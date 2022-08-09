“Caixaça Econômica”: distribuidora de bebidas no ES viraliza nas redes sociais

A loja de utensílios de Adilson Ramos, de 28 anos, localizada no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, não ia muito bem. O comerciante e a esposa, então, começaram a pensar em vender bebidas para dar uma fortalecida no pequeno negócio. Faltava um nome que pudesse chamar a atenção da clientela para a mudança no estabelecimento e, assim, surgiu o "Caixaça Econômica" – que caiu na graça do povo e viralizou nas redes sociais.
"A gente tinha uma loja aqui de utensílios e não vinha dando muito certo, porque somos do ramo de bebidas. Então, eu e a minha esposa pensamos em um nome para colocar bebidas aqui também, sendo que na região o mercado de bebidas é muito forte", contou ao repórter-fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta.
"Pensamos em um nome que chamasse a atenção e acabamos usando esse nome aí, que se assemelha muito ao da Caixa Econômica"
O comerciante explica que a loja tem seis meses, mas a placa com o "Caixaça Econômica" foi instalada há duas semanas. Um cliente passou em frente ao local, achou a cena curiosa e gravou um vídeo. A gravação repercutiu de tal forma nas redes sociais que um representante do banco bateu na porta de Adilson, pedindo a mudança no letreiro.
A Caixa Econômica Federal entendeu o caso como uso indevido de marcas sem a devida autorização e afirmou à reportagem, em nota, que a conduta do comerciante pode causar danos à imagem da instituição. "A utilização indevida de marcas constitui crime contra a propriedade intelectual, tipificado na referida lei ainda pelo art.189, inciso I, cuja pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção, ou multa", declarou.
Distribuidora de bebidas usa logomarca da Caixa Econômica e viraliza na internet
Diante da notificação do banco, o comerciante vai ter que fazer uma nova placa para a distribuidora. "Eles vieram, procuraram a gente, questionaram a logo deles que a gente acabou usando e já vamos trocar. Talvez esse seja o último vídeo que vocês estejam vendo com o ‘X’ da Caixa. A gente vai trocar pelo ‘CH’ todo branco e retirar o que lembra mais a Caixa Econômica", explicou.
CLIENTES CONFUNDIAM DISTRIBUIDORA COM BANCO
A semelhança da fachada da distribuidora de bebidas com a da Caixa Econômica é tanta que, durante a gravação da reportagem, uma mulher relatou ao repórter-fotográfico Fernando Madeira que um senhor havia passado na porta do estabelecimento perguntando se ali funcionava um banco.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra outro caso curioso. Um homem precisava fazer um depósito bancário e perguntou no bairro se havia algum banco aberto. Quando chegou ao local indicado, se deparou com a "Caixaça" de Adilson.