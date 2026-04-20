Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Após receber uma bola em profundidade de Delap, Estêvão arrancou e chutou a gol, mas caiu no campo logo em seguida. Durante o lance, o brasileiro pisou em falso e apresentou dores na coxa direita.

Ele até se levantou, mas não aguentou seguir no jogo e foi substituído. O argentino Garnacho entrou em seu lugar.



