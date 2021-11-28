Goiabeiras

26ª Festa das Paneleiras vai contar com shows ao vivo e comidas típicas

Festa acontecerá de 3 a 5 de dezembro com muito show ao vivo e pratos da gastronomia local; veja os detalhes
Lais Magesky

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 09:00

Festa das Paneleiras resgata história e tradição da panela de barro Crédito: Vitor Jubini
Quem estava com saudade de uma festa cultural com comidas típicas capixabas, pode se preparar. A 26ª edição da tradicional Festa das Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória, vai acontecer de 3 a 5 de dezembro com muito show ao vivo e pratos da gastronomia local.
Em 2020, o evento foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19. O propósito da festa é fortalecer a retomada das atividades econômicas da cidade. No evento, serão promovidas a venda de diversos pratos da gastronomia local, panelas de barro, artesanato, vestuários e também contará com a realização de shows com entrada gratuita.
Entre as atrações, Vlad AKS de Goiabeiras, apresenta seu show Panela Cultural com samba e pagode na sexta-feira (3). Também se apresentam na sexta, a partirá das 19h, a Banda de Congo Panela de Barro e Trio Jatoba.
No sábado (4) e domingo (5), os shows começam ao meio dia. Se apresentam no sábado o Trio Miopia, Danny Machado, Grupo Responsa e Banda Via Aérea.
Já no domingo a animação fica por conta de Os 3 Elementos, Banda Movimento Social Clube, Grupo Samba Diverso, Testinha Show e Bandara Music. A classificação é livre.

26ª FESTA DAS PANELEIRAS

  • Data: 03 a 05 de dezembro;
  • Local: Rua do Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, Vitória;
  • Classificação livre
  • Entrada gratuita
  • Informações: 27 99943-3824 com Jecilene, Presidente da Associação das Paneleiras.
  •  Programação cultural

  •  Sexta 03/12/21
  •  19h as 20h:  Banda de Congo Panela de Barro
  •  20h as 21h30:  Trio Jatobá
  •  21h30 as 23h:  Vlad AKS

  •  Sábado 04/12/21
  •  13h às 15h:  Trio Miopia
  •  16h as 18h:  Dany Machado
  •  19h00 as 21h00:  Grupo Responsa
  •  21h00 as 23h00:  Banda Via Aérea

  •  Domingo 05/12/21
  •  12h00 as 14h00:  Os 3 Elementos
  •  14h00 as 16h00:  Banda Movimento
  •  16h as 18h:  Banda Samba Diverso
  •  18h as 20h:  Testinha Show
  •  20h as 22h:  Banda Bandara Music

