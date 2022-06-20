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Leonel Ximenes

Faltou uma senha para cliente no ES perder R$ 30 mil em golpe bancário

Vítima recebeu notificação de débitos em sua conta-corrente, ligou para o número informado na mensagem, e por pouco não transferiu a quantia para uma golpista

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

20 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O cliente desconfiou do golpe quando foi digitar a senha para transferência de dinheiro
O cliente desconfiou do golpe quando foi digitar a senha para transferência de dinheiro Crédito: Divulgação
Faltou uma senha, apenas seis números digitados. Por pouco, o cliente vip de um banco com agência em Vila Velha não perdeu R$ 30 mil para uma golpista que se prontificou a “ajudar” a vítima a impedir que vários débitos fossem realizados em sua conta-corrente. Mas não havia débito algum - tudo era parte de um golpe quase perfeito.
Tudo começou com uma notificação bancária que apareceu no smartphone do cliente, informando-lhe que, no dia seguinte, vários débitos de supostas compras de produtos adquiridos no e-commerce seriam efetivados. O primeiro seria de R$ 1,8 mil.
A mensagem dizia que se o cliente não reconhecesse o débito, deveria ligar para um número de prefixo 0800. A vítima ligou, ficou ciente dos supostos débitos consecutivos e solicitou o cancelamento de todos eles. No outro lado da linha, uma mulher, bem articulada e muito gentil, se dizia do setor de segurança do banco e se prontificou a ajudar o cliente no processo de sustação das operações.

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Ela disse que iria tentar fazer o cancelamento, mas, após cerca de oito minutos conversando com a vítima, informou que o sistema estava muito lento e pediu para o cliente abrir o aplicativo do banco para ela instruí-lo como proceder.
A golpista demonstrou conhecer todas as etapas do uso do aplicativo e até ter conhecimento do saldo da conta do cliente, que tinha apenas R$ 21. Ela orientou a vítima a fazer uma transferência de R$ 30 mil do seu cheque especial, via pix, à suposta fraudadora, para depois ela estornar o dinheiro “no sistema”. O desavisado cliente fez quase toda a operação, supervisionada pela atendente, até que no final veio o pedido de senha para confirmar a operação.

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Aí veio o estalo: o cliente percebeu que havia indícios de golpe, questionou a transferência via pix, e a atendente disse que tudo seria estornado pelo “sistema”. Desta vez não colou: a correntista se recusou a prosseguir com a operação, ligou para sua agência e foi avisada de que ele era o segundo alvo do dia da golpista. E foi informado que o banco não faz esse tipo de operação, muito menos pelo prefixo 0800.
Por pouco, seis números não iriam representar um desfalque de R$ 30 mil, no cheque especial, de um cliente de boa-fé. Mas desta vez o lado bom venceu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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