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Tecnologia

Está com dúvida? Saiba quando é a hora certa para trocar de celular

Especialista explica fatores que podem indicar o momento ideal para fazer a troca e cita prazo médio de vida útil dos aparelhos; confira
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

05 ago 2022 às 10:01

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 10:01

Com marcas variadas, modelos e cores para todos os gostos, é até difícil escolher um aparelho celular. Tanto que, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dos 242 milhões de celulares em uso no Brasil, existem registros de mais de um aparelho por habitante.
De acordo com especialistas, a média de vida útil dos celulares vai de dois a quatro anos, devido à chamada “obsolescência programada”– quando os fabricantes criam produtos com a expectativa de que eles durem um determinado tempo, a fim de que o usuário faça a troca para o modelo mais recente.
Com tantos avanços tecnológicos, o celular é praticamente uma extensão do corpo humano, fazendo com que todos estejam conectados a maior parte do tempo.
Com tantos avanços tecnológicos, o celular é praticamente uma extensão do corpo humano, fazendo com que todos estejam conectados a maior parte do tempo. Crédito: Unsplash
Mas, afinal, de quanto em quanto tempo é necessário mudar de aparelho? De acordo com o comentarista da CBN Vitória, Gilberto Sodré, existem várias questões a serem analisadas antes de fazer a troca do celular. Confira a seguir:

01

FALHA NA BATERIA

Este é o sinal mais significativo e perceptivo. Quando a bateria começa a não durar o dia todo, ou quando o celular está com determinada quantidade de carga e simplesmente desliga, é o momento de considerar a troca do aparelho. Porém, caso as outras funcionalidades ainda atendam ao usuário, ele pode considerar fazer apenas a troca da bateria. Fique atento apenas a fazer a troca em locais autorizados pelas fabricantes.

02

LENTIDÃO

Sabe aquele momento em que você está com pressa, clica no ícone de um aplicativo e ele demora anos para abrir? Às vezes, ele simplesmente não abre, e, ainda por cima, trava tudo. Este também é o momento de considerar fazer a troca do aparelho. Caso o usuário não possa comprar um novo celular naquele momento, uma sugestão dada por Gilberto é fazer o resettotal, para que o celular volte ao seu modelo de fábrica. Mas, para fazer isso, é importante que o usuário faça o backup de todos os dados, documentos, fotos e afins, para que nada se perca, afinal, quando o reset é feito, o celular fica como quem acabou de sair da embalagem.

03

SUPERAQUECIMENTO

Alguns celulares aquecem quando estão sendo carregados. Outros, aquecem quando o usuário faz uma chamada de vídeo ou faz uso de algum aplicativo pesado, como jogos. Quando isso acontece, é preciso tomar cuidado e considerar fazer a troca do aparelho, pois o superaquecimento indica o mau funcionamento do sistema de refrigeramento.

04

SISTEMA ANTIGO

Com o passar dos anos, o sistema operacional do celular passa a não receber atualizações. Isso prejudica o funcionamento dos aplicativos, já que suas versões mais novas não são suportadas por sistemas antigos. Além de ser prejudicial na questão de utilidade, a segurança dos dados do usuário também fica abalada. Por isso, caso o seu smartphone não receba atualizações novas, está na hora de realizar a troca do aparelho.
Além das situações listadas, alguns usuários fazem a troca por outros motivos, como recursos limitados em alguns aparelhos ou para acompanhar os lançamentos das fabricantes. Porém, no segundo caso, o especialista alerta que em termos de custo benefício, o ideal seria que os usuários comprem os aparelhos que acabaram de ser lançados.
Outra dica é que os usuários procurem locais autorizados que fazem a compra dos aparelhos antigos. Alguns fabricantes também utilizam o recurso, mas ao invés da compra, é feita uma troca: o usuário dá seu telefone antigo e, dependendo do estado de conservação e ano de lançamento, ganha um desconto na compra de um modelo atual.

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