400 vagas de emprego abertas em supermercados e atacarejos do ES

Oportunidade de trabalho em supermercado Crédito: Pixabay

Seis redes supermercadistas estão com postos de trabalho abertos no Espírito Santo . Ao todo, são 400 vagas para trabalhar em supermercados e atacarejos em cargos como caixa, conferente, operador de frios, embalador e repositor.

A maior oferta está disponível no grupo Carone. A empresa está com 200 oportunidades para a nova unidade do Sempre Tem, em Jardim Camburi , em Vitória . Além do atacarejo, há ainda emprego em outras lojas da Grande Vitória.

A inauguração do empreendimento está prevista para o final de maio. Podem participar do processo seletivo candidatos de diversos níveis de escolaridade.

Já o Grupo Epa, que também tem as marcas Mineirão e OK, vai contratar 80 açougueiros nesta sexta-feira (6). Os interessados devem comparecer para entrevista no Epa de Laranjeiras, a partir das 8 horas.

Há ainda chances no Grupo Big (Sam’s Club e Maxxi), Grupo Coutinho (Extrabom, Extraplus e Atacado Vem), Casagrande e Faé.

CONFIRA AS VAGAS

GRUPO CARONE

Como se candidatar: Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas:

Os interessados podem entregar o currículo das seguintes formas: E-mail: [email protected]

Cadastro no site: grupocarone.gupy.io/

WhatsApp: (27) 99279 - 2667

Ou na unidade mais próxima da sua casa.

Vagas : 200

: 200 Açougueiro (15)

Auxiliar açougueiro (10)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de padeiro (6)

Auxiliar encarregado setor mercearia (1)

Auxiliar encarregado setor recebimento de mercadoria (1)

Confeiteiro (4)

Cozinheiro (2)

Encarregado de setor de açougue (1)

Fiscal controle patrimonial (20)

Operador atacarejo frente de loja (24)

Operador atacarejo mercearia (repositor) (28)

Operador atacarejo perecíveis (balconista) (20)

Operador de atacarejo caixa (50)

Operador de atacarejo padaria (balconista) (6)

Operador de empilhadeira (6)

GRUPO EPA

Como se candidatar: os interessados deverão comparecer na sexta-feira, dia 6 de maio, às 8 horas, para entrevista no Epa da Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2.400, Laranjeiras, Serra. É necessário levar carteira de trabalho e currículo para comprovação da experiência.

Vagas: 80

80 Açougueiro

GRUPO COUTINHO (EXTRABOM SUPERMERCADOS)

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 100

100 Açougueiro

Assistente de recrutamento e seleção

Atendente de e-commerce

Auxiliar de depósito (40)

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de serviços gerais

Cozinheiro

Embalador

Estagiário de loja

Motorista

Operador de caixa

Padeiro

Psicólogo organizacional

Recepcionista de estacionamento

Repositor

CASAGRANDE SUPERMERCADO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 12 para Linhares

12 para Linhares Cozinheiro em restaurante (1)

Empacotador (3)

Repositor de mercearia (2)

Balconista de açougue (1)

Operador(a) de caixa (5)

FAÉ SUPERMERCADOS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 2 para a loja de Soteco, Vila Velha. Os cargos exigem experiência.

2 para a loja de Soteco, Vila Velha. Os cargos exigem experiência. Encarregado de depósito

Encarregado de padaria

GRUPO BIG (Sam’s e Maxxi)

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.