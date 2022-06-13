Golpe do emprego por SMS e WhatsApp oferece salários de até R$ 5 mil

Trabalhar meio período e ainda receber um salário diário que pode chegar a R$ 5 mil por dia. Esse tipo de proposta tentadora tem chegado a todo instante via Whatsapp e SMS para muita gente, sempre utilizando o nome de grandes empresas como Amazon e Magazine Luiza e até de instituições como o Sebrae.
Essa promessa de ganhos que fogem da realidade da maioria dos brasileiros têm como alvo enganar pessoas que estão à procura de emprego. A mensagem vem acompanhada por um link, que é onde mora o perigo. Ao clicar nele o trabalhador pode ter o celular infectado por vírus ou ter os dados pessoais roubados pelos estelionatários.
O assunto também ficou em alta em redes sociais como o Twitter, onde vários internautas relatam receber o conteúdo de forma frequente. O especialista em tecnologia Gilberto Sudré alerta que diante dessas promessas fabulosas o usuário deve desconfiar.
“Se a proposta for muito boa ou fora do normal, é necessário sempre checar a informação. Ninguém sai assim distribuindo dinheiro. Na dúvida, entre em contato com essas empresas, até mesmo pela internet, para verificar se as contratações estão mesmo ocorrendo. Se for algo relacionado à instituição financeira, cheque com o seu banco”, orienta.
Para evitar possíveis danos, o principal cuidado é não clicar em links enviados neste tipo de mensagem e manter o antivírus do celular atualizado, conforme ressalta Sudré.
De acordo com informações da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), a oferta de falsos empregos é comum em qualquer época do ano, principalmente em tempo de desemprego. No Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas que estão sem trabalho.
O alerta de golpe serve para quando o salário é bastante superior à média do mercado, os benefícios são muito vantajosos ou há um aviso em destaque dizendo que não é necessária experiência.
As informações coletadas pelos golpistas são utilizadas para vários propósitos. Há casos em que os estelionatários pegam os dados das vítimas e os revendem para outros criminosos e também os usam para abrir contas digitais.
Outra observação da Defa é nunca pagar para participar de um processo seletivo ou curso. Geralmente, alguns esquemas podem exigir dinheiro em troca da garantia da vaga.
Além disso, é necessário lembrar que as companhias só pagam salários elevados para profissionais altamente qualificados (com comprovação via testes rigorosos) ou que subiram de cargo gradualmente.