Sines do ES oferecem 2.744 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidade para soldador na Grande Vitória e no interior do Estado Crédito: Pixabay

As agências do Sine e do Trabalhador abrem a semana com 2.744 vagas de emprego estágio no Espírito Santo . As chances são destinadas a trabalhadores de todos os níveis de escolaridade.

Postos de trabalho são para cargos como ajudante de obras, auxiliar de limpeza, técnico em geotecnia, assistente fiscal, atendente de loja, soldador, gerente de marketing, operador de telemarketing e mecânico.

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 697 oportunidades, enquanto que o Sine da cidade reúne 177 cargos. Há ainda oportunidades nas unidades de Vila Velha (97), Serra (437) e Vitória (218).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitur a. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 97

97 Ajudante de obras (5)

Analista de marketing (3)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de diretoria (1)

Atendente balconista (1)

Atendente de balcão (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Chefe de cozinha (1)

Confeiteiro (3)

Consultor de vendas (1)

Costureira em geral (1)

Cozinheiro geral (8)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (6)

Encarregado de obras (5)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro mecânico (1)

Frentista (10)

Gerente de marketing (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1)

Jardineiro (2)

Lavador de artefatos de tapeçaria (1)

Mecânico de automóveis (1)

Motorista carreteiro (2)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista atendente (1)

Representante comercial autônomo (1)

Técnico de operações de telecomunicações (6)

Técnico em geotecnia (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor em comércio atacadista (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 697

697 Açougueiro (9)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de cargas e descarga (5)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de pedreiro (3)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Área fiscal (1)

Armador (5)

Assistente administrativo (2)

Assistente fiscal (4)

Assistente operacional (1)

Atendente de loja (3)

Atendente de restaurante (1)

Auxiliar administrativo - área de pendência (1)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de apoio operacional (2)

Auxiliar de carga e descarga (24)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (6)

Auxiliar de indústria (3)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (12)

Auxiliar de produção com conhecimento em pintura automotiva (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vendas (2)

Auxiliar fiscal/administrativo (1)

Auxiliar técnico fttx (1)

Babá (1)

Balconista de açougue (5)

Balconista forneria (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Caldeireiro (15)

Camareira (12)

Carpinteiro (5)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro (1)

Chapeiro/ auxiliar de chapeiro (2)

Consultor comercial (6)

Contador (1)

Cortador (1)

Costureira (1)

Cozinheira (3)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro geral - noturno (1)

Eletricista (22)

Eletricista pleno (2)

Eletricista veicular (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obra (6)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serraria (1)

Estágio em Administração (1)

Estágio Ensino Médio (2)

Estágio Nível Superior (3)

Faturista (1)

Faxineiro (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Funileiro (3)

Garçom (1)

Governanta (4)

Higienizadora (6)

Instrutor auto escola (1)

Lanterneiro junior (2)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (9)

Mecânico ajustador de refratários (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Montador (1)

Montador de andaime (24)

Motoboy (1)

Motorista carreteiro – cnh E (43)

Motorista cnh D (31)

Motorista D/E (3)

Motorista de caminhão – cnh D/E (1)

Motorista de caminhão basculante – cnh E (1)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Movimentador de mercadorias (2)

Nutricionista (2)

Oficial de pedreiro (2)

Operador de caixa (11)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de rolo (1)

Operador de telemarketing (2)

Operador de telemarketing ativo (5)

Pedreiro (9)

Pedreiro oficial (5)

Pintor automotivo (2)

Pintor pleno - balanceiro (3)

Pizzaiolo (2)

Porteiro (3)

Programador de cnc – comando numérico (1)

Promotor de vendas (2)

Recepcionista (3)

Representante de atendimento (30)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Soldador (8)

Supervisor de vendas (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em elétrica - supervisor (2)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (2)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (2)

Vendedor externo (48)

Vendedor interno (6)

Vendedor porta a porta (5)

Vendedor técnico (1)

Zelador (6)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção e limpeza (1)

Auxiliar de obra (8)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de transporte (4)

Auxiliar serviço apoio (10)

Carregador (1)

