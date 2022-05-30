Sines do ES têm mais de 2.300 vagas de emprego e estágio

Caixa de loja, chapeiro, eletrotécnico, motorista de caminhão, nutricionista, pedreiro, técnico de segurança do trabalho, açougueiro, babá e garçom são algumas oportunidades disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo nesta segunda-feira (30). Ao todo, são 2.306 vagas de emprego e estágio.
Os postos são destinados a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
Na Grande Vitória, há 755 oportunidades na Agência do Trabalhador de Cariacica. Já nos Sines de Vila Velha, Serra e Vitória, a oferta é de 111, 279 e 276 vagas, respectivamente.
Trabalhadores do Norte do Estado podem procurar os Sines de Aracruz (285 vagas), Linhares (194) e São Mateus (279). No Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu, a prefeitura informou que são 127 vagas.
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 111
- Açougueiro (2)
- Açougueiro desossador (1)
- Adesivador (1)
- Ajudante de obras (2)
- Analista de controle de qualidade (1)
- Armador de ferragens na construção civil (1)
- Arrematadeira (1)
- Artífice de manutenção (1)
- Assistente de diretoria (1)
- Atendente de balcão (3)
- Atendente de lanchonete (4)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Caixa de loja (2)
- Camareira de hotel (1)
- Carpinteiro (5)
- Chapeiro (2)
- Copeiro de restaurante (1)
- Costureira de máquina overloque (2)
- Costureira em geral (1)
- Eletromecânico de manutenção de elevadores (2)
- Eletrotécnico (1)
- Encanador (10)
- Encarregado de padaria (1)
- Estoquista (1)
- Fiel de depósito (3)
- Fisioterapeuta geral (2)
- Garçom (1)
- Gerente de loja e supermercado (1)
- Gerente de marketing (1)
- Gesseiro (4)
- Lavador de artefatos de tapeçaria (1)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno (1)
- Motorista carreteiro (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)
- Operador de empilhadeira (2)
- Pedreiro (20)
- Psicólogo social (1)
- Técnico de manutenção elétrica de máquina (1)
- Técnico em geotecnia (1)
- Vendedor em comércio atacadista (1)
- Vendedor porta a porta (10)
- Zelador (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da unidade, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 755
- Açougueiro (11)
- Açougueiro desossador (1)
- Ajudante de carga e descarga (10)
- Ajudante de cozinha (2)
- Ajudante de mecânico (2)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padeiro (3)
- Almoxarife (3)
- Área fiscal (1)
- Armador (15)
- Assistente administrativo (2)
- Assistente financeiro/administrativo (1)
- Assistente fiscal (4)
- Assistente operacional (1)
- Atendente (2)
- Atendente de estacionamento (1)
- Atendente de loja (3)
- Atendente de restaurante (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de apoio operacional (56)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de contas a pagar (1)
- Auxiliar de cozinha (5)
- Auxiliar de expedição (13)
- Auxiliar de indústria (3)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de obra (9)
- Auxiliar de produção (13)
- Auxiliar de projetista - fttx (1)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Auxiliar de transportes (1)
- Auxiliar fiscal/administrativo (1)
- Auxiliar técnico operacional (1)
- Babá (1)
- Babá arrumadeira (2)
- Balconista de açougue (6)
- Balconista forneria (1)
- Bombeiro hidráulico (5)
- Camareira (12)
- Carpinteiro (15)
- Caseiro - vaga para casal (1)
- Chapeiro (1)
- Conferente (3)
- Consultor comercial (6)
- Coordenador de atendimento (1)
- Costureira (1)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cozinheira (1)
- Cozinheiro (3)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista pleno (2)
- Eletricista veicular (1)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (1)
- Encanador (10)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de obra (6)
- Encarregado de padaria (1)
- Encarregado de produção (1)
- Encarregado de serviços gerais (1)
- Enfermeiro (8)
- Estágio Comercial (1)
- Estágio em Administração (1)
- Estágio em Desenvolvimento (1)
- Estágio Nível Superior (3)
- Estágio para Ensino Médio (1)
- Estágio para suporte de TI (1)
- Fiscal (3)
- Fiscal de loja (4)
- Fresador (1)
- Funileiro (3)
- Garçom (1)
- Governanta (4)
- Higienizadora (6)
- Laboratorista (1)
- Lanterneiro (1)
- Lanterneiro junior (2)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico (8)
- Mecânico ajustador de refratários (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de manutenção de equipamentos (1)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)
- Mecânico pleno (1)
- Merendeira (25)
- Motoboy (1)
- Motorista – cnh D (26)
- Motorista carreteiro – cnh E (30)
- Motorista cnh D/E (8)
- Motorista de entrega – cnh D/E (3)
- Motorista parqueador (1)
- Movimentador de mercadorias (2)
- Nutricionista (2)
- Oficial de obras (4)
- Oficial pleno (2)
- Oficial pleno armador (1)
- Oficial polivalente (2)
- Operador de caixa (11)
- Operador de desempenadeira (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de forno elétrico (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de máquinas pesadas (1)
