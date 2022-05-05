400 vagas de emprego abertas em supermercados e atacarejos do ES

Seis redes supermercadistas estão com postos de trabalho abertos no Espírito Santo. Ao todo, são 400 vagas para trabalhar em supermercados e atacarejos em cargos como caixa, conferente, operador de frios, embalador e repositor.
A maior oferta está disponível no grupo Carone. A empresa está com 200 oportunidades para a nova unidade do Sempre Tem, em Jardim Camburi, em Vitória. Além do atacarejo, há ainda emprego em outras lojas da Grande Vitória.
A inauguração do empreendimento está prevista para o final de maio. Podem participar do processo seletivo candidatos de diversos níveis de escolaridade.
Já o Grupo Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 80 açougueiros nesta sexta-feira (6). Os interessados devem comparecer para entrevista no Epa de Laranjeiras, a partir das 8 horas.
Há ainda chances no Grupo Big (Sam’s Club e Maxxi), Grupo Coutinho (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem), Casagrande e Faé.
CONFIRA AS VAGAS
GRUPO CARONE
- Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas:
- E-mail: [email protected]
- Cadastro no site: grupocarone.gupy.io/
- WhatsApp: (27) 99279 - 2667
- Ou na unidade mais próxima da sua casa.
- Vagas: 200
- Açougueiro (15)
- Auxiliar açougueiro (10)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Auxiliar de padeiro (6)
- Auxiliar encarregado setor mercearia (1)
- Auxiliar encarregado setor recebimento de mercadoria (1)
- Confeiteiro (4)
- Cozinheiro (2)
- Encarregado de setor de açougue (1)
- Fiscal controle patrimonial (20)
- Operador atacarejo frente de loja (24)
- Operador atacarejo mercearia (repositor) (28)
- Operador atacarejo perecíveis (balconista) (20)
- Operador de atacarejo caixa (50)
- Operador de atacarejo padaria (balconista) (6)
- Operador de empilhadeira (6)
GRUPO EPA
Como se candidatar: os interessados deverão comparecer na sexta-feira, dia 6 de maio, às 8 horas, para entrevista no Epa da Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2.400, Laranjeiras, Serra. É necessário levar carteira de trabalho e currículo para comprovação da experiência.
- Vagas: 80
- Açougueiro
GRUPO COUTINHO (EXTRABOM SUPERMERCADOS)
- Vagas: 100
- Açougueiro
- Assistente de recrutamento e seleção
- Atendente de e-commerce
- Auxiliar de depósito (40)
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de serviços gerais
- Cozinheiro
- Embalador
- Estagiário de loja
- Motorista
- Operador de caixa
- Padeiro
- Psicólogo organizacional
- Recepcionista de estacionamento
- Repositor
CASAGRANDE SUPERMERCADO
- Vagas: 12 para Linhares
- Cozinheiro em restaurante (1)
- Empacotador (3)
- Repositor de mercearia (2)
- Balconista de açougue (1)
- Operador(a) de caixa (5)
FAÉ SUPERMERCADOS
- Vagas: 2 para a loja de Soteco, Vila Velha. Os cargos exigem experiência.
- Encarregado de depósito
- Encarregado de padaria
GRUPO BIG (Sam’s e Maxxi)
- Vagas: 6
- Agente de cartões e serviços
- Atendente de vinhos
- Conferente
- Operador de loja
- Promotor de vendas