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Arte eletrônica e cultura indígena

Galeria Homero Massena abre exposição Tempo Chuva Porã em Vitória

Mostra foi contemplada nos Editais da Cultura 2019, com recursos do Funcultura; Visitação acontece até dia 29 de janeiro de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:58

Galeria Homero Massena, na Rua Pedro Palácios, no Centro de Vitória
Galeria Homero Massena, na Rua Pedro Palácios, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Nogueira/Secult
A Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, recebe a exposição coletiva Tempo Chuva Porã, de Lucas Oggioni Cypriano e Marcelo Wera Djekupe, com Maynõ Guarani, Genilson Kwaray, Elione Rocha Costa, Rosimara Carvalho Marinnho, Maycom Magnavita de Moraes. Contemplada no edital de artes visuais da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), a mostra fica aberta a visitação até 29 de janeiro de 2022.
Tempo Chuva Porã é uma instalação experimental e sensorial que acontece no encontro da arte eletrônica com a arte e a cultura indígenas. A exposição foi proposta pelo artista e designer de interação Lucas Oggioni Cypriano e pelo artista e liderança Indígena Marcelo Wera Djekupe.
Nessa instalação, são mesclados a arte eletrônica e o instrumento Indígena Pau de Chuva, apresentado por Marcelo Wera Djekupe, produzido na Aldeia Guarani Ka’agwy Porã, localizada no município de Aracruz. Ao caminhar pela galeria, o público poderá viver a experiência e vivenciar os diferentes sons e ritmos resultantes das variadas combinações das rotações de cada instrumento e, assim, serão convidados a imergir em diferentes sensações, sentimentos, significados e emoções.
Tempo Chuva Porã também conta com uma exposição fotográfica e documental dos artistas Maynõ Guarani e Genilson Kwaray. A curadoria é de Marcelo Wera Djekupe.
Abertura
Quando: segunda-feira (29 de novembro)
Horário: 17h às 20h
A abertura contará com uma apresentação do Coral Guarani MBORAI NHE'E Canto Espiritual, da aldeia Ka’agwy Porã.
Visitação
Quando: 30 de novembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022
Segunda a sexta - 9h às 18h
Sábados - 13h às 17h

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