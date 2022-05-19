Confira as mais de 660 vagas de emprego abertas na área de TI

A área de tecnologia é a que mais cresce mundialmente e, por conta da demanda, o setor encontra dificuldades para contratar profissionais capacitados para ocupar as vagas já existentes. E a tendência é que a demanda por essa mão de obra só aumente. Só para se ter uma ideia, um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscon) apontou que somente no Brasil serão necessários 797 mil novos profissionais de TI até 2025.
Por conta disso, algumas empresas passaram a oferecer alternativas para atrair os colaboradores, como a possibilidade de trabalho remoto, podendo o candidato trabalhar de qualquer local sem precisar mudar de cidade, além dos tradicionais postos presenciais. Empresas instaladas no Espírito Santo e em outros estados estão com mais de 660 vagas de emprego abertas nas mais diversas formações.
O Itaú tem mais de 400 oportunidades, com destaque para os segmentos de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados. A maioria dos cargos é para atuar em São Paulo, mas também há opções para trabalhar em home office. Os requisitos exigidos variam de acordo com a vaga pretendida.
Os interessados devem acessar a página de carreiras do banco Itaú Unibanco e procurar pela área de atuação que pretende concorrer a uma vaga.
A Traive, fintech especializada em crédito agrícola, vai gerar mais de 70 vagas de emprego ao longo do ano. Algumas já estão abertas, com parte delas no modelo híbrido.
Para áreas de tecnologia, todo o trabalho será desenvolvido remoto. As áreas com processos seletivos em início estão divididas por Marketing, Engenharia Digital e de Software, AI e Inteligência de Mercado.
O processo seletivo da empresa acontece remotamente e os interessados podem se inscrever através da página de carreiras da startup.
A i4pro, empresa que atua com soluções tecnológicas para o mercado segurador, tem vagas abertas nas áreas de tecnologia e negócios. São 19 novas posições para trabalho híbrido ou 100% remoto, todas com contratação em regime CLT.
Profissionais de todo o Brasil podem aplicar para as posições abertas por meio da página da empresa na Gupy.
Há ainda oportunidades na WSO2, empresa que trabalha com tecnologia para transformação digital, está em busca de talentos para apoiar sua expansão no país, sendo a maioria das oportunidades na área de engenharia de software. A oferta é de 11 vagas, sendo sete posições no Brasil e quatro para atuação na Argentina, para as quais brasileiros não residentes no Brasil também podem se candidatar, atuando remotamente como consultores.
Para mais informações e cadastro, os interessados podem acessar a página WSO2 Careers no site da empresa.
CONFIRA OUTRAS VAGAS
PICPAY
- Vagas: para trabalhar em São Paulo ou no modelo remoto.
- Administrador de banco de dados - DBA Analista de gestão de riscos de TI pleno
- Analista de segurança da informação sênior - Appsec
- Analista de TI - pleno |service management
- Analista gestão de identidades
- Analytics engineer
- Desenvolvedor PHP
- DesignOps pleno
- Especialista em cloud network
- Especialista em desenvolvimento de software | principal architect
- Especialista iOS - security experience
- Especialista (staff engineer)
- Gestão de identidade e acesso - implantação de IdentityNow Sailpoint
- Gestor tech
- Machine learning engineer
- Pessoa analista de dados
- Pessoa analista de prevenção à fraude
- Pessoa cientista de dados
- Pessoa desenvolvedora android
- Pessoa desenvolvedora DevOps
- Pessoa desenvolvedora frontend
- Pessoa desenvolvedora iOS
- Pessoa desenvolvedora Java
- Pessoa desenvolvedora PHP
- Pessoa designer de produto
- Pessoa engenheira de dados
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- Pessoa engenheira de software
- Pessoa gerente de produto
- Pessoa gerente de tecnologia
- Principal software engineer
- Product design manager
- Product manager
- Tech lead - pessoa engenheira de software
- Tech manager
ISH
- Vagas: para Vitória, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e modelo remoto
- Analista de BI
- Analista de controladoria
- Analista de gestão de ativos
- Analista de GRC
- Analista de infraestrutura
- Analista de proteção e privacidade de dados
- Analista de redes
- Analista de requisitos
- Analista de suporte
- Analista de testes
- Arquiteto de soluções
- Backend developer
- Business analyst
- Cloud security engineer
- Consultor de TI
- Cyber defense analyst
- Cyber defense infrastructure support specialist
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- Cyber managed detection and response leader
- Cyber security engineer
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- DevSecOps
- Especialista de infraestrutura
- Especialista de redes
- Executivo de contas
- Gerente de projetos
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WAKKE
- Vaga: para Guarapari
- Desenvolvedor
AUTOGLASS
- Vagas: para Vila Velha
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- Desenvolvedor .Net pleno
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- Técnico de suporte TI
SPASSU TECNOLOGIA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
- Vagas: para Aracruz, Anchieta, Vila Velha, Vitória e modelo remoto.
- Analista de documentação
- Analista de processos
- Analista de requisito
- Analista desenvolvedor
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- Analista de tecnologia
- Analista de teste Pl
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- Arquiteto de soluções
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- Assistente administrativo
- Auxiliar de arquivo
- Gerente de operações de TI
- Pessoa analista de requisitos / PO
- Pessoa desenvolvedora backend
- Pessoa desenvolvedora C#,
- Pessoa desenvolvedora fullstack
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- Pessoa desenvolvedora UX
- Pessoa scrum master
- Tech recruiter
- Técnico em TI
WILL BANK
- Vagas: para São Paulo e no modelo remoto.
- Analista de segurança GRC
- Backend software engineer (pessoa desenvolvedora backend)
- Cloud plataform engineer
- Data analytics engineer [pessoa engenheira analista de dados]
- Database relibility engineer DBRE Sr (pessoa engenheira de confiabilidade DBRE)
- Data engineer
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- DevOps engineer Pl (pessoa engenheira DevOps)
- Especialista em planejamento financeiro de cartões
- Estágio FP&A
- Front end developer pleno (pessoa desenvolvedora front end)
- Full stack developer (React.js/Node.js)
- Gerente FP&A
- iOS Developer
- Analista em prevenção a fraude Pl
- Pessoa analista relações com investidores
- Pessoa designer criativa com foco em CRM
- Pessoa redatora publicitário com foco em CRM
- Product design lead
- Product design
- Product manager
- QA engineer
- Senior data engineer
- Tech manager (pessoa coordenadora de desenvolvimento de software)
- UX researcher
WINE
- Vagas: para São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e modelo remoto.
- Pessoa analista de marketing e trade
- Pessoa consultora de vendas
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- Agente de relacionamento
- Vendedor de loja de vinho
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- Pessoa analista contábil e fiscal
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