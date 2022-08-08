5G: faixa será liberada em Vitória até o final deste mês

CBN Vitória nesta segunda-feira (8). tecnologia 5G vai chegar a cidade de Vitória até o final de agosto. A afirmação foi dada pelo superintendente de outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Vinícius Caram, em entrevista à Rádionesta segunda-feira (8).

O 5G é uma versão mais robusta da internet utilizada atualmente. A quinta geração da internet móvel trará ainda mais velocidade para baixar e enviar arquivos, cobertura mais ampla e conexões mais estáveis, e promete ser até 20 vezes mais veloz que a internet móvel mais rápida no país atualmente, que é o 4.5G.

Leiloadas em novembro de 2021 , as frequências regionais do 5G no Espírito Santo foram divididas entre as operadoras TIM e Vivo, além da Cloud2U, uma novata no mercado. Nesta segunda, Caram disse que a Claro também vai oferecer os serviços na Capital.

“Estão sendo feitas essas instalações para garantir até o final do mês a entrada em Vitória, na região central, inicialmente. O final desse mês é o prazo que nós temos para liberar a faixa. As empresas têm que ativar o sinal até o final de setembro, mas pelo movimento que está acontecendo, uma vez liberada a faixa, as empresas estão ativando no dia seguinte”, disse Caram.

Além das funções “básicas” da internet , como navegação e acesso a mídias digitais, o 5G deve revolucionar rotinas, facilitando a utilização de equipamentos autônomos, por exemplo, que utilizam a Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês).

A legislação de Vitória ainda não está adaptada para receber a tecnologia 5G Crédito: Divulgação

O sinal de 5G puro (sem interferência de outras frequências) estreou no Brasil em julho deste ano. Até então, as capitais ofereciam apenas o 5G DSS, uma combinação de frequências usadas no 4G que permite oferecer velocidades maiores, mas sem as mesmas qualidades da versão “pura".

"Colocamos no edital um quantitativo de Estações Rádio Base (ERB) por população. Tem um cronograma que ele vai ser seguido. Começa agora em 2022 e vai até 2025. Em 2025, a gente espera ter a relação de quantidade de ERB do 5G igual a do 4G. Provavelmente, Serra, Cariacica e Vila Velha sejam cidades a serem contempladas no ano que vem", adiantou.

COMO FUNCIONA A TECNOLOGIA

Próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. O sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados. Um arquivo de 5 gigabytes pode ser baixado em cerca de 40 segundos nesse sistema.

Um aparelho conectado com a tecnologia 4G demora até 54 milissegundos para processar um download de vídeo de 1 Gigabyte. No caso da 5G, a estimativa é que este intervalo seja entre 1 e 2 milissegundos para processar até 20 Gigabytes, o que significa uma velocidade até 20 vezes maior para os usuários.

"O 5G puro que se inicia nesse mês nas capitais vai permitir uma velocidade 20 vezes maior do que essa que é experimentada. Você consegue fazer um download de um vídeo, com duas horas de duração, em 30 segundos", explica.

Outra mudança significativa é a quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente. No 4G a cobertura é de 10 mil aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.

tecnologia 5G permitirá a estreia da “internet das coisas”, que permite a conexão direta entre objetos pela rede mundial de computadores. Essa tecnologia tem potencial para aumentar a produção industrial, por meio da comunicação direta entre máquinas, e possibilitar novidades como cirurgias a distância e transporte em carros sem condutores.

Os especialistas destacam que ter um aparelho com 5G possibilitará tempo melhor de processamento de downloads e uploads, maior velocidade na transferência de dados por segundo e uma economia de até 90% no consumo de energia dos aparelhos.