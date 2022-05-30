Sines do ES têm mais de 2.300 vagas de emprego e estágio

Sine da Serra oferece 279 vagas com carteira assinada Crédito: Vitor Jubini

estágio. Caixa de loja, chapeiro, eletrotécnico, motorista de caminhão, nutricionista, pedreiro, técnico de segurança do trabalho, açougueiro, babá e garçom são algumas oportunidades disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo nesta segunda-feira (30). Ao todo, são 2.306 vagas de emprego

Os postos são destinados a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, há 755 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica . Já nos Sines de Vila Velha, Serra e Vitória, a oferta é de 111, 279 e 276 vagas, respectivamente.

Trabalhadores do Norte do Estado podem procurar os Sines de Aracruz (285 vagas), Linhares (194) e São Mateus (279). No Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu, a prefeitura informou que são 127 vagas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 111

111 Açougueiro (2)

Açougueiro desossador (1)

Adesivador (1)

Ajudante de obras (2)

Analista de controle de qualidade (1)

Armador de ferragens na construção civil (1)

Arrematadeira (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de diretoria (1)

Atendente de balcão (3)

Atendente de lanchonete (4)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Caixa de loja (2)

Camareira de hotel (1)

Carpinteiro (5)

Chapeiro (2)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira de máquina overloque (2)

Costureira em geral (1)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)

Eletrotécnico (1)

Encanador (10)

Encarregado de padaria (1)

Estoquista (1)

Fiel de depósito (3)

Fisioterapeuta geral (2)

Garçom (1)

Gerente de loja e supermercado (1)

Gerente de marketing (1)

Gesseiro (4)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (1)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de empilhadeira (2)

Pedreiro (20)

Psicólogo social (1)

Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)

Técnico em geotecnia (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

Vendedor porta a porta (10)

Zelador (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da unidade, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 755

755 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padeiro (3)

Almoxarife (3)

Área fiscal (1)

Armador (15)

Assistente administrativo (2)

Assistente financeiro/administrativo (1)

Assistente fiscal (4)

Assistente operacional (1)

Atendente (2)

Atendente de estacionamento (1)

Atendente de loja (3)

Atendente de restaurante (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de apoio operacional (56)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de obra (9)

Auxiliar de produção (13)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de transportes (1)

Auxiliar fiscal/administrativo (1)

Auxiliar técnico operacional (1)

Babá (1)

Babá arrumadeira (2)

Balconista de açougue (6)

Balconista forneria (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Camareira (12)

Carpinteiro (15)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro (1)

Conferente (3)

Consultor comercial (6)

Coordenador de atendimento (1)

Costureira (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cozinheira (1)

Cozinheiro (3)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista veicular (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encanador (10)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Enfermeiro (8)

Estágio Comercial (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio em Desenvolvimento (1)

Estágio Nível Superior (3)

Estágio para Ensino Médio (1)

Estágio para suporte de TI (1)

Fiscal (3)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Funileiro (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Higienizadora (6)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (8)

Mecânico ajustador de refratários (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de manutenção de equipamentos (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Motoboy (1)

Motorista – cnh D (26)

Motorista carreteiro – cnh E (30)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista parqueador (1)

Movimentador de mercadorias (2)

Nutricionista (2)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno (2)

Oficial pleno armador (1)

Oficial polivalente (2)

Operador de caixa (11)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de telemarketing ativo (5)

Operadora de telemarketing (10)

Padeiro (1)

Pedreiro (36)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Programador de cnc – comando numérico (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (3)

Repositor flv (8)

Representante de atendimento (30)

Revisor, ledor e transcritor de braille (1)

Separador (2)

Soldador (9)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (8)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Técnico em elétrica - supervisor (2)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (1)

Tradutor e intérprete de libras (2)

Vendedor (7)

Vendedor externo (50)

Vendedor interno (3)

Vendedor técnico (1)

Zelador (6)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (1)

Auxiliar de obra (8)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de transporte (4)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carregador (1)

Embalador (3)

Empacotador (1)

Laboratorista (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (3)

Operador industrial (1)

Operadora de telemarketing (10)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 279

279 Açougueiro (6)

Ajudante de obras pcd (2)

Ajudante de serralheiro (2)

Analista administrativo (1)

Analista de planejamento industrial - economista (1)

Analista de sistemas (1)

Armador de ferragem na construção civil (10)

Armador de ferros (10)

Assistente de vendas (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (2)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Auxiliar técnico eletrônico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (10)

Carreteiro (10)

Churrasqueiro (1)

Dedetizador (2)

Eletricista de instalações (60)

