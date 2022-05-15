17 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Empresas instaladas no Espírito Santo estão com vagas de emprego e estágio abertas. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar em 15 companhias em cargos como operador de empilhadeira, soldador, técnico em segurança do trabalho, eletricista de manutenção e engenheiro.
São centenas de oportunidades distribuídas pelos seguintes municípios:
Para participar, basta o candidato fazer o cadastro nas páginas de carreira destas organizações ou enviar o currículo por e-mail. A forma de atendimento dos candidatos é definida por cada empresa.
CONFIRA AS VAGAS
Brametal
- Vagas: para Linhares
- Coordenador de logística e distribuição
- Estágio superior - manutenção de equipamentos
- Soldador
- Operador de ponte rolante
- Estágio técnico
Imetame
- Vagas: para Aracruz
- Imetame Porto Aracruz
- Coordenador comercial
- Mecânico diesel
- Imetame Metalmecânica
- Pedreiro
- Técnico de acompanhamento e controle
- Coordenador de projetos
- Especialista - engenheiro de segurança do trabalho
- Técnico de segurança do trabalho (onshore)
- Técnico de planejamento
- Técnico - inspetor de solda
- Eletricista de manutenção
- Imetame Energia
- Assistente de produção
- Assistente técnico - perfuração direcional
- Especialista - ferramenta MWD
- Eletricista de sonda - onshore
- Operador de equipamentos - torrista (onshore)
- Operador de equipamentos - plataformista de produção (onshore)
- Assistente técnico - trainee
Fortlev
- Vagas: para Serra
- Analista de sistemas sênior
- Analista de folha de pagamento
- Analista de marketing de produtos
- Assistente logístico
- Auxiliar de serviços gerais
- Coordenador de manutenção
- Estagiário de logística
- Estagiário de qualidade
- Estagiário de TI sistemas PP
- Operador de televendas
Vale
- Vagas: para Vitória
- Analista de suprimentos pleno (projeto de capital) – obras industriais – mineração (até 20/05)
- Engenheira master – planejamento e controle de projetos – corporativo (até 20/05)
- Supervisor (a) manutenção materiais rodantes – manutenção – ferrovia (até 17/05)
- Analista planejamento performance financeiro senior – fp&a, gestão integrada de ferrosos – corporativo (até 16/05)
- Analista operacional sênior – engenharia de investimento corrente – usina e pelotização (até 19/05)
- Supervisor (a) manutenção componentes ferrovia – produção colatina– ferrovia (vaga para Colatina - até 20/05)
Estaleiro Jurong
- Vagas: para Aracruz
- Supervisor de tubulação
- Coordenador tributário
- Analista de sistema desenvolvedor
- Supervisor de pintura
- Analista fiscal (Impostos Diretos)
- Tubista industrial
- Técnico de segurança do trabalho
- Pintor air less
- Pintor jatista
- Engenheiro de segurança do trabalho
Brinox
- Vagas: para Linhares
- Auxiliar de manutenção
- Coordenador de almoxarifado
- Técnico de segurança do trabalho
Real Café
- Vagas: para Viana
- Analista de administração de pessoal
- Assistente de RH - treinamento e desenvolvimento
- Auxiliar de produção
- Estágio na área comercial
Agrale
- Vaga: para São Mateus
- Operador de montagem
Coopeavi
- Vagas:
- Auxiliar de armazém (Afonso Cláudio)
- Auxiliar de loja (Itarana)
- Auxiliar de produção portuária (Sooretama)
- Consultor técnico de negócios (Pinheiros)
Marcopolo
- Vagas: para São Mateus
- Almoxarife (movimentações)
- Analista de processo
- Auxiliar de produção
- Estágio
- Estágio em qualidade
- Operador(a) de máquinas automatizadas
- Pintor(a) de veículos
- Técnico(a) eletrônico
3 Corações
- Vaga: para Cariacica
- Auxiliar de entrega
- Consultor de vendas
Zucchi Stones
- Vagas: para Serra
- Auxiliar de produção
- Analista de dados
- Gerente de marketing e inovação
- Estágio de PCP
- Desenhista orçamentista
Adcos
- Vagas:
- Estágio controle de qualidade (Serra)
- Analista fiscal pleno (Serra)
- Analista de departamento pessoal (Serra)
- Vendedor de loja (Vila Velha)
Diaço Distribuidora de Aço
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site [email protected].
- Vagas: para Serra
- Estágio em marketing
- Operador de ponte rolante
- Operador de máquina
- Armazenista
- Ajudante de produção
- Motorista de caminhão
Biancogrês
- Vagas: para Serra
- Assistente administrativo
- Estágio em Administração
- Operador de empilhadeira
- Consultor de vendas
- Analista de marketing digital
- Aprendiz industrial em cerâmica
- Estagiário Engenharia de Produção
- Operador industrial
Nestlé
- Vagas: para Vila Velha
- Pessoa executiva de vendas
- Supervisão de fábrica
- Auxiliar de laboratório linha
Placas do Brasil
- Vagas:
- Analista de manutenção (Pinheiros)
- Analista de vendas (Vitória)
- Assistente contábil (Pinheiros)
- Assistente DP (Pinheiros)
- Assistente fiscal (Pinheiros)
- Consultor de vendas Norte/Nordeste
- Operador de grua (Pinheiros)
- Técnico florestal (Pinheiros)