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400 vagas de emprego abertas em supermercados e atacarejos do ES

Oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória e em Linhares; podem se candidatar profissionais de vários níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:06

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:06
Oportunidade de trabalho em supermercado
Oportunidade de trabalho em supermercado Crédito: Pixabay
Seis redes supermercadistas estão com postos de trabalho abertos no Espírito Santo. Ao todo, são 400 vagas para trabalhar em supermercados e atacarejos em cargos como caixa, conferente, operador de frios, embalador e repositor.
A maior oferta está disponível no grupo Carone. A empresa está com 200 oportunidades para a nova unidade do Sempre Tem, em Jardim Camburi, em Vitória. Além do atacarejo, há ainda emprego em outras lojas da Grande Vitória.
A inauguração do empreendimento está prevista para o final de maio. Podem participar do processo seletivo candidatos de diversos níveis de escolaridade.
Já o Grupo Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 80 açougueiros nesta sexta-feira (6). Os interessados devem comparecer para entrevista no Epa de Laranjeiras, a partir das 8 horas.
Há ainda chances no Grupo Big (Sam’s Club e Maxxi), Grupo Coutinho (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem), Casagrande e Faé.
CONFIRA AS VAGAS
GRUPO CARONE
  • Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas: 
  • E-mail: [email protected]
  • Cadastro no site: grupocarone.gupy.io/
  • WhatsApp: (27) 99279 - 2667
  • Ou na unidade mais próxima da sua casa. 
  • Vagas: 200
  • Açougueiro (15)
  • Auxiliar açougueiro (10)
  • Auxiliar de cozinha (6)
  • Auxiliar de padeiro (6)
  • Auxiliar encarregado setor mercearia (1)
  • Auxiliar encarregado setor recebimento de mercadoria (1)
  • Confeiteiro (4)
  • Cozinheiro (2)
  • Encarregado de setor de açougue (1)
  • Fiscal controle patrimonial (20)
  • Operador atacarejo frente de loja (24)
  • Operador atacarejo mercearia (repositor) (28)
  • Operador atacarejo perecíveis (balconista) (20)
  • Operador de atacarejo caixa (50)
  • Operador de atacarejo padaria (balconista) (6)
  • Operador de empilhadeira (6)
GRUPO EPA
Como se candidatar: os interessados deverão comparecer na sexta-feira, dia 6 de maio, às 8 horas, para entrevista no Epa da Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2.400, Laranjeiras, Serra. É necessário levar carteira de trabalho e currículo para comprovação da experiência.
  • Vagas: 80
  • Açougueiro 
GRUPO COUTINHO (EXTRABOM SUPERMERCADOS)
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site. 
  • Vagas: 100
  • Açougueiro
  • Assistente de recrutamento e seleção
  • Atendente de e-commerce
  • Auxiliar de depósito (40)
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Cozinheiro
  • Embalador
  • Estagiário de loja
  • Motorista
  • Operador de caixa
  • Padeiro
  • Psicólogo organizacional
  • Recepcionista de estacionamento
  • Repositor
CASAGRANDE SUPERMERCADO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 12 para Linhares
  • Cozinheiro em restaurante (1)
  • Empacotador (3)
  • Repositor de mercearia (2)
  • Balconista de açougue (1)
  • Operador(a) de caixa (5)
FAÉ SUPERMERCADOS
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
  • Vagas: 2 para a loja de Soteco, Vila Velha. Os cargos exigem experiência.
  • Encarregado de depósito
  • Encarregado de padaria
GRUPO BIG (Sam’s e Maxxi)
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 6
  • Agente de cartões e serviços
  • Atendente de vinhos
  • Conferente
  • Operador de loja
  • Promotor de vendas

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