Eletricista de manutenção de linhas elétricas (2)

Encanador (13)

Encarregado de montagem de tubos (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de tubulações - embarcações (15)

Laboratorista de solos (1)

Manobrista (5)

Mecânico de máquinas operatrizes - manutenção (1)

Mecânico de suspensão (2)

Montador de equipamentos elétricos (60)

Motorista de caminhão (7)

Motorista de ônibus urbano (5)

Operador de caixa (6)

Operador de galvanização (1)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de torno com comando numérico (2)

Pedreiro (10)

Serralheiro de alumínio (2)

Supervisor de montagem e instalação (1)

Supervisor de segurança patrimonial (1)

Técnico de vendas (2)

Técnico em edificações (2)

Técnico em segurança do trabalho (4)

Técnico mecânico (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de serviços (1)

Vidraceiro (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 276

Administrador (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Ajudante de eletricista (2)

Ajudante de obras (94)

Analista contábil (1)

Analista fiscal - economista (1)

Armador de ferros (3)

Artífice de manutenção (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de lanchonete (6)

Atendente de padaria (1)

Atendente de telemarketing (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (23)

Chefe de serviço financeiro (1)

Comprador (1)

Consultor de vendas (13)

Controlador de tráfego (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Faturista (1)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)

Meio oficial mecânico de ar condicionado (1)

Montador de automóveis (3)

Operador de telemarketing ativo (40)

Pedreiro (22)

Pedreiro de acabamento (2)

Pintor de obras (2)

Programador de usinagem (1)

Representante comercial autônomo (1)

Salgadeiro (1)

Servente de pedreiro (3)

Técnico automotivo (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedor pracista (10)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 285

285 Açougueiro (1)

Ajudante PCD (20)

Ajudante de montagem mecânica e elétrica (11)

Ajudante de motorista (1)

Analista ambiental (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Armador (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de produção (8)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de padaria (3)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Caldeireiro (2)

Conferente (3)

Cuidadora de crianças e adolescentes (2)

Eletricista FC (15)

Eletricista industrial (1)

Eletricista montador (8)

Encanador (14)

Encarregado de pintura (8)

Encarregado de produção (1)

Estagiário em Departamento Pessoal (1)

Estofador (1)

Instalador e montador de Rede FTTH (2)

Líder de mecânica (1)

Lider de solda (1)

Líder de teste e torque (1)

Líder de tubulação (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (2)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico de moto (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico montador (16)

Montador de ACM (1)

Motorista de caminhão (1)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de trator grua (1)

Pintor industrial (66)

Revestidor (1)

Supervisor de comissionamento (1)

Supervisor de teste e torque (1)

Técnico de comissionamento (20)

Técnico mecânico (10)

Vendedor (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 127

127 Açougueiro - com experiência (1)

Apoio em operação de pulverização via drone (1)

Ajudante prático (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de eletricista (1)

Assistente administrativo (2)

Ajudante de motorista (1)

Bombeiro civil (1)

Balconista gerente (1)

Balconista (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira de máquina reta (2)

Cozinheira (1)

Costureira (15)

Doméstica (3)

Eletricista (1)

Encarregado (1)

Estoquista (2)

Entregador (1)

Faturista (1)

Faccionista (5)

Faxineira administrativo (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador (5)

Motorista (4)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico (1)

Oleiro / produção braçal (3)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial polivalente (2)

Oficial pedreiro (2)

Pedreiro oficial polivalente, pleno (10)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (2)

Soldador MIG (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Zeladora (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 194

194 Ajudante geral (5)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de obras (16)

Ajudante de produção 20

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar classificador café (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de laboratório de asfalto (2)

Auxiliar de oficina (2)

Auxiliar de produção/pcd (4)

Auxiliar de produção (23)

Auxiliar manutenção de extintores (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Bombeiro civil (11)

Caldeireiro (3)

Carpinteiro (11)

Consultor de vendas (6)

Cortadeira (4)

Costureira overloque coloret (2)

Crediarista (1)

Desenhista projetista (1)

Frentista (1)

Garçom (4)

Instalador de sistema de segurança (1)

Irrigador (2)

Laboratorista de solo (1)

Lavador de veículos (2)

Líder/supervisor - lanchonete (1)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de compressor (1)

Mecânico de usinagem (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Operador de máquinas (2)

Recepcionista (1)

Seringueiro (8)

Serralheiro (1)

Técnico civil / edificação (1)

Técnico instalador internet (12)

Técnico em informática (1)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural (5)

Tratorista (2)

Vendedor interno (7)

Vendedor externo (2)

Zelador (6)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.