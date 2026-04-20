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Gastronomia

Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar

Veja como preparar pratos deliciosos com carnes assadas, evitando o desperdício de alimentos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 13:53

Arroz carreteiro (Imagem: Structured Vision | Shutterstock)
Arroz carreteiro Crédito: Imagem: Structured Vision | Shutterstock
Reaproveitar as sobras de alimentos do churrasco é uma prática inteligente que une economia, sustentabilidade e criatividade na cozinha. Carnes assadas podem ganhar novos usos em preparos variados. Além de evitar o desperdício, permite transformar ingredientes já prontos em refeições diferentes e saborosas, aproveitando ao máximo os sabores defumados.
Abaixo, confira 7 receitas práticas para reaproveitar as sobras do churrasco!

1. Arroz carreteiro

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.

2. Salada com carne desfiada

Ingredientes

  • 600 g de carne assada
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de chá de vinagre
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sobras da carne e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite de oliva e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

3. Sanduíche de churrasco

Ingredientes

  • 3 rodelas de tomate
  • 1 pão de hambúrguer
  • 2 fatias de carne assada
  • 2 folhas de alface higienizadas
  • 1 fatia de queijo muçarela
  • Maionese a gosto

Modo de preparo

Corte o pão e passe a maionese em uma das partes. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.
Croquete de carne assada (Imagem: Liv Gaunt | Shutterstock)
Croquete de carne assada Crédito: Imagem: Liv Gaunt | Shutterstock

4. Croquete de carne assada

Ingredientes

  • 1 kg de carne assada cortada em pedaços
  • 2 ovos batidos
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um processador, coloque a carne e triture bem. Transfira para um recipiente e adicione o sal, a salsinha, a cebola e o alho. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante da massa. Após, passe no ovo e empane na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados. Sirva em seguida.

5. Ragu

Ingredientes

  • 400 g de sobra de carne de churrasco desfiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 xícara de chá de polpa de tomate
  • 1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça
  • 4 colheres de sopa de vinho tinto seco
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as sobras de churrasco e refogue por 2 minutos. Acrescente a polpa de tomate, a pimenta-dedo-de-moça, o vinho tinto e o sal e misture. Cozinhe até o molho encorpar e sirva em seguida.
Farofa com carne assada (Imagem: epassarini | Shutterstock)
Farofa com carne assada Crédito: Imagem: epassarini | Shutterstock

6. Farofa com carne assada

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • 1 1/2 xícara de chá de carne assada desfiada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem levemente dourados e aromáticos. Acrescente a carne assada e refogue até aquecer e dourar levemente. Junte a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar. Continue mexendo até a farofa ficar levemente dourada e crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

7. Macarrão com carne assada

Ingredientes

  • 200 g de macarrão parafuso
  • 1 xícara de chá de carne assada picada
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Adicione a carne e misture. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Junte o macarrão já cozido e misture para incorporar. Sirva em seguida.

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