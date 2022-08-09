“Caixaça Econômica”: distribuidora de bebidas no ES viraliza nas redes sociais

Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet Crédito: Fernando Madeira

"Caixaça Econômica" – que caiu na graça do povo e viralizou nas redes sociais. A loja de utensílios de Adilson Ramos, de 28 anos, localizada no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica , não ia muito bem. O comerciante e a esposa, então, começaram a pensar em vender bebidas para dar uma fortalecida no pequeno negócio. Faltava um nome que pudesse chamar a atenção da clientela para a mudança no estabelecimento e, assim, surgiu o– que caiu na graça do povo e viralizou nas redes sociais.

"A gente tinha uma loja aqui de utensílios e não vinha dando muito certo, porque somos do ramo de bebidas. Então, eu e a minha esposa pensamos em um nome para colocar bebidas aqui também, sendo que na região o mercado de bebidas é muito forte", contou ao repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta.

"Pensamos em um nome que chamasse a atenção e acabamos usando esse nome aí, que se assemelha muito ao da Caixa Econômica" Adilson Ramos - Comerciante

O comerciante explica que a loja tem seis meses, mas a placa com o "Caixaça Econômica" foi instalada há duas semanas. Um cliente passou em frente ao local, achou a cena curiosa e gravou um vídeo. A gravação repercutiu de tal forma nas redes sociais que um representante do banco bateu na porta de Adilson, pedindo a mudança no letreiro.

A Caixa Econômica Federal entendeu o caso como uso indevido de marcas sem a devida autorização e afirmou à reportagem, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição. "A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificado na referida lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, ou multa", declarou.

Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet

Diante da notificação do banco, o comerciante vai ter que fazer uma nova placa para a distribuidora. "Eles vieram, procuraram a gente, questionaram a logo deles que a gente acabou usando e já vamos trocar. Talvez esse seja o último vídeo que vocês estejam vendo com o ‘X’ da Caixa. A gente vai trocar pelo ‘CH’ todo branco e retirar o que lembra mais a Caixa Econômica", explicou.

CLIENTES CONFUNDIAM DISTRIBUIDORA COM BANCO

A semelhança da fachada da distribuidora de bebidas com a da Caixa Econômica é tanta que, durante a gravação da reportagem, uma mulher relatou ao repórter-fotográfico Fernando Madeira que um senhor havia passado na porta do estabelecimento perguntando se ali funcionava um banco.