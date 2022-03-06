Como conquistar uma vaga de emprego remota em empresas gringas e ganhar em dólar

Trabalho em home office pelo mundo Crédito: Freepik

Com a pandemia e a possibilidade do trabalho home office, o mundo do trabalho não tem mais fronteiras. Isso quer dizer que um profissional brasileiro pode ampliar suas opções de carreira e se candidatar para trabalhar em empresas de qualquer lugar do mundo e ainda receber em dólar. Nos últimos meses, companhias estrangeiras passaram a buscar talentos brasileiros para a composição de seus times.

Além de receber em moeda estrangeira, outra vantagem é não precisar de passaporte nem mudar de país para exercer suas atividades. As principais oportunidades são geradas no ramo da tecnologia , nos mais diferentes cargos, entre eles o de desenvolvedor. O mundo corporativo também gera oportunidades nas áreas da saúde, logística e turística.

Para conseguir uma vaga , além da formação, é necessário ter o inglês avançado, com boa habilidade de conversação e leitura técnica. Quem tem uma terceira língua - como mandarim, espanhol e alemão - pode ter um importante diferencial competitivo nesta disputa.

A maioria das contratações são feitas por meio de parcerias internacionais, que fazem a captação da mão de obra, mas também é possível fazer uma busca em redes sociais, principalmente o Linkedin

"Quando a gente pensa no trabalho remoto para outras culturas, é preciso ter atenção em alguns pontos específicos. O alinhamento cultural deve ser muito claro para que o profissional não tenha surpresas desagradáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, as entrevistas são mais diretivas. Eles não vão fazer perguntas de cunho pessoal. Então se prepare para responder sobre assuntos que envolvam o trabalho para o qual você está disputando" Jaciara Pinheiro - CEO da Rhopen

O salário não deve ser o único ponto de atenção do candidato. Segundo Jaciara, o profissional deve estar preparado para as exigências que a empresa fará após a contratação. Alinhar isso é importante para o sucesso desse trabalho e para que não haja surpresas no futuro.

Em 2021, um levantamento do LinkedIn apontou um aumento de 274% na migração de profissionais brasileiros para os Estados Unidos entre maio de 2020 e abril de 2021, em comparação com o ano anterior. A Austrália ficou em segundo lugar no ranking, com 253% de crescimento neste mesmo período.

Your browser does not support the audio element. Como conquistar uma vaga de emprego remota em empresas gringas e ganhar em dólar

O estudo considerou uma migração quando um usuário da plataforma altera a localização no seu perfil do LinkedIn, o que pode significar uma mudança física e/ou um emprego remoto.

Segundo a rede social, dados como esses mostram que a procura por empresas e profissionais estrangeiros é uma tendência crescente no mercado de trabalho, e isso ganha ainda mais força quando olhamos para o novo cenário que a pandemia trouxe, ou seja, a facilidade do trabalho remoto.

A psicóloga Gisélia Freitas pontua que a área da tecnologia é uma das que mais avançaram em termos de contratação no exterior. Segundo ela, as oportunidades vão desde a parte de programação até telemedicina.

Ela cita como exemplo um primo que trabalha como desenvolvedor para uma empresa americana e tem como intermediária uma companhia no Sul do Brasil. Gisélia observa que a tecnologia avançou muito neste quesito e abriu muitas portas em diversas partes do mundo, até pela dificuldade de achar especialistas na área, problema este enfrentando em vários países.

"As empresas de tecnologia daqui, inclusive, já enfrentam a dificuldade de manter seus profissionais porque agora passaram a concorrer com salário pagos em dólar por companhias estrangeiras. Outro bom exemplo está na área da Saúde, em que médicos fazem laudos remotamente. Não existe mais fronteira no mundo do trabalho" Gisélia Freitas - Psicóloga

Além das áreas já citadas, também é grande o número de contratações nos setores de logística, com atuação em importação e exportação; comercial, com venda em mármore e granito; advogados; e empresas do ramo de turismo.

