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Atualização

'Online invisível', 'saída à francesa' de grupos e mais novidades no WhatsApp

Novas funcionalidades do aplicativo de conversas foram anunciadas nesta terça (9) e estarão disponíveis para todos os usuários ainda neste mês de agosto
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 ago 2022 às 12:44

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 12:44

WhatsApp anunciou uma série de novas funcionalidades nesta terça-feira (9). E uma das principais novidades é a possibilidade de retirar o "online" que aparece nas conversas logo abaixo do nome do contato salvo, um pedido antigo de vários usuários do aplicativo de conversas.
Outras novas funções também serão disponibilizadas, como a "saída silenciosa" de grupos. O WhatsApp irá notificar apenas administradores de que o usuário deixou a conversa.
Além disso, não será mais possível fazer capturas de tela de mensagens com visualização única e mensagens poderão ser apagadas até dois dias depois de serem enviadas - anteriormente, o prazo era de 24 horas.
Além da função de esconder o "online", as outras novidades serão implementadas de forma automática e não será necessário mexer em configurações da conta.
As mudanças ainda estão em fase de teste e, por isso, ainda não foram totalmente implementadas. As novas funções serão liberadas aos poucos e estarão disponíveis para todos os usuários ao longo do mês de agosto.

VEJA AS NOVIDADES DO WHATSAPP

01

"ONLINE" INVISÍVEL

O WhatsApp vai permitir que o usuário remova a sinalização de "online" da conversa. Para isso, será preciso acessar a página "conta" no aplicativo, clicar em "visto por último e online" e escolher quem pode ver o alerta (é possível selecionar que todos vejam, apenas alguns contatos ou ninguém). 

02

SAÍDA "À FRANCESA"

O aplicativo permitirá a saída silenciosa de grupos. Ainda neste mês, somente administradores serão avisados quando um usuário deixar a conversa coletiva. A atualização acontece aos poucos, mas, se já estiver liberada, ao tentar deixar um grupo, aparecerá uma mensagem dizendo "somente os admins serão notificados quando você sair do grupo".

03

SEM PRINTS EM MENSAGENS DE VISUALIZAÇÃO ÚNICA

O WhatsApp irá impedir que o usuário faça capturas de tela de mensagens com visualização única, inclusive de fotos e vídeos. Isso servirá para proteger aqueles que compartilham registros que não devem ficar disponíveis aos contatos.

04

48 HORAS PARA APAGAR MENSAGEM

Mensagens poderão ser apagadas até 48 horas depois do envio. Anteriormente, o prazo para deletar textos, imagens, vídeos ou áudios era de 24 horas. 

E POR QUE A NOVIDADE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA MIM? 

Muita calma nessa hora. O WhatsApp libera as novas funcionalidades aos poucos aos usuários e, por conta disso, algumas novidades ainda não estejam disponíveis para todos. 
É importante, porém, manter sempre o aplicativo atualizado para ter acesso às novas funções que o WhatsApp disponibilza. Para atualizá-lo, siga os passos abaixo:
  1. Acesse a PlayStore (Android) ou a App Store (Apple) e procure por "WhatsApp" na aba de busca
  2. Na página do aplicativo, cheque se está disponível a função "atualizar"
  3. Se sim, clique em "atualizar" e espere até que o download seja completo. Se estiver disponível apenas a opção "abrir", o aplicativo está na versão mais recente
  4. O aplicativo irá reiniciar e será atualizado

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