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Vários cargos

17 empresas abrem vagas de emprego e estágio no ES

Há postos de trabalho para profissionais como técnico florestal, engenheiro de segurança do trabalho, soldador, pintor jatista e operador de ponte rolante

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 19:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 mai 2022 às 19:30
Montagem de ônibus na fábrica da Marcopolo em São Mateus
Montagem de ônibus na fábrica da Marcopolo em São Mateus Crédito: Marcopolo/Reprodução
Empresas instaladas no Espírito Santo estão com vagas de emprego e estágio abertas. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para trabalhar em 15 companhias em cargos como operador de empilhadeira, soldador, técnico em segurança do trabalho, eletricista de manutenção e engenheiro.
São centenas de oportunidades distribuídas pelos seguintes municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Colatina
  5. Itarana
  6. Linhares
  7. Pinheiros
  8. São Mateus
  9. Serra
  10. Sooretama
  11. Viana
  12. Vila Velha
Para participar, basta o candidato fazer o cadastro nas páginas de carreira destas organizações ou enviar o currículo por e-mail. A forma de atendimento dos candidatos é definida por cada empresa.
CONFIRA AS VAGAS
Brametal
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Linhares
  • Coordenador de logística e distribuição
  • Estágio superior - manutenção de equipamentos
  • Soldador
  • Operador de ponte rolante
  • Estágio técnico
Imetame
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Imetame Porto Aracruz
  • Coordenador comercial
  • Mecânico diesel
  • Imetame Metalmecânica
  • Pedreiro
  • Técnico de acompanhamento e controle
  • Coordenador de projetos
  • Especialista - engenheiro de segurança do trabalho
  • Técnico de segurança do trabalho (onshore)
  • Técnico de planejamento
  • Técnico - inspetor de solda
  • Eletricista de manutenção
  • Imetame Energia
  • Assistente de produção
  • Assistente técnico - perfuração direcional
  • Especialista - ferramenta MWD
  • Eletricista de sonda - onshore
  • Operador de equipamentos - torrista (onshore)
  • Operador de equipamentos - plataformista de produção (onshore)
  • Assistente técnico - trainee
Fortlev
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Analista de sistemas sênior
  • Analista de folha de pagamento 
  • Analista de marketing de produtos
  • Assistente logístico
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Coordenador de manutenção
  • Estagiário de logística
  • Estagiário de qualidade
  • Estagiário de TI sistemas PP
  • Operador de televendas

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Vale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: para Vitória
  • Analista de suprimentos pleno (projeto de capital) – obras industriais – mineração (até 20/05)
  • Engenheira master – planejamento e controle de projetos – corporativo (até 20/05)
  • Supervisor (a) manutenção materiais rodantes – manutenção – ferrovia (até 17/05)
  • Analista planejamento performance financeiro senior – fp&a, gestão integrada de ferrosos – corporativo (até 16/05)
  • Analista operacional sênior – engenharia de investimento corrente – usina e pelotização (até 19/05)
  • Supervisor (a) manutenção componentes ferrovia – produção colatina– ferrovia (vaga para Colatina - até 20/05)
Estaleiro Jurong
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Aracruz
  • Supervisor de tubulação
  • Coordenador tributário
  • Analista de sistema desenvolvedor
  • Supervisor de pintura
  • Analista fiscal (Impostos Diretos)
  • Tubista industrial
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Pintor air less
  • Pintor jatista
  • Engenheiro de segurança do trabalho
Brinox
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Linhares
  • Auxiliar de manutenção 
  • Coordenador de almoxarifado
  • Técnico de segurança do trabalho
Real Café
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Viana
  • Analista de administração de pessoal 
  • Assistente de RH - treinamento e desenvolvimento
  • Auxiliar de produção
  • Estágio na área comercial
Agrale
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para São Mateus
  • Operador de montagem
Coopeavi
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Auxiliar de armazém (Afonso Cláudio)
  • Auxiliar de loja (Itarana)
  • Auxiliar de produção portuária (Sooretama)
  • Consultor técnico de negócios (Pinheiros)
Marcopolo
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para São Mateus
  • Almoxarife (movimentações) 
  • Analista de processo 
  • Auxiliar de produção 
  • Estágio 
  • Estágio em qualidade 
  • Operador(a) de máquinas automatizadas 
  • Pintor(a) de veículos 
  • Técnico(a) eletrônico
3 Corações
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vaga: para Cariacica
  • Auxiliar de entrega
  • Consultor de vendas

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Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Serra
  • Auxiliar de produção
  • Analista de dados
  • Gerente de marketing e inovação
  • Estágio de PCP
  • Desenhista orçamentista
Adcos
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site  ou no Linkedin.
  • Vagas: 
  • Estágio controle de qualidade (Serra)
  • Analista fiscal pleno (Serra)
  • Analista de departamento pessoal (Serra)
  • Vendedor de loja (Vila Velha)
Diaço Distribuidora de Aço
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site [email protected].
  • Vagas: para Serra
  • Estágio em marketing
  • Operador de ponte rolante
  • Operador de máquina
  • Armazenista
  • Ajudante de produção
  • Motorista de caminhão
Biancogrês
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site ou no Linkedin.
  • Vagas: para Serra
  • Assistente administrativo
  • Estágio em Administração
  • Operador de empilhadeira
  • Consultor de vendas
  • Analista de marketing digital
  • Aprendiz industrial em cerâmica
  • Estagiário Engenharia de Produção
  • Operador industrial
Nestlé
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: para Vila Velha
  • Pessoa executiva de vendas
  • Supervisão de fábrica
  • Auxiliar de laboratório linha

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Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista de manutenção (Pinheiros)
  • Analista de vendas (Vitória)
  • Assistente contábil (Pinheiros)
  • Assistente DP (Pinheiros)
  • Assistente fiscal (Pinheiros)
  • Consultor de vendas Norte/Nordeste
  • Operador de grua (Pinheiros)
  • Técnico florestal (Pinheiros)

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