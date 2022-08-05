Está com dúvida? Saiba quando é a hora certa para trocar de celular

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FALHA NA BATERIA

Este é o sinal mais significativo e perceptivo. Quando a bateria começa a não durar o dia todo, ou quando o celular está com determinada quantidade de carga e simplesmente desliga, é o momento de considerar a troca do aparelho. Porém, caso as outras funcionalidades ainda atendam ao usuário, ele pode considerar fazer apenas a troca da bateria. Fique atento apenas a fazer a troca em locais autorizados pelas fabricantes.

02

LENTIDÃO

Sabe aquele momento em que você está com pressa, clica no ícone de um aplicativo e ele demora anos para abrir? Às vezes, ele simplesmente não abre, e, ainda por cima, trava tudo. Este também é o momento de considerar fazer a troca do aparelho. Caso o usuário não possa comprar um novo celular naquele momento, uma sugestão dada por Gilberto é fazer o resettotal, para que o celular volte ao seu modelo de fábrica. Mas, para fazer isso, é importante que o usuário faça o backup de todos os dados, documentos, fotos e afins, para que nada se perca, afinal, quando o reset é feito, o celular fica como quem acabou de sair da embalagem.

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SUPERAQUECIMENTO

Alguns celulares aquecem quando estão sendo carregados. Outros, aquecem quando o usuário faz uma chamada de vídeo ou faz uso de algum aplicativo pesado, como jogos. Quando isso acontece, é preciso tomar cuidado e considerar fazer a troca do aparelho, pois o superaquecimento indica o mau funcionamento do sistema de refrigeramento.

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SISTEMA ANTIGO