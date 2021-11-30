Erly Vieira Jr lança livro sobre a produção audiovisual experimental do ES

Erly Vieira lança o livro "Rasuras" nesta terça-feira (30), no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Com o propósito de apresentar um recorte abrangente da produção audiovisual das últimas quatro décadas a partir da experimentação no Espírito Santo, o professor e cineasta Erly Vieira Jr. lança nesta terça-feira (30) o livro Rasuras – 40 anos de Vídeo Experimental no Espírito Santo pela Editora Cousa. O lançamento acontece presencialmente às 19h30 no Grappino Rangobar, no Centro de Vitória.

O livro é um projeto contemplado no edital da Secult/Funcultura nº. 005/2019: Seleção de Projetos Culturais Setoriais de Audiovisual no Espírito Santo. A publicação é resultado de uma pesquisa empreendida por Erly desde 2003 e traz um mapeamento de 217 obras, de 81 realizadores audiovisuais diferentes entre os anos de 1979 e 2020.

Destes, 143 trabalhos são analisados detalhadamente no projeto. A obra traça um percurso que atravessa as principais linhas de força da produção audiovisual do Estado capixaba, com experiências pioneiras em videoinstalação, videoarte, videodança e videoperformance, além do filme-dispositivo e do filme-ensaio.

Segundo Erly, para falar de vídeo experimental, ele analisou que precisaria pensar uma metodologia de pesquisa específica e também uma forma de estruturar o texto, aliando informações históricas, coletadas nos documentos de época, imprensa, catálogos de mostras, livros dedicados à produção daqui com informações referentes aos processos criativos e modos de realização bastante diversificados entre si.

"Esse material foi coletado em entrevistas e conversas diversas com esses artistas durante esses anos todos, inclusive tentando entender melhor o lugar que cada trabalho ocupa no conjunto da obra de cada pessoa ou coletivo”, pontuou o autor sobre o processo de pesquisa para a realização do trabalho.

Preparação para o Exercício Aéreo - O Deserto: trabalho de Rubiane Maia analisado no livro Rasuras. Crédito: Divulgalção

Em 260 páginas, o livro apresenta textos que abordam desde a primeira videoinstalação apresentada no Espírito Santo, a obra Taru, do artista Nenna, em dezembro de 1979, na Galeria Homero Massena, até trabalhos recentes e destaque na produção contemporânea no campo das artes visuais no Brasil, de nomes como Castiel Vitorino Brasileiro, Fredone Fone, Gabriel Menotti, Gui Castor e Rubiane Maia.

“Busquei fazer um enfoque crítico que acho fundamental para compreender melhor essa produção no seu conjunto, bem como as questões estéticas, políticas e éticas que a atravessam, tanto coletiva quanto individualmente”, explica Erly. “É um texto que mistura mapeamento histórico, informações de processo criativo e ensaio crítico”, acrescenta.

A OBRA

Para Erly Vieira Jr., lançar o livro "Rasuras" é uma oportunidade de ampliar e revisitar a história da produção cultural do Espírito Santo. “É importante entender que há lacunas, omissões, ausências nesses recortes. Por isso, acredito que este livro não é definitivo - aliás, nenhum dos que publiquei -, mas sim um ponto de partida para que outros estudos sejam feitos e lancem outros olhares para o audiovisual feito no Espírito Santo”, salientou.

Entre as obras pioneiras analisadas, incluem-se Formólia (1986), de Paulo Sérgio de Souza e Ricardo Néspoli, considerada a primeira videoarte realizada em terras capixabas; a videodança Via Sacra (1988), de Magno Godoy; a videoarte Graúna Barroca (1989), de Ronaldo Barbosa, multipremiada internacionalmente; o filme-ensaio TV Reciclada (1991), de Arlindo Castro e Ronaldo Barbosa; e os experimentos em videoperformance realizados no final dos anos 80 pelo coletivo Éden Dionisíaco do Brasil.

Rasuras – 40 anos de Vídeo Experimental no Espírito Santo Crédito: Waldir Segundo

Erly acredita que a publicação pode ser um ponto de partida para que outros pesquisadores ampliem o debate e joguem luz sobre o processo de inclusão no meio artístico.

"Para que também sejam problematizadas as ausências históricas - os porquês de certos grupos sociais só terem acesso aos meios de produção a partir de determinados momentos históricos, as mudanças de discursos e temáticas presentes em cada época, tudo isso nos ajuda a compreender melhor as relações entre o audiovisual e a sociedade", reitera.

SOBRE O AUTOR

Erly Vieira Jr é cineasta, curador, escritor e pesquisador na área audiovisual. Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ (2012), é professor do Departamento de Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Realizou dez curtas-metragens, entre documentários e ficções, exibidos em diversos festivais dentro e fora do Brasil. Desde 2012, é um dos curadores do Festival de Cinema de Vitória.

É autor dos livros Marcus Vinícius – A Presença do Mundo em Mim (2016), Plano Geral – Panorama Histórico do Cinema e Vídeo no Espírito Santo (2015), Exercícios do Olhar, Exercícios do Sentir (2019), Realismo Sensório no Cinema Contemporâneo (2020) e Rasuras – 40 anos de Vídeo Experimental no Espírito Santo (2021).

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