Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar

Arroz carreteiro Crédito: Imagem: Structured Vision | Shutterstock

Reaproveitar as sobras de alimentos do churrasco é uma prática inteligente que une economia, sustentabilidade e criatividade na cozinha. Carnes assadas podem ganhar novos usos em preparos variados. Além de evitar o desperdício, permite transformar ingredientes já prontos em refeições diferentes e saborosas, aproveitando ao máximo os sabores defumados.

Abaixo, confira 7 receitas práticas para reaproveitar as sobras do churrasco!

1. Arroz carreteiro

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)

2 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.

2. Salada com carne desfiada

Ingredientes

600 g de carne assada

2 cebolas descascadas e fatiadas

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de salsinha picada

1 pimentão verde sem sementes e picado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de vinagre

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sobras da carne e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite de oliva e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

3. Sanduíche de churrasco

Ingredientes

3 rodelas de tomate

1 pão de hambúrguer

2 fatias de carne assada

2 folhas de alface higienizadas

1 fatia de queijo muçarela

Maionese a gosto

Modo de preparo

Corte o pão e passe a maionese em uma das partes. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

Croquete de carne assada Crédito: Imagem: Liv Gaunt | Shutterstock

4. Croquete de carne assada

Ingredientes

1 kg de carne assada cortada em pedaços

2 ovos batidos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um processador, coloque a carne e triture bem. Transfira para um recipiente e adicione o sal, a salsinha, a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa. Após, passe no ovo e empane na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados. Sirva em seguida.

5. Ragu

Ingredientes

400 g de sobra de carne de churrasco desfiada

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de polpa de tomate

1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça

4 colheres de sopa de vinho tinto seco

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as sobras de churrasco e refogue por 2 minutos. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta-dedo-de-moça, o vinho tinto e o sal e misture. Cozinhe até o molho encorpar e sirva em seguida.

Farofa com carne assada Crédito: Imagem: epassarini | Shutterstock

6. Farofa com carne assada

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 1/2 xícara de chá de carne assada desfiada

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados e aromáticos. Acrescente a carne assada e refogue até aquecer e dourar levemente. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar. Continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

7. Macarrão com carne assada

Ingredientes

200 g de macarrão parafuso

1 xícara de chá de carne assada picada

1 xícara de chá de molho de tomate

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo