Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apresentação profissional

Sete dicas para fazer um currículo campeão e conquistar um emprego

Documento deve ser claro, objetivo e focado na área em que o profissional está buscando. É com ele que a empresa vai entender se o perfil do candidato combina com os requisitos de determinada vaga

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 08:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jan 2022 às 08:30
O currículo é a porta de entrada para quem quer conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho. Entretanto, se ele não estiver bem elaborado as chances terminam na primeira triagem. Por isso, é essencial caprichar na apresentação do documento para conseguir chamar a atenção do recrutador e ser convidado para uma entrevista de emprego.
Com algumas dicas, é possível elaborar um currículo claro, objetivo e focado na área em que o profissional está buscando. É bom lembrar que é com ele que a empresa vai entender se o perfil do candidato combina com os requisitos de determinada vaga.
Currículo campeão para conseguir uma oportunidade
Currículo campeão para conseguir uma oportunidade Crédito: Freepik
Os dados pessoais são essenciais para que o entrevistador entre em contato com você. Basicamente, é indicado inserir: nome completo, telefone de contato, data de nascimento e endereço, que não precisa ser completo (não precisa colocar o número da residência, por exemplo, basta localizar rua, bairro, cidade e estado). 
Outro detalhe importante é descrever as experiências profissionais, começando pela mais recente e que esteja mais de acordo com a vaga. Caso não tenha experiência, o ideal é investir nos outros tópicos do currículo, demonstrando o interesse de  deslanchar na carreira.
Ao falar sobre a formação acadêmica, coloque apenas o que for mais relevante como a graduação e pós-graduação. Neste caso, diga o nome da instituição, o nome do curso, data de início e término.

Veja Também

Como aumentar as chances de conseguir emprego em 2022

No item sobre apresentação, o ideal é falar brevemente de si mesmo, descrevendo as qualidades e os pontos fortes, além dos objetivos profissionais. Outra dica é comentar sobre outras aptidões como facilidade em trabalhar em equipe, gosto por novos aprendizados, entre outros.
Cursos e qualificações que tenham a ver com o cargo também devem ser incluídos no currículo. Entre os assuntos estão: idiomas, cursos complementares ou participação em algum projeto.
Por fim, tenha mais de uma versão do seu currículo com informações relevantes para um tipo de vaga específico e não se esqueça de fazer uma boa revisão no texto. Erros de Português podem colocar tudo a perder.
CONFIRA AS DICAS

Dados pessoais

Separe pelo menos 2 horas para pensar na elaboração do seu currículo, listando todos os seus cargos, competências, cursos e especializações.
Capriche no design do documento. Plataformas de recrutamento e seleção oferecem modelos gratuitos, que podem ser fontes de inspiração. E cuide do português. Erros ortográficos podem comprometer a análise.
Estruture as informações de forma objetiva e clara. E não esqueça: destaque as competências mais alinhadas à vaga que está pleiteando.
Escreva as experiências de forma cronológica, da mais recente para a mais antiga. É importante colocar datas de entrada e saída das empresas que já trabalhou.
Invista em um portfólio digital (com link que remeta o recrutador ao material). O documento poderá mostrar os seus melhores trabalhos e convencer o recrutador das suas competências técnicas.
Seus objetivos devem estar alinhados aos requisitos da vaga. Por isso, leia atentamente o descritivo do cargo.
Informe e-mail, telefone e redes sociais para facilitar o contato do recrutador.
Fonte: Rhopen Consultoria

LEIA MAIS

É possível ser feliz no trabalho mesmo com a pressão da pandemia

Síndrome de Burnout: entenda o que é, como é feito o diagnóstico e o tratamento

Caso Camila Queiroz: quando vale a pena bater de frente com o patrão?

94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

ES vai oferecer 200 mil vagas em cursos de qualificação profissional em 60 cidades

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carreira Empregos (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026
Imagem de destaque
'Podemos atingir alvos a 2.000 km': por dentro da base secreta da Ucrânia que lança drones que matam milhares de soldados da Rússia todos os meses
Uma criança chegou já morta e com sinais de violência sexual no PA de Alto Lage, em Cariacica
Bebê morre após se afogar em balde com água em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados