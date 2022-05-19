Confira as mais de 660 vagas de emprego abertas na área de TI

Profissional da área de tecnologia da informação Crédito: Pressfoto/Freepik

A área de tecnologia é a que mais cresce mundialmente e, por conta da demanda, o setor encontra dificuldades para contratar profissionais capacitados para ocupar as vagas já existentes. E a tendência é que a demanda por essa mão de obra só aumente. Só para se ter uma ideia, um estudo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscon) apontou que somente no Brasil serão necessários 797 mil novos profissionais de TI até 2025.

Por conta disso, algumas empresas passaram a oferecer alternativas para atrair os colaboradores, como a possibilidade de trabalho remoto, podendo o candidato trabalhar de qualquer local sem precisar mudar de cidade, além dos tradicionais postos presenciais. Empresas instaladas no Espírito Santo e em outros estados estão com mais de 660 vagas de emprego abertas nas mais diversas formações.

O Itaú tem mais de 400 oportunidades, com destaque para os segmentos de engenharia de softwares, arquitetura de soluções e dados. A maioria dos cargos é para atuar em São Paulo, mas também há opções para trabalhar em home office. Os requisitos exigidos variam de acordo com a vaga pretendida.

Os interessados devem acessar a página de carreiras do banco Itaú Unibanco e procurar pela área de atuação que pretende concorrer a uma vaga.

A Traive, fintech especializada em crédito agrícola, vai gerar mais de 70 vagas de emprego ao longo do ano. Algumas já estão abertas, com parte delas no modelo híbrido.

Para áreas de tecnologia, todo o trabalho será desenvolvido remoto. As áreas com processos seletivos em início estão divididas por Marketing, Engenharia Digital e de Software, AI e Inteligência de Mercado.

O processo seletivo da empresa acontece remotamente e os interessados podem se inscrever através da página de carreiras da startup.

A i4pro, empresa que atua com soluções tecnológicas para o mercado segurador, tem vagas abertas nas áreas de tecnologia e negócios. São 19 novas posições para trabalho híbrido ou 100% remoto, todas com contratação em regime CLT.

Profissionais de todo o Brasil podem aplicar para as posições abertas por meio da página da empresa na Gupy.

Há ainda oportunidades na WSO2, empresa que trabalha com tecnologia para transformação digital, está em busca de talentos para apoiar sua expansão no país, sendo a maioria das oportunidades na área de engenharia de software. A oferta é de 11 vagas, sendo sete posições no Brasil e quatro para atuação na Argentina, para as quais brasileiros não residentes no Brasil também podem se candidatar, atuando remotamente como consultores.

Para mais informações e cadastro, os interessados podem acessar a página WSO2 Careers no site da empresa.

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Vagas: para trabalhar em São Paulo ou no modelo remoto.

para trabalhar em São Paulo ou no modelo remoto. Administrador de banco de dados - DBA Analista de gestão de riscos de TI pleno

Analista de segurança da informação sênior - Appsec

Analista de TI - pleno |service management

Analista gestão de identidades

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Especialista em cloud network

Especialista em desenvolvimento de software | principal architect

Especialista iOS - security experience

Especialista (staff engineer)

Gestão de identidade e acesso - implantação de IdentityNow Sailpoint

Gestor tech

Machine learning engineer

Pessoa analista de dados

Pessoa analista de prevenção à fraude

Pessoa cientista de dados

Pessoa desenvolvedora android

Pessoa desenvolvedora DevOps

Pessoa desenvolvedora frontend

Pessoa desenvolvedora iOS

Pessoa desenvolvedora Java

Pessoa desenvolvedora PHP

Pessoa designer de produto

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Principal software engineer

Product design manager

Product manager

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Vagas: para Vitória, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e modelo remoto

para Vitória, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e modelo remoto Analista de BI

Analista de controladoria

Analista de gestão de ativos

Analista de GRC

Analista de infraestrutura

Analista de proteção e privacidade de dados

Analista de redes

Analista de requisitos

Analista de suporte

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Vaga: para Guarapari

para Guarapari Desenvolvedor

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Vagas: para Vila Velha

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SPASSU TECNOLOGIA

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Vagas: para Aracruz, Anchieta, Vila Velha, Vitória e modelo remoto.

para Aracruz, Anchieta, Vila Velha, Vitória e modelo remoto. Analista de documentação

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Analista de tecnologia

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Analista de testes qualidade

Arquiteto de soluções

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Pessoa analista de requisitos / PO

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Pessoa desenvolvedora fullstack

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Pessoa desenvolvedora python

Pessoa desenvolvedora UX

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Vagas: para São Paulo e no modelo remoto.

para São Paulo e no modelo remoto. Analista de segurança GRC

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Vagas: para São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e modelo remoto.

para São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e modelo remoto. Pessoa analista de marketing e trade

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