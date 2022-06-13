Golpe do emprego por SMS e WhatsApp oferece salários de até R$ 5 mil

Trabalhar meio período e ainda receber um salário diário que pode chegar a R$ 5 mil por dia. Esse tipo de proposta tentadora tem chegado a todo instante via Whatsapp e SMS para muita gente, sempre utilizando o nome de grandes empresas como Amazon e Magazine Luiza e até de instituições como o Sebrae

Essa promessa de ganhos que fogem da realidade da maioria dos brasileiros têm como alvo enganar pessoas que estão à procura de emprego . A mensagem vem acompanhada por um link, que é onde mora o perigo. Ao clicar nele o trabalhador pode ter o celular infectado por vírus ou ter os dados pessoais roubados pelos estelionatários.

Golpe do emprego oferece até R$ 5 mil por dia Crédito: Reprodução

O assunto também ficou em alta em redes sociais como o Twitter, onde vários internautas relatam receber o conteúdo de forma frequente. O especialista em tecnologia Gilberto Sudré alerta que diante dessas promessas fabulosas o usuário deve desconfiar.

“Se a proposta for muito boa ou fora do normal, é necessário sempre checar a informação. Ninguém sai assim distribuindo dinheiro. Na dúvida, entre em contato com essas empresas, até mesmo pela internet, para verificar se as contratações estão mesmo ocorrendo. Se for algo relacionado à instituição financeira, cheque com o seu banco”, orienta.

Para evitar possíveis danos, o principal cuidado é não clicar em links enviados neste tipo de mensagem e manter o antivírus do celular atualizado, conforme ressalta Sudré.

De acordo com informações da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), a oferta de falsos empregos é comum em qualquer época do ano, principalmente em tempo de desemprego. No Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas que estão sem trabalho.

Propostas tentadoras de trabalho chegam pelo celular Crédito: Freepik

O alerta de golpe serve para quando o salário é bastante superior à média do mercado, os benefícios são muito vantajosos ou há um aviso em destaque dizendo que não é necessária experiência.

As informações coletadas pelos golpistas são utilizadas para vários propósitos. Há casos em que os estelionatários pegam os dados das vítimas e os revendem para outros criminosos e também os usam para abrir contas digitais.

Mensagem de texto oferece ganhos fora da realidade Crédito: Reprodução

Outra observação da Defa é nunca pagar para participar de um processo seletivo ou curso. Geralmente, alguns esquemas podem exigir dinheiro em troca da garantia da vaga.