- Operador de monitoramento (1)
- Operador de munck (1)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Operador de telemarketing ativo (5)
- Operadora de telemarketing (10)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (36)
- Pedreiro oficial (5)
- Pintor automotivo (2)
- Programador de cnc – comando numérico (1)
- Promotor de vendas (2)
- Recepcionista (3)
- Repositor flv (8)
- Representante de atendimento (30)
- Revisor, ledor e transcritor de braille (1)
- Separador (2)
- Soldador (9)
- Supervisor fiscal (1)
- Técnico de enfermagem (8)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Técnico em elétrica - supervisor (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Trabalhador rural (1)
- Tradutor e intérprete de libras (2)
- Vendedor (7)
- Vendedor externo (50)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor técnico (1)
- Zelador (6)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de distribuição (3)
- Almoxarife (1)
- Auxiliar administrativo (4)
- Auxiliar de almoxarifado (1)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de expedição (12)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de manutenção e limpeza (1)
- Auxiliar de obra (8)
- Auxiliar de operações (3)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de transporte (4)
- Auxiliar serviço apoio (10)
- Carregador (1)
- Embalador (3)
- Empacotador (1)
- Laboratorista (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Merendeira (5)
- Movimentador de mercadorias (3)
- Operador de telemarketing (3)
- Operador industrial (1)
- Operadora de telemarketing (10)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 279
- Açougueiro (6)
- Ajudante de obras pcd (2)
- Ajudante de serralheiro (2)
- Analista administrativo (1)
- Analista de planejamento industrial - economista (1)
- Analista de sistemas (1)
- Armador de ferragem na construção civil (10)
- Armador de ferros (10)
- Assistente de vendas (1)
- Atendente de lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar de pedreiro (2)
- Auxiliar de vidraceiro (2)
- Auxiliar técnico eletrônico (2)
- Borracheiro (2)
- Carpinteiro (10)
- Carreteiro (10)
- Churrasqueiro (1)
- Dedetizador (2)
- Eletricista de instalações (60)
- Eletricista de manutenção de linhas elétricas (2)
- Encanador (13)
- Encarregado de montagem de tubos (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de departamento pessoal (1)
- Instalador de tubulações - embarcações (15)
- Laboratorista de solos (1)
- Manobrista (5)
- Mecânico de máquinas operatrizes - manutenção (1)
- Mecânico de suspensão (2)
- Montador de equipamentos elétricos (60)
- Motorista de caminhão (7)
- Motorista de ônibus urbano (5)
- Operador de caixa (6)
- Operador de galvanização (1)
- Operador de máquina perfuratriz (1)
- Operador de torno com comando numérico (2)
- Pedreiro (10)
- Serralheiro de alumínio (2)
- Supervisor de montagem e instalação (1)
- Supervisor de segurança patrimonial (1)
- Técnico de vendas (2)
- Técnico em edificações (2)
- Técnico em segurança do trabalho (4)
- Técnico mecânico (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vidraceiro (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 276
- Administrador (1)
- Ajudante de açougueiro (1)
- Ajudante de eletricista (2)
- Ajudante de obras (94)
- Analista contábil (1)
- Analista fiscal - economista (1)
- Armador de ferros (3)
- Artífice de manutenção (1)
- Atendente balconista (1)
- Atendente de lanchonete (6)
- Atendente de padaria (1)
- Atendente de telemarketing (3)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar mecânico de ar condicionado (2)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Babá (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Borracheiro (2)
- Carpinteiro (23)
- Chefe de serviço financeiro (1)
- Comprador (1)
- Consultor de vendas (13)
- Controlador de tráfego (1)
- Cozinheiro de restaurante (3)
- Eletricista (1)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (2)
- Faturista (1)
- Lavador de automóveis (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)
- Meio oficial mecânico de ar condicionado (1)
- Montador de automóveis (3)
- Operador de telemarketing ativo (40)
- Pedreiro (22)
- Pedreiro de acabamento (2)
- Pintor de obras (2)
- Programador de usinagem (1)
- Representante comercial autônomo (1)
- Salgadeiro (1)
- Servente de pedreiro (3)
- Técnico automotivo (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Tradutor-intérprete de libras (6)
- Vendedor porta a porta (2)
- Vendedor pracista (10)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 285
- Açougueiro (1)
- Ajudante PCD (20)
- Ajudante de montagem mecânica e elétrica (11)
- Ajudante de motorista (1)
- Analista ambiental (1)
- Analista de departamento pessoal (1)
- Armador (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de produção (8)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de limpeza (5)
- Auxiliar de padaria (3)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Caldeireiro (2)
- Conferente (3)
- Cuidadora de crianças e adolescentes (2)
