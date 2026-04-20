HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento





O regime experimental contra HIV é baseado na combinação de doravirina e islatravir em um único comprimido diário e, no estudo, foi mais eficaz para a manutenção do tratamento contra o HIV do que o regime de referência, composto por um a três comprimidos e usando a combinação de dois a três tipos de antirretrovirais, dependendo do estágio da infecção.





Outro diferencial é o fato de o comprimido em dose única não utilizar inibidores da transferência de fita da integrase (INSTIs), classe considerada padrão global por impedir que o vírus se integre ao DNA das células humanas. Embora eficazes, há indícios de que esses medicamentos podem perder eficiência ao longo do tempo, o que torna relevante o desenvolvimento de alternativas.





Para comparar os resultados com os dois regimes, 553 voluntários de oito países foram divididos em dois grupos. Todos eles já estavam em terapia contra o vírus havia pelo menos três meses e foram observados durante 48 semanas. Os resultados mostram que 98,6% dos 368 participantes que utilizaram o comprimido experimental mantiveram carga viral indetectável ao final do estudo. O status de indetectável significa que a doença é intransmissível e está controlada. No grupo que recebeu o tratamento padrão à base de INSTIs, esse índice foi de 95,1% após o período de uso da terapia.





Para o infectologista Moacyr Silva Júnior, do Einstein Hospital Israelita, a boa notícia não é a substituição do modelo atual por um novo, mas sim a possibilidade de mais uma frente terapêutica contra o HIV. “São resultados muito importantes. Ela gera a supressão e, caso o paciente apresente resistência, você vai poder utilizar outras drogas, que atualmente fazem parte do tratamento padrão”, analisa.





Além disso, a redução dos comprimidos para uma pílula diária permite maior adesão, eliminando o risco de o paciente tomar um e esquecer o outro remédio, por exemplo. Entretanto, no estudo foram observados mais efeitos adversos entre aqueles que usaram o esquema experimental em comparação aos usuários do padrão de INSTIs. Mas isso não levou a um aumento da necessidade de interromper a medicação.





“Ainda é muito precoce para a gente analisar, porque somente quando se utiliza essas novas drogas em fase populacional ampla é que você vai ter a real forma de saber dos efeitos colaterais. Mas, a princípio, não se verificou tantos efeitos colaterais assim”, analisa Silva Júnior.

O uso de um comprimido único contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV) demonstrou resultados iguais ou superiores ao atual padrão terapêutico adotado para manter a infecção sob controle. A conclusão vem de um ensaio clínico internacional publicado em fevereiro na revista The Lancet.