Sines do ES abrem a semana com 2.797 vagas de emprego e estágio

A primeira semana do mês de maio começa com 2.797 vagas de emprego estágio disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo . Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As chances estão disponíveis em postos como atendente de lojas, açougueiro, auxiliar de limpeza, copeiro, engenheiro agrônomo, contador, costureira, mecânico automotivo, técnico em elétrica, nutricionista e técnico em segurança do trabalho.

Trabalhadores têm oportunidade de ter a carteira assinada Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação

Na Grande Vitória, a Agência do Trabalhador de Cariacica conta com 1.012 vagas, enquanto que o Sine do município, 131. Oportunidades ainda nas unidades de Vila Velha (104), Serra (541) e Vitória (102).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 104

104 Ajudante de açougueiro (2)

Ajudante de obras (2)

Atendente de lanchonete (5)

Ajudante de lavanderia (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cabeleireiro (1)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Camareira de hotel (1)

Chapeiro (1)

Chefe de cozinha (3)

Confeiteiro (3)

Conferente mercadoria - exceto carga e descarga (1))

Copeiro (5)

Copeiro de restaurante (1)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (10)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado de obras (6)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro civil (1)

Estofador de móveis (2)

Fiscal de loja (2)

Jardineiro (7)

Marceneiro (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Montador de estruturas metálicas (1)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (3)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de serra circular (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (13)

Polidor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (1)

Saladeiro (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (5)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 1.012

1.012 Açougueiro (2)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão (6)

Ajudante de cargas e descarga (5)

Ajudante de mecânico (2)

Ajudante de obras (20)

Ajudante de pedreiro (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Ajudante geral (3)

Almoxarife (1)

Analista contábil (1)

Analista de suprimentos (1)

Armador (5)

Armador de ferragens (30)

Artífice (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de gerente (3)

Assistente fiscal (1)

Assistente operacional (1)

Atendente de lanchonete (3)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao público (1)

Auxiliar administrativo (5)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de carga e descarga – cnh D (4)

Auxiliar de carga e descarga (54)

Auxiliar de compras (2)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (8)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico industrial (1)

Auxiliar de obra (5)

Auxiliar de produção (19)

Auxiliar de produção com conhecimento em pintura automotiva (1)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de suporte técnico (2)

Auxiliar de transporte (10)

Auxiliar de vendas (2)

Babá (2)

Balconista de açougue (5)

Bombeiro hidráulico (5)

Caixa (2)

Caldeireiro (15)

Camareira (12)

Carpinteiro (39)

Caseiro - vaga para casal (1)

Chapeiro/ auxiliar de chapeiro (2)

Classificar contábil (1)

Conferente (2)

Contador (3)

Cortador (1)

Costureira (3)

Cozinheira (8)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro noturno (1)

Designer gráfico (1)

Doméstica (1)

Eletricista (24)

Eletricista pleno (2)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de obras (6)

Encarregado de produção (1)

Encarregado de serraria (1)

Estágio Administração (8)

Estágio Comunicação Social (4)

Estágio em Logística (4)

Estágio em Logística/ Administração (2)

Estágio Engenharia de Computação (2)

Estágio Ensino Médio (2)

Estágio Informática (2)

Estágio Jornalismo (2)

Estágio Letras (2)

Estágio Marketing (4)

Estágio Nível Superior (3)

Estágio Pedagogia (2)

Estágio Publicidade e Propaganda (4)

Estágio Técnico em Administração (2)

Estágio Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (2)

Estoquista (4)

Faxineira (1)

Fiscal de loja (4)

Fresador (1)

Higienizadora (1)

Instrutor de prático auto escola (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Maçariqueiro (5)

Manobrista – cnh C/D (1)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico (3)

Mecânico automotivo – diesel (2)

Mecânico automotivo (4)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico de manutenção de máquinas leves (1)

Mecânico especializado/mecatrônica - linha amarela (1)

Mecânico montador (27)

Mecânico pleno (1)

Merendeira (25)

Montador (5)

Montador de andaime (24)

Motorista – cnh D (18)

Motorista – cnh D/E (7)

Motorista carreteiro – cnh E (48)

Motorista de caminhão – cnh D/E (1)

Motorista de caminhão basculante – cnh E (1)

Motorista de entrega – cnh D/E (3)

Motorista operador munck – cnh C acima (1)

Nutricionista (3)

Oficial de pedreiro (2)

Oficial polivalente – montador de andaime (7)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos pesados (1)

Operador de escavadeira (1)

Operador de forno elétrico (1)

Operador de forno panela (1)

Operador de máquinas pesadas (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de refratários (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de rolo (1)

Operador de telemarketing (12)

Padeiro (4)

Pedreiro (14)

Pedreiro oficial (10)

Pintor automotivo (6)

Pizzaiolo (2)

Porteiro (9)

Promotor de vendas (14)

Ramo de atividade: indústria (1)

Recepcionista (1)

Repositor (1)

Representante de atendimento (30)

Secretária (1)

Separador (2)

Serrador de madeiras (1)

Supervisor de consórcio (3)

Supervisor de vendas (1)

Técnico em elétrica - supervisor (2)

Técnico em planejamento - programação e manutenção mecânica (1)

Técnico em secretariado (1)

Telemarketing ativo (5)

Torneiro mecânico (1)

Trabalhador rural (2)

Trainee agente de soluções (10)

Vendedor (2)

Vendedor de consórcio (30)

Vendedor externo (21)

Vendedor interno (3)

Vendedor porta a porta (5)

Zelador (7)

Vagas para pessoas com deficiência:

Açougueiro (2)

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (1)

Auxiliar administrativo (11)

Auxiliar de almoxarife (10)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de obra (8)

Auxiliar de operações (3)

Auxiliar de produção (23)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de transporte (10)

Auxiliar serviço apoio (20)

Carpinteiro (3)

Classificador contábil (1)

Contador (1)

Costureira (10)

Embalador (2)

Empacotador (1)

Estoquista (4)

Mecânico – cnh D (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Merendeira (10)

Operador de produção (12)

Operadora de telemarketing (2)

Pintor de veículos (1)

Promotor de vendas (1)

Técnico automotivo (1)

Zelador (6)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 541

541 Açougueiro (5)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de carga e descarga pcd (1)

Analista administrativo (1)

Analista de crédito (4)

Armador de ferros (10)

Assistente de vendas (1)

Auxiliar administrativo pcd (5)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2)

Auxiliar técnico eletrônico (4)

Azulejista (4)

Caldeireiro de manutenção (1)

Carpinteiro (8)

Conferente de logistica pcd (3)

Cozinheiro industrial (1)

Dedetizador (1)

Encanador (73)

Fisioterapeuta (2)

Gerente administrativo (1)

Gerente de departamento pessoal (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (4)

Instalador de som e acessórios de veículos (1)

Instalador de tubulações - embarcações (10)

Manobrista (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (6)

Mecânico de máquinas leve (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico industrial (80)

Montador de andaimes (10)

Motorista carreteiro (75)

Motorista de caminhão -guincho munck (2)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de jato abrasivo (10)

Operador de máquinas fixas, em geral (1)

Operador de telemarketing ativo (1)

Padeiro confeiteiro (8)

Padeiro (5)

Pedreiro de acabamento (20)

Pintor de metais a pistola - jatista (10)

Pizzaiolo (1)

Serralheiro de ferro (3)

Serralheiro (6)

Soldador (80)

Técnico de enfermagem (3)

Técnico de sistema automação industrial (2)

Técnico de vendas (2)

Técnico em metalurgia -soldagem (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico em suporte de documentação (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor de serviços (3)

Vendedor interno (1)

Vendedor (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 102

102 Ajudante de padeiro (1)

Assistente de controle técnico de manutenção (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (8)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Carpinteiro (2)

Cartazeiro (1)

Comprador (1)

Confeiteiro (3)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (2)

Digitador (30)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de supermercado (13)

Gerente de supermercado (2)

Jardineiro (1)

Marcador de preços (1)

Masseiro (1)

Operador de câmaras frias (3)

Operador de empilhadeira (6)

Padeiro (3)

Programador de internet (1)

Salgadeiro (1)

Subchefe de cozinha (1)

Técnico de enfermagem (5)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tradutor-intérprete de libras (6)

Vendedor porta a porta (2)

Vendedor pracista (1)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 131

131 Arqueador de molas (1)

Ajudante de obras (80)

Atendente de mesa (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de logística pcd (4)

Auxiliar técnico em mecânica (1)

Balconista de açougue (5)

Gerente de bar e restaurante (1)

Gerente de suprimentos (1)

Marceneiro (1)

Moleiro de especiarias (1)

Motofretista (4)

Pintor de paredes (5)

Polidor de automóveis (1)

Professor de Língua Inglesa (2)

Recuperador de crédito (8)

Repositor em supermercados (4)

Sondador (1)

Supervisor técnico de manutenção (1)

Sushiman (2)

Técnico de enfermagem (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 19

19 Auxiliar administrativo (1)

Alpinista industrial N2 (1)

Alpinista industrial N1 (3)

Encarregado de obras civis (1)

Ajudante geral (10)

Eletricista de manutenção (2)

Técnico segurança do trabalho (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 301

301 Ajudante (15)

Ajudante pcd (1)

Ajudante de comboio pcd (1)

Assistente de produção - transporte (3)

Bombeiro civil (20)

Caldeireiro (1)

Cuidadora (2)

Encanador gasista (6)

Engenheiro elétrico (1)

Instrumentista (3)

Líder de equipe (4)

Líder de montagem (1)

Líder de pintura (11)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (2)

Montador de andaimes (54)

Motorista (1)

Operador de equipamentos (30)

Operador de guindaste (1)

Operador de monitoramento (1)