- Eletricista FC (15)
- Eletricista industrial (1)
- Eletricista montador (8)
- Encanador (14)
- Encarregado de pintura (8)
- Encarregado de produção (1)
- Estagiário em Departamento Pessoal (1)
- Estofador (1)
- Instalador e montador de Rede FTTH (2)
- Líder de mecânica (1)
- Lider de solda (1)
- Líder de teste e torque (1)
- Líder de tubulação (2)
- Marceneiro (2)
- Mecânico (2)
- Mecânico de comissionamento (30)
- Mecânico de moto (1)
- Mecânico diesel (1)
- Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)
- Mecânico montador (16)
- Montador de ACM (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Operador de equipamento (3)
- Operador de equipamento caçamba (3)
- Operador de trator grua (1)
- Pintor industrial (66)
- Revestidor (1)
- Supervisor de comissionamento (1)
- Supervisor de teste e torque (1)
- Técnico de comissionamento (20)
- Técnico mecânico (10)
- Vendedor (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 127
- Açougueiro - com experiência (1)
- Apoio em operação de pulverização via drone (1)
- Ajudante prático (1)
- Açougueiro aprendiz (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de crediário (1)
- Auxiliar de obras (15)
- Auxiliar de eletricista (1)
- Assistente administrativo (2)
- Ajudante de motorista (1)
- Bombeiro civil (1)
- Balconista gerente (1)
- Balconista (1)
- Chapeiro (1)
- Copeira (1)
- Costureira de máquina reta (2)
- Cozinheira (1)
- Costureira (15)
- Doméstica (3)
- Eletricista (1)
- Encarregado (1)
- Estoquista (2)
- Entregador (1)
- Faturista (1)
- Faccionista (5)
- Faxineira administrativo (1)
- Garçonete (1)
- Instalador de ar-condicionado (1)
- Lombador (5)
- Motorista (4)
- Mecânico/eletricista (1)
- Mecânico (1)
- Oleiro / produção braçal (3)
- Operador de multifios (1)
- Operador de ponte rolante e pórtico (1)
- Oficial polivalente (2)
- Oficial pedreiro (2)
- Pedreiro oficial polivalente, pleno (10)
- Pintor (10)
- Polidor de máquina de 3 cabeças (1)
- Repositor de mercadorias (1)
- Técnico de segurança do trabalho (2)
- Vidraceiro (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor externo (2)
- Soldador MIG (1)
- Saladeira (1)
- Serralheiro (1)
- Zeladora (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 194
- Ajudante geral (5)
- Ajudante de motorista (4)
- Ajudante de obras (16)
- Ajudante de produção 20
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar classificador café (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (2)
- Auxiliar de laboratório de asfalto (2)
- Auxiliar de oficina (2)
- Auxiliar de produção/pcd (4)
- Auxiliar de produção (23)
- Auxiliar manutenção de extintores (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Bombeiro civil (11)
- Caldeireiro (3)
- Carpinteiro (11)
- Consultor de vendas (6)
- Cortadeira (4)
- Costureira overloque coloret (2)
- Crediarista (1)
- Desenhista projetista (1)
- Frentista (1)
- Garçom (4)
- Instalador de sistema de segurança (1)
- Irrigador (2)
- Laboratorista de solo (1)
- Lavador de veículos (2)
- Líder/supervisor - lanchonete (1)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de compressor (1)
- Mecânico de usinagem (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de máquinas (2)
- Recepcionista (1)
- Seringueiro (8)
- Serralheiro (1)
- Técnico civil / edificação (1)
- Técnico instalador internet (12)
- Técnico em informática (1)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Trabalhador rural (5)
- Tratorista (2)
- Vendedor interno (7)
- Vendedor externo (2)
- Zelador (6)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 279
- Ajudante florestal (2)
- Ajudante de cafeteria (2)
- Atendente de balcão (1)
- Almoxarife (1)
- Assistente administrativo e suporte ao cliente (1)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de eletricista predial (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de manutenção mecânica (1)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de produção (2)
- Ajudante de obras (3)
- Ajudante de caminhão (10)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
- Carpinteiro (24)
- Consultor de vendas internas e externas (14)
- Cozinheiro Industrial (1)
- Cozinheira (1)
- Consultor óptico (1)
- Eletricista de manutenção industrial (1)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista automotivo (3)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de obras (1)
- Estoquista (3)
- Mecânico veicular (1)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Motorista (2)
- Motorista de caminhão (6)
- Motorista de caminhão munck (1)
- Operador de máquina de bloco (1)
- Operador de betoneira (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de motosserra (5)
- Operador de secador de café (4)
- Pedreiro (11)
- Programador de manutenção (1)
- Promotor de crediários (12)
- Representante de vendas (5)
- Secretária do lar (1)
- Serralheiro (1)
- Servente de obras (27)
- Seringueiro sangrador (8)
- Soldador (10)
- Supervisor de vendas (5)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em instalação (2)
- Tratorista (8)
- Tratorista agrícola (1)
- Trabalhador rural (63)
- Torneiro (1)
- Vendedor externo (5)
- Vendedor de serviços (2)