“A contratação de brasileiros por estrangeiros é vantajosa para os dois lados. Para o colaborador, que ganha em dólar e para o empregador que contrata uma mão de obra mais barata. Com o câmbio em alta, os ganhos são ainda maiores”, ressalta.

A psicóloga da Clínica Design de Gente, Maria Rita Sales Régis, lembra que alguns países costumam ter programas específicos para atrair trabalhadores brasileiros, como é o caso do Canadá, da Alemanha, do Japão, da Austrália e da Irlanda.

“O profissional pode procurar essas vagas no Linkedin, em sites de buscas e de cadastro de currículos ou ainda nas páginas de carreiras de companhias multinacionais. Ao ampliar as buscas, várias janelas vão se abrindo. A sua oportunidade pode estar na palma da sua mão”, finaliza.

CURRÍCULO CONTA MUITO NA CONTRATAÇÃO

Debora Bueno Coelho Faeroe, mora em Colatina e trabalha em uma empresa norueguesa Crédito: Acervo pessoal

Formada em Ciências da Computação e com mestrado em Gerenciamento de Projetos, Debora Bueno Coelho Faeroe, mora em Colatina e trabalha para uma empresa de tecnologia norueguesa. Em 2013, ela se mudou para Noruega com o marido que é natural do país nórdico. Entretanto, com a pandemia ela decidiu retornar ao Brasil para ficar próxima dos pais. Ela é líder do time da qualidade.

“Trouxe meu notebook e trabalho remotamente para a organização na cidade onde nasci. A empresa não exigiu, mas prefiro continuar trabalhando com o fuso horário de lá, até porque parte de minha equipe é da Índia. Geralmente, começo a trabalhar às 3 horas e fico livre a tarde para ficar com meus filhos. Há uma grande flexibilidade de horário”, relata.

Para ela, uma das grandes vantagens de trabalhar dessa forma é a possibilidade de exercer as atividades profissionais de qualquer lugar e ainda ter tempo para cuidar da família.

“A tecnologia nos dá muita flexibilidade. Acredito que tudo que envolve a área de exatas gera possibilidades imensas, independentemente se for para a China, para o Japão ou para a África. Linguagem de programação, metodologia e as certificações são as mesmas em qualquer lugar do mundo”, ressalta.

E para se ter certeza do que ela está falando, mesmo com o contrato em vigência, nos próximos dias Debora vai fazer entrevistas para companhias do Canadá e Noruega. Independentemente de estar com contrato em vigência, ela continua mandando currículo para empresas da Europa e dos Estados Unidos.

“Quem quer trabalhar em uma empresa estrangeira e continuar no Brasil deve observar se a profissão permite o trabalho remoto. É possível ser produtivo e aprender coisas novas mesmo trabalhando em casa. No entanto, é essencial saber gerenciar o tempo, sem invadir a sua privacidade e ter momentos de descanso. Para tudo dar certo, é necessário comprometimento”, orienta.

COMO CONSEGUIR EMPREGO NO EXTERIOR SEM SAIR DE CASA

Crie uma bio digital e currículo em inglês ou no idioma do país que você gostaria de encontrar uma vaga de trabalho;



Desconfie de sites que você tem que pagar;



Olhe a reputação da empresa que está contratando;

Acesse as redes de recrutamento de profissionais, crie o seu perfil em inglês e faça buscas por trabalho remoto;

Acesse diretamente a página de carreiras das empresas para as quais você gostaria de trabalhar;

O profissional deve procurar em sites de emprego, redes sociais e em empresas de recrutamento de vagas no exterior;

Empresas no Brasil, algumas de recrutamento, fazem a intermediação da mão de obra entre os brasileiros e companhias estrangeiras;

Também é possível prestar serviço para empresas estrangeiras, sem intermediários;

Foque em áreas com alta empregabilidade;

Ser fluente no inglês é fundamental, entretanto um terceiro idioma, como mandarim ou espanhol, pode ser um diferencial.



ONDE PROCURAR

PASSO A PASSO PARA SE DAR BEM NA ENTREVISTA DE UMA VAGA NO EXTERIOR

