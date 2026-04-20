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Seleção Brasileira

Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Atacante foi substituído aos 15 minutos de jogo contra o Manchester United

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 14:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2026 às 14:11
Estevão pela Seleção Brasileira
Foto: André Durão

Titular do Chelsea e da seleção brasileira, o atacante Estêvão teve que ser substituído aos 15 minutos do primeiro tempo da partida contra o Manchester United, neste sábado, devido a uma lesão muscular. A partida terminou com vitória dos Red Devils por 1 a 0, gol de Matheus Cunha. 


Após receber uma bola em profundidade de Delap, Estêvão arrancou e chutou a gol, mas caiu no campo logo em seguida. Durante o lance, o brasileiro pisou em falso e apresentou dores na coxa direita.

Ele até se levantou, mas não aguentou seguir no jogo e foi substituído. O argentino Garnacho entrou em seu lugar.


Estêvão recuperou-se recentemente de outra lesão no mesmo local. Entre fevereiro e março, o ex-Palmeiras ficou afastado devido a uma contusão muscular também na coxa direita. A pouco menos de dois meses para o início da Copa, o atacante volta a ser preocupação para o técnico Carlo Ancelotti. Nomes como Alisson, Wesley e Raphinha também vêm sofrendo com lesões que podem atrapalhar o Brasil no Mundial.

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