Pedreiro/oficial pleno (4)

Pintor industrial (113)

Soldador MIG (5)

Supervisor de comissionamento (10)

Técnico em instrumentação (3)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Tubista Industrial (5)

Zelador de manutenção (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 18

18 Assistente fiscal (1)

Auxiliar de marketing (1)

Auxiliar pós vendas (1)

Auxiliar de organização de estoque (1)

Doméstica (1)

Mecânico industrial (1)

Operador de escavadeira ou carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Produção (2)

Resinado (2)

Técnico de Informática (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (2)

Zelador (1)

Soldador (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 130

130 Ajudante de pátio (3)

Auxiliar administrativo pcd (1)

Apontador de obras (4)

Auxiliar de laboratório (2)

Auxiliar de topografia (2)

Carpinteiro (1)

Caminhoneiro de caminhão pipa (2)

Cortador de roupas (2)

Chefe de cozinha (1)

Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (2)

Laboratorista de solos (4)

Lubrificador de máquinas (2)

Mecânico industrial (1)

Mecânico de veículos (1)

Motorista de caminhão carroceria (9)

Motorista de caminhão espargidor (3)

Motorista de caminhão viga (2)

Motorista de caminhão (2)

Motorista de carreta (2)

Motorista de comboio (2)

Motorista de ônibus (2)

Operador de patrol (2)

Operador de retroescavadeira (2)

Operador de bobcat (3)

Operador de escavadeira (1)

Operador de rolo compactador (1)

Operador de fundo rolo (2)

Operador de rolo compactador (5)

Operador de máquina perfuratriz (1)

Operador de espargidor (3)

Operador de rolo compressor (9)

Operador de vibroacabadora (2)

Operador de trator de pneus (1)

Pedreiro (1)

Polidor de pedras (1)

Rasteleiro (8)

Servente de obras (24)

Sinaleiro (40)

Técnico de obras civis (1)

Técnico de qualidade (1)

Técnico de informática (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor com habilitação AB (2)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]. o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail

Vagas: 60

60 Ajudante reparador de telecomunicações (2)

Auxiliar de linha de produção indústria de móveis (2)

Auxiliar de linha de produção de lavanderia (2)

Ajudante de estruturas metálicas (1)

Ajudante de obras pcd (2)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de motorista (2)

Auxiliar de escritório (1)

Bombeiro civil (4)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Costureira jeans (3)

Cuidador de idosos (1)

Designer de desenvolvimento (1)

Eletricista (1)

Encarregado de manutenção automotiva (1)

Expedidor (1)

Inspetor de qualidade - confecção (1)

Lavador de máquina industrial, operador de centrífuga e de máquina de secar (4)

Mecânico de equipamentos industriais (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Motorista de caminhão indústria de móveis (2)

Motorista de caminhão (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de estação de tratamento de água (1)

Operador de máquina laser (1)

Passador no serviço de vestuário (1)

Pesador de produtos químicos - lavanderia (1)

Revisor têxtil (1)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Tratorista operador de roçadeira (3)

Técnico de manutenção de impressora (1)

Tecnólogo em tecnologia da informação (1)

Técnico eletricista (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor externo (2)

Vendedora (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor de serviços (1)

Vigia (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 205

205 Agente de relacionamento (1)

Ajudante (8)

Ajudante de obras (6)

Ajudante de vaqueiro (2)

Analista financeiro (1)

Analista de suporte (2)

Armador (2)

Arte-finalista (2)

Assistente de qualidade (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente/secretária (2)

Atendente de restaurante (8)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar classificador café (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de logística (3)

Auxiliar de obras (4)

Auxiliar de mecânico (2)

Auxiliar de mecânico de manutenção (1)

Auxiliar de mecânico de moto (1)

Auxiliar de montagem (1)

Auxiliar de produção (63)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Bombeiro civil (20)

Borracheiro (2)

Carpinteiro (2)

Consultor de negócios (1)

Comprador técnico (1)

Desenhista projetista (1)

Eletricista de manutenção (2)

Eletricista montador (1)

Encarregado de obras (1)

Expedidor (5)

Inspetor de qualidade (1)

Irrigador (1)

Líder/supervisor - lanchonete (1)

Lixador de móveis (2)

Lubrificador (1)

Mecânico de manutenção (1)

Mecânico mat/ industrial (1)

Motorista de caminhão (3)

Motorista operador de guindauto (1)

Oficial pedreiro (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de equipamentos móveis (6)

Operador escavadeira (3)

Operador de manipulador telescopico (1)

Operador de máquinas (1)

Operador ponte rolante (4)

Operador retroescavadeira (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (2)

Rigger (1)

Técnico controle qualidade (1)

Técnico em manut/impressora (1)

Técnico em meio ambiente (1)

Técnico instalador (1)

Técnico segurança trabalho (2)

Trabalhador rural (3)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (2)

Vendedor / atendente (2)

Vidraceiro instalador (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado. a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail (ou), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.