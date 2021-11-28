26ª Festa das Paneleiras vai contar com shows ao vivo e comidas típicas

Quem estava com saudade de uma festa cultural com comidas típicas capixabas, pode se preparar. A 26ª edição da tradicional Festa das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, vai acontecer de 3 a 5 de dezembro com muito show ao vivo e pratos da gastronomia local.
Em 2020, o evento foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19. O propósito da festa é fortalecer a retomada das atividades econômicas da cidade. No evento, serão promovidas a venda de diversos pratos da gastronomia local, panelas de barro, artesanato, vestuários e também contará com a realização de shows com entrada gratuita.
Entre as atrações, Vlad AKS de Goiabeiras, apresenta seu show Panela Cultural com samba e pagode na sexta-feira (3). Também se apresentam na sexta, a partirá das 19h, a Banda de Congo Panela de Barro e Trio Jatoba.
No sábado (4) e domingo (5), os shows começam ao meio dia. Se apresentam no sábado o Trio Miopia, Danny Machado, Grupo Responsa e Banda Via Aérea.
Já no domingo a animação fica por conta de Os 3 Elementos, Banda Movimento Social Clube, Grupo Samba Diverso, Testinha Show e Bandara Music. A classificação é livre.
26ª FESTA DAS PANELEIRAS
- Data: 03 a 05 de dezembro;
- Local: Rua do Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória;
- Classificação livre
- Entrada gratuita
- Informações: 27 99943-3824 com Jecilene, Presidente da Associação das Paneleiras.
- Programação cultural
- Sexta 03/12/21
- 19h as 20h: Banda de Congo Panela de Barro
- 20h as 21h30: Trio Jatobá
- 21h30 as 23h: Vlad AKS
- Sábado 04/12/21
- 13h às 15h: Trio Miopia
- 16h as 18h: Dany Machado
- 19h00 as 21h00: Grupo Responsa
- 21h00 as 23h00: Banda Via Aérea
- Domingo 05/12/21
- 12h00 as 14h00: Os 3 Elementos
- 14h00 as 16h00: Banda Movimento
- 16h as 18h: Banda Samba Diverso
- 18h as 20h: Testinha Show
- 20h as 22h: Banda Bandara Music