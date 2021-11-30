Capixaba conquista jurado e avança no The Voice Portugal

O capixaba Matheus Alcântara, de Vila Velha, avançou mais uma etapa do "The Voice Portugal". No último domingo (28), em uma batalha contra Inês Lucas, do mesmo time, Matheus cantou "Devolva-me", de Adriana Calcanhoto, e levou a melhor.
A apresentação no estilo voz e violão conquistou o jurado Diogo Piçarra, que escolheu o capixaba. Porém, sua adversária não deu adeus ao reality. Inês Lucas, foi salva pela jurada Marisa Liz, após cantar "Everything I Wanted", de Billie Eilish, na guitarra, durante o duelo. Veja a apresentação da fase da Batalhas.
Morando há sete anos na Europa, o músico de 29 anos decidiu seguir carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da MPB — como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda quando criança.
Aos 15 anos, o artista se juntou com um amigo e começou a cantar por hobby em terras capixabas, mas acabou parando por um tempo para jogar basquete no Rio de Janeiro. Após o hiato na música, o músico foi apostar a vida no país lusitano com a mãe, dona Adelia de Alcantara, em 2014. Agora, os planos da família seguem em Portugal, sem previsão de retorno ao Brasil.