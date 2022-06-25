Pix é novo alvo de ladrões: como proteger o celular e evitar perdas

Weverton Coelho Bermudes utiliza senha para proteger aplicativo do banco Crédito: Caroline Freitas

A facilidade ao realizar transferências por meio de Pix e contratar empréstimos em contas digitais têm sido alvo de reclamações de usuários na internet, onde chamam a atenção para o risco de roubos.

Em maio, um usuário do Twitter relatou prejuízos de mais de R$ 140 mil após o roubo do celular, e vários dias se passaram até que conseguisse reaver o dinheiro, que havia sido transferido para outras contas após bandidos realizaram empréstimos no nome da vítima.

No que é uma das sensações mais estranhas que já senti, o celular sumiu da minha mão.



Gritei, olhei pra trás e vi um vulto correndo pra escuridão, uma imagem que nunca vou esquecer.



Foi horrível, mas é só um celular. Depois compro outro.



Aí percebi que tava destravado. Surtei — VanDep (@MrVanDep) May 5, 2022

Morador de Vitória, o empresário Weverton Coelho Bermudes utiliza uma senha para proteger o aplicativo do banco e reduzir a chance de ter dinheiro roubado por meio de Pix. "Me dá mais segurança, apesar de não ter tanto medo de ter o celular roubado. Fico mais preocupado com esses golpes em que dizem que a gente foi sorteado, mas precisa clicar em algum link, preencher dados."

Para evitar prejuízos, as senhas, inclusive a de desbloqueio dos celulares, são a primeira barreira de segurança que os dispositivos oferecem, e uma das mais importantes, mas as medidas de segurança vão além. Confira as dicas.

AUMENTE A PROTEÇÃO DO SEU CELULAR

Use senhas exclusivas e fortes: crie uma senha exclusiva para cada conta, diferente da senha do celular. É recomendável mesclar números, símbolos, letras maiúsculas e minúsculas e não salvar os dados de login no banco on-line ou no aplicativo. Se necessário, use um gerenciador de senhas para facilitar o processo.

Diminua o tempo de bloqueio automático de tela. Quanto menor, maior sua segurança.

Ative a opção de inserir senha quando um app é acessado. Assim, mesmo se o dispositivo for roubado estando desbloqueado, será possível evitar a exposição de informações sensíveis.

Evite utilizar o recurso de “lembrar/salvar senha” em sites e redes sociais.

Mantenha o sistema operacional do celular atualizado e verifique sempre se há atualizações de apps pendentes.

Jamais anote senhas em blocos de notas, e-mails, mensagens de WhatsApp ou outros campos de texto do celular.

Utilize ferramentas de segurança adicionais como biometria, reconhecimento facial e dupla autenticação em apps e redes sociais.

Coloque um PIN também no chip do celular. Dessa forma, se o aparelho for reiniciado, será necessário inserir o código pessoal para uso da linha e envio e recebimento de SMS.

Reduza o limite individual e diário das suas transações financeiras (Pix principalmente) e siga recomendações de segurança de sua instituição financeira.

Evite clicar em links de fontes desconhecidas, especialmente os que forem compartilhados via aplicativos de troca de mensagem e redes sociais.

COMO AGIR CASO O APARELHO SEJA ROUBADO

Apague os dados do seu celular remotamente. Assim, o dispositivo ficará inutilizável e todas as informações serão apagadas na próxima vez que ele for conectado à internet.



Em seguida, entre em contato com a operadora para que seu chip seja bloqueado.

Contate o suporte dos bancos para bloquear o acesso a contas e cartões.

Altere senhas e emails de recuperação das redes sociais.

Avise amigos e familiares.

Registre o boletim de ocorrência para que o Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, uma espécie de CPF do aparelho) seja bloqueado. Para isso, verifique previamente o Imei do seu aparelho e registre-o em local acessível.