Embalador (3)

Empacotador (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (5)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de produção (3)

Operador de telemarketing (3)

Operador industrial (1)

Operadora de telemarketing (2)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 437

437 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga pcd (1)

Ajudante de pintor (4)

Analista administrativo (1)

Analista de pcp - programação e controle da produção (2)

Armador de ferros (10)

Atendente de mesa (2)

Auxiliar de almoxarifado pcd (10)

Auxiliar de corte - preparação da confecção de roupas (2)

Auxiliar de cozinha - meio oficial (10)

Auxiliar de limpeza (15)

Auxiliar de limpeza pcd (2)

Auxiliar de padeiro (1)

Azulejista (4)

Borracheiro (1)

Carpinteiro (8)

Conferente de logística pcd (1)

Cortador de roupas (2)

Costureira em geral (1)

Eletricista de instalações (60)

Encanador (38)

Encarregado de cozinha (1)

Encarregado eletricista de instalações (10)

Enfermeiro (3)

Estilista de moda (1)

Estoquista (20)

Fiel de depósito pcd (2)

Fisioterapeuta (2)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de tubulações - embarcações (10)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de manutenção de máquinas em geral (30)

Mecânico de motor a diesel (3)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (1)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Modelista (1)

Montador de estruturas metálicas (16)

Motorista carreteiro (75)

Motorista- categoria D (1)

Motorista de caminhão carreta (2)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1)

Nutricionista (1)

Operador de torno com comando numérico (2)

Pedreiro, auxiliar de obras carpinteiro pcd (6)

Perfumista (1)

Promotor de vendas (16)

Repositor - em supermercados (1)

Representante comercial autônomo (1)

Serralheiro de ferro (3)

Servente de obras (1)

Soldador (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico em enfermagem do trabalho (2)

Técnico mecânico (17)

Técnico mecânico em automação (3)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor porta a porta (15)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 218

218 Açougueiro (11)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante, auxiliar de bar (1)

Ajudante de açougueiro (7)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)

Ajudante de obras (5)

Analista contábil (1)

Analista fiscal - economista (1)

Atendente de telemarketing (3)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de limpeza (2)

Balconista (2)

Barman (5)

Bombeiro hidráulico (2)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (12)

Cozinheiro geral (8)

Cumim (2)

Garçom (6)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de automóvel (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (3)

Motofretista (2)

Motorista auxiliar (1)

Operador de caixa (65)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de telemarketing ativo e receptivo (5)

Pedreiro (4)

Programador de usinagem (1)

Recepcionista de consultório médico ou dentário (1)

Repositor de mercadorias (27)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (1)

Vendedor pracista (10)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 177

177 Ajudante de obras (5)

Ajudante de carga e descarga (8)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de padeiro (1)

Assistente social (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Balconista de açougue (5)

Carpinteiro (20)

Coordenador de cobrança (1)

Eletricista de veículos (1)

Encanador (20)

Estoquista (1)

Marceneiro (1)

Montador de veículos (1)

Motofretista (4)

Motorista de automóveis (1)

Padeiro confeiteiro (1)

Pedreiro (38)

Professor de língua inglesa (2)

Recuperador de crédito (8)

Supervisor técnico de manutenção (1)

Sushiman (2)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor (5)

Vendedor (36)

Vendedor porta a porta (6)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 77

77 Ajudante - trabalhar com carga e descarga (6)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Caldeireiro (2)

Consultor técnico de pátio (1)

Garçom (10)

Recepcionista atendente (10)

Soldador (1)

Soldador especializado (33)

Técnico de operações (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 382

382 Ajudante florestal (1)

Almoxarife (1)

Assistente técnico (2)

Auxiliar de pedreiro (6)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Caldeireiro (1)

Consultor de vendas (3)

Cozinheira (o) (2)

Cozinheiro (1)

Designer gráfico (1)

Eletricista FC (20)

Eletricista força e controle (30)

Eletricista industrial (1)

Eletricista montador (46)

Empregada doméstica (1)

Encarregado (1)

Encarregado de pintura (8)

Engenheiro elétrico (1)

