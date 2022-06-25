Pix é novo alvo de ladrões: como proteger o celular e evitar perdas

Há vários anos, o celular tem sido o principal foco de roubos e furtos no Espírito Santo. Somente nos cinco primeiros meses de 2022, 12.028 aparelhos foram levados dos seus donos, conforme dados do Observatório de Segurança do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
O prejuízo, entretanto, pode não ser somente a perda do aparelho, tendo em vista que obter o smartphone de alguém torna mais fácil acessar dados pessoais e até invadir contas bancárias.
A facilidade ao realizar transferências por meio de Pix e contratar empréstimos em contas digitais têm sido alvo de reclamações de usuários na internet, onde chamam a atenção para o risco de roubos.
Em maio, um usuário do Twitter relatou prejuízos de mais de R$ 140 mil após o roubo do celular, e vários dias se passaram até que conseguisse reaver o dinheiro, que havia sido transferido para outras contas após bandidos realizaram empréstimos no nome da vítima.
Em alguns Estados, a polícia investiga até a atuação de uma associação criminosa comandada pela facção PCC especializada em furto e roubo de celulares para invadir contas bancárias e fazer transferências via Pix.
Morador de Vitória, o empresário Weverton Coelho Bermudes utiliza uma senha para proteger o aplicativo do banco e reduzir a chance de ter dinheiro roubado por meio de Pix. "Me dá mais segurança, apesar de não ter tanto medo de ter o celular roubado. Fico mais preocupado com esses golpes em que dizem que a gente foi sorteado, mas precisa clicar em algum link, preencher dados."
Para evitar prejuízos, as senhas, inclusive a de desbloqueio dos celulares, são a primeira barreira de segurança que os dispositivos oferecem, e uma das mais importantes, mas as medidas de segurança vão além. Confira as dicas.
AUMENTE A PROTEÇÃO DO SEU CELULAR
- Use senhas exclusivas e fortes: crie uma senha exclusiva para cada conta, diferente da senha do celular. É recomendável mesclar números, símbolos, letras maiúsculas e minúsculas e não salvar os dados de login no banco on-line ou no aplicativo. Se necessário, use um gerenciador de senhas para facilitar o processo.
- Diminua o tempo de bloqueio automático de tela. Quanto menor, maior sua segurança.
- Ative a opção de inserir senha quando um app é acessado. Assim, mesmo se o dispositivo for roubado estando desbloqueado, será possível evitar a exposição de informações sensíveis.
- Evite utilizar o recurso de “lembrar/salvar senha” em sites e redes sociais.
- Mantenha o sistema operacional do celular atualizado e verifique sempre se há atualizações de apps pendentes.
- Jamais anote senhas em blocos de notas, e-mails, mensagens de WhatsApp ou outros campos de texto do celular.
- Utilize ferramentas de segurança adicionais como biometria, reconhecimento facial e dupla autenticação em apps e redes sociais.
- Coloque um PIN também no chip do celular. Dessa forma, se o aparelho for reiniciado, será necessário inserir o código pessoal para uso da linha e envio e recebimento de SMS.
- Reduza o limite individual e diário das suas transações financeiras (Pix principalmente) e siga recomendações de segurança de sua instituição financeira.
- Evite clicar em links de fontes desconhecidas, especialmente os que forem compartilhados via aplicativos de troca de mensagem e redes sociais.
COMO AGIR CASO O APARELHO SEJA ROUBADO
- Apague os dados do seu celular remotamente. Assim, o dispositivo ficará inutilizável e todas as informações serão apagadas na próxima vez que ele for conectado à internet.
- Em seguida, entre em contato com a operadora para que seu chip seja bloqueado.
- Contate o suporte dos bancos para bloquear o acesso a contas e cartões.
- Altere senhas e emails de recuperação das redes sociais.
- Avise amigos e familiares.
- Registre o boletim de ocorrência para que o Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, uma espécie de CPF do aparelho) seja bloqueado. Para isso, verifique previamente o Imei do seu aparelho e registre-o em local acessível.
*Com informações da Agência FolhaPress e da empresa de segurança PSafe