — TV Globo (@tvglobo) December 1, 2021

VEJA ALGUNS MEMES

Charge de brasileiro deu origem a meme que viralizou até fora do país https://t.co/JuHdnkjOSj



Genildo Ronchi fez a ilustração em 2013 e viu ela ressurgir esse ano #Correio24h pic.twitter.com/g3lj9QA2WH — Jornal Correio (@correio24horas) November 30, 2021

tava todo mundo fazendo aquele meme do ônibus ent eu resolvi fazer tbm pic.twitter.com/nGQBRgqThW — Smoofi (@smooficriminal) November 26, 2021

prevendo semana q vem meu chefe pedindo p fazer um meme desse do onibus com



nao empreende empreende pic.twitter.com/PdePYd9pNx — ‎ً (@unkped) November 27, 2021