Instalador e montador de Rede FTTH (2)

Líder de equipe (4)

Líder de ligação elétrica (4)

Lider de montagem elétrica (4)

Maçariqueiro (7)

Mecânico de comissionamento (30)

Mecânico de moto (1)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Mecânico montador (6)

Montador de ACM (1)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador de equipamento (3)

Operador de equipamento caçamba (3)

Operador de trator grua (1)

Pedreiro (9)

Pintor industrial (110)

Serralheiro (1)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador escalador (1)

Supervisor de comissionamento (10)

Supervisor de elétrica (3)

Supervisor de tubulação (2)

Supervisor escalador (4)

Técnico de comissionamento (20)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Técnico mecânico (10)

Vendedor de comércio varejista (1)

Vidraceiro (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim, das 7 às 16 horas.

Vagas: 128

128 Açougueiro - com experiência (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de escritório - experiência com Excel, Word, etc (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de obras (15)

Auxiliar de serviços gerais - disponibilidade para viajar (2)

Auxiliar de eletricista (1)

Assistente administrativo (2)

Ajudante de motorista (1)

Bombeiro civil - atuar também como hidráulico (1)

Balconista gerente - com experiência em farmacêutica (1)

Balconista (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Costureira de Máquina Reta - com experiência (2)

Cozinheira (1)

Costureira (15)

Doméstica (3)

Eletricista (1)

Encarregado (1)

Estoquista (2)

Entregador - CNH A (2)

Faturista (1)

Faccionista (5)

Faxineira administrativo (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador - residir em Aimorés (5)

Motorista - CNH D (4)

Mecânico/eletricista - parte elétrica (1)

Mecânico - grande porte (1)

Oleiro / produção braçal (3)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial polivalente (2)

Oficial pedreiro (2)

Pedreiro oficial polivalente, pleno (10)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Repositor de mercadorias (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Vidraceiro (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (1)

Saladeira (1)

Serralheiro - com experiência em esquadria (1)

Soldador (1)

Zeladora (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 89



Ajudante de cabista (2)

Analista comercial (1)

Analista de licitação (1)

Assistente de recursos humanos (1)

Auxiliar de linha de produção frigorífico (40)

Consultor de vendas (2)

Contador (1)

Copeiro pcd (1)

Cortador de roupas (2)

Eletricista (1)

Lubrificador (1)

Marmorista (1)

Mecânico de manutenção de máquinas (1)

Mecânico de veículos (3)

Motorista de ônibus (4)

Motorista entregador (10)

Operador de fundo rolo (2)

Pintor de automóveis (3)

Salgadeira (1)

Servente (2)

Técnico de informática (1)

Técnico em agropecuária (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor no comércio de mercadorias (1)

Vendedora em domicílio (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 41

41 Ajudante de obras (2)

Ajudante de obras pcd (3)

Ajudante florestal (5)

Ajudante reparador de telecomunicações (1)

Atendente de lanchonete (1)

Auxiliar de costura pcd (1)

Auxiliar de produção (10)

Costureira jeans (1)

Costureira pilotista (1)

Eletricista (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Frentista (1)

Inspetor de qualidade (1)

Montador de móveis (1)

Motorista de caminhão (2)

Pedreiro pcd (1)

Serralheiro (1)

Técnico em manutenção de impressoras (1)

Técnico de segurança do trabalho (2)

Técnico em edificações (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 183

183 Ajudante geral (5)

Ajudante de obras (4)

Analista financeiro (1)

Analista de suporte (2)

Armador (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar classificador café (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de produção/pcd (4)

Auxiliar de produção (23)

Auxiliar de logística (5)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Bombeiro civil (20)

Carpinteiro (6)

Consultor de vendas (6)

Costureira (2)

Desenhista projetista (1)

Encarregado operacional (2)

Frentista (1)

Líder/supervisor lanchonete (1)

Motorista operador de guindauto (1)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de manipulador telescopico (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Rigger (1)

Técnico em manut/impressora (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico instalador (1)

Técnico instalador internet (12)

Técnico segurança trabalho (2)

Técnico em informática (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor externo (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.