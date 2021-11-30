Natural de Vila Velha

Capixaba conquista jurado e avança no The Voice Portugal

Na fase de batalhas, Matheus cantou "Devolva-me", de Adriana Calcanhoto, na voz e no violão, e levou a melhor; veja a apresentação
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:39

Matheus cantou
Matheus cantou "Devolva-me" de Adriana Calcanhoto e levou a melhor na batalha do último domingo (28) Crédito: Reprodução | The Voice Portugal
capixaba Matheus Alcântara, de Vila Velha, avançou mais uma etapa do "The Voice Portugal". No último domingo (28), em uma batalha contra Inês Lucas, do mesmo time, Matheus cantou "Devolva-me", de Adriana Calcanhoto, e levou a melhor. 
A apresentação no estilo voz e violão conquistou o jurado Diogo Piçarra, que escolheu o capixaba. Porém, sua adversária não deu adeus ao reality. Inês Lucas, foi salva pela jurada Marisa Liz, após cantar "Everything I Wanted", de Billie Eilish, na guitarra, durante o duelo. Veja a apresentação da fase da Batalhas.
Morando há sete anos na Europa, o músico de 29 anos decidiu seguir carreira profissional há pouco tempo, e já colhe frutos dessa decisão. Com referências da MPB — como Djavan, Ed Motta, Marisa Monte, Nando Reis e Tribalistas, Matheus aprendeu a tocar alguns instrumentos ainda quando criança.
Aos 15 anos, o artista se juntou com um amigo e começou a cantar por hobby em terras capixabas, mas acabou parando por um tempo para jogar basquete no Rio de Janeiro. Após o hiato na música, o músico foi apostar a vida no país lusitano com a mãe, dona Adelia de Alcantara, em 2014. Agora, os planos da família seguem em Portugal, sem previsão de retorno ao Brasil.

