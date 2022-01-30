Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

O currículo é a porta de entrada para quem quer conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Entretanto, se ele não estiver bem elaborado as chances terminam na primeira triagem. Por isso, é essencial caprichar na apresentação do documento para conseguir chamar a atenção do recrutador e ser convidado para uma entrevista de emprego

Com algumas dicas, é possível elaborar um currículo claro, objetivo e focado na área em que o profissional está buscando. É bom lembrar que é com ele que a empresa vai entender se o perfil do candidato combina com os requisitos de determinada vaga.

Currículo campeão para conseguir uma oportunidade Crédito: Freepik

Os dados pessoais são essenciais para que o entrevistador entre em contato com você. Basicamente, é indicado inserir: nome completo, telefone de contato, data de nascimento e endereço, que não precisa ser completo (não precisa colocar o número da residência, por exemplo, basta localizar rua, bairro, cidade e estado).

experiências profissionais, começando pela mais recente e que esteja mais de acordo com a vaga. Caso não tenha experiência, o ideal é investir nos outros tópicos do currículo, demonstrando o interesse de deslanchar na Outro detalhe importante é descrever as, começando pela mais recente e que esteja mais de acordo com a vaga. Caso não tenha experiência, o ideal é investir nos outros tópicos do currículo, demonstrando o interesse de deslanchar na carreira

Ao falar sobre a formação acadêmica, coloque apenas o que for mais relevante como a graduação e pós-graduação. Neste caso, diga o nome da instituição, o nome do curso, data de início e término.

No item sobre apresentação, o ideal é falar brevemente de si mesmo, descrevendo as qualidades e os pontos fortes, além dos objetivos profissionais. Outra dica é comentar sobre outras aptidões como facilidade em trabalhar em equipe, gosto por novos aprendizados, entre outros.

Cursos e qualificações que tenham a ver com o cargo também devem ser incluídos no currículo. Entre os assuntos estão: idiomas, cursos complementares ou participação em algum projeto.

Por fim, tenha mais de uma versão do seu currículo com informações relevantes para um tipo de vaga específico e não se esqueça de fazer uma boa revisão no texto. Erros de Português podem colocar tudo a perder.

CONFIRA AS DICAS

Dados pessoais Separe pelo menos 2 horas para pensar na elaboração do seu currículo, listando todos os seus cargos, competências, cursos e especializações. Capriche no design do documento. Plataformas de recrutamento e seleção oferecem modelos gratuitos, que podem ser fontes de inspiração. E cuide do português. Erros ortográficos podem comprometer a análise. Estruture as informações de forma objetiva e clara. E não esqueça: destaque as competências mais alinhadas à vaga que está pleiteando. Escreva as experiências de forma cronológica, da mais recente para a mais antiga. É importante colocar datas de entrada e saída das empresas que já trabalhou. Invista em um portfólio digital (com link que remeta o recrutador ao material). O documento poderá mostrar os seus melhores trabalhos e convencer o recrutador das suas competências técnicas. Seus objetivos devem estar alinhados aos requisitos da vaga. Por isso, leia atentamente o descritivo do cargo. Informe e-mail, telefone e redes sociais para facilitar o contato